Способы пополнения мобильного телефона ®

В статье ниже рассмотрим, какие существуют варианты пополнения телефона, сравним их достоинства и недостатки, а также выберем оптимальный.
Пожалуй, самый очевидный и простой способ оплатить связь — использовать кассы в магазинах. Договоры с национальными операторами есть почти у всех магазинов с потребительскими товарами. Но этот вариант имеет существенные недостатки:
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• ближайший магазин может располагаться довольно далеко;
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• все торговые точки работают по графику, и круглосуточное пополнение недоступно;
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• на кассах ощутимая комиссия, и чем больше сумма пополнения, тем выше дополнительный сбор;
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• деньги на счёт зачисляются не сразу, иногда придётся ждать до получаса;
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• придётся потратить время в очереди, ожидая, пока освободится кассир.
Так что такой очевидный способ — далеко не самый выгодный. Тем более что есть достаточное количество альтернатив.
Терминалы самообслуживания появились сравнительно недавно, но установлены уже повсеместно. Из преимуществ перед кассами у них более низкая комиссия за пополнение. С другой стороны, недостатки остались такими же:
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• Работа по графику. Терминалы находятся в помещениях магазинов или торговых центров, и когда закрывается зал — точка пополнения тоже недоступна.
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• Отсутствие сдачи. Аппараты вообще не выдают сдачу, так что нужно заранее разменять деньги и подготовить нужную сумму.
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• Очереди. Особенно, если терминал один, то очередь к нему наверняка скапливается.
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• Расстояние. До автомата придется идти так же, как и в магазин.
В современных терминалах можно пополнить телефон с карты. Обычно они оборудованы чипом для бесконтактной оплаты. Но такие модели встречаются редко.
Заплатить за мобильный можно через интернет. И это как раз самый выгодный вариант пополнения. При оплате через сеть:
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• нет очередей;
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• минимальная комиссия;
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• деньги приходят на счет сразу;
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• можно использовать любую сумму.
Чтобы пополнить мобильный с карты, нужен только доступ в сеть и банковский счёт. Такой способ ещё и наиболее современный, который отнимает минимум времени.
Говоря о пополнении телефона через интернет, сразу нужно сказать о сайте https://www.ipay.ua/ru/bills/charge-mobile. Компания iPay.ua входит в топ-3 украинских операторов интернет-оплаты различных услуг, в том числе и мобильных счетов. На сайте:
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• можно пополнить счет любого оператора в Украине;
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• минимальные комиссии;
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• личный кабинет с бонусами и акциями;
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• надежная система шифрования личной информации.
Компания принимает к оплате карты Visa и MasterCard и напрямую сотрудничает с украинскими банками. На сайтах последних можно найти ссылки на сайт IPay и пополнить телефон на максимально выгодных условиях.