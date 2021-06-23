Экономика

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Вчера 18:57578

Способы пополнения мобильного телефона ®

Необходимость пополнить счёт мобильного телефона возникает у каждого абонента. И каждый ищет наиболее выгодный способ оплатить связь.

В статье ниже рассмотрим, какие существуют варианты пополнения телефона, сравним их достоинства и недостатки, а также выберем оптимальный. 

Кассы

Пожалуй, самый очевидный и простой способ оплатить связь — использовать кассы в магазинах. Договоры с национальными операторами есть почти у всех магазинов с потребительскими товарами. Но этот вариант имеет существенные недостатки:

  • • ближайший магазин может располагаться довольно далеко;

  • • все торговые точки работают по графику, и круглосуточное пополнение недоступно;

  • • на кассах ощутимая комиссия, и чем больше сумма пополнения, тем выше дополнительный сбор;

  • • деньги на счёт зачисляются не сразу, иногда придётся ждать до получаса;

  • • придётся потратить время в очереди, ожидая, пока освободится кассир.

Так что такой очевидный способ — далеко не самый выгодный. Тем более что есть достаточное количество альтернатив.

Терминалы

Терминалы самообслуживания появились сравнительно недавно, но установлены уже повсеместно. Из преимуществ перед кассами у них более низкая комиссия за пополнение. С другой стороны, недостатки остались такими же: 

  • • Работа по графику. Терминалы находятся в помещениях магазинов или торговых центров, и когда закрывается зал — точка пополнения тоже недоступна.

  • • Отсутствие сдачи. Аппараты вообще не выдают сдачу, так что нужно заранее разменять деньги и подготовить нужную сумму.

  • • Очереди. Особенно, если терминал один, то очередь к нему наверняка скапливается.

  • • Расстояние. До автомата придется идти так же, как и в магазин.

В современных терминалах можно пополнить телефон с карты. Обычно они оборудованы чипом для бесконтактной оплаты. Но такие модели встречаются редко.

Интернет

Заплатить за мобильный можно через интернет. И это как раз самый выгодный вариант пополнения. При оплате через сеть:

  • • нет очередей;

  • • минимальная комиссия;

  • • деньги приходят на счет сразу;

  • • можно использовать любую сумму.

Чтобы пополнить мобильный с карты, нужен только доступ в сеть и банковский счёт. Такой способ ещё и наиболее современный, который отнимает минимум времени.

iPay

Говоря о пополнении телефона через интернет, сразу нужно сказать о сайте https://www.ipay.ua/ru/bills/charge-mobile. Компания iPay.ua входит в топ-3 украинских операторов интернет-оплаты различных услуг, в том числе и мобильных счетов. На сайте:

  • • можно пополнить счет любого оператора в Украине;

  • • минимальные комиссии;

  • • личный кабинет с бонусами и акциями;

  • • надежная система шифрования личной информации.

Компания принимает к оплате карты Visa и MasterCard и напрямую сотрудничает с украинскими банками. На сайтах последних можно найти ссылки на сайт IPay и пополнить телефон на максимально выгодных условиях.

Экономика
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