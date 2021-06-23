Способы пополнения мобильного телефона ® Необходимость пополнить счёт мобильного телефона возникает у каждого абонента. И каждый ищет наиболее выгодный способ оплатить связь.

В статье ниже рассмотрим, какие существуют варианты пополнения телефона, сравним их достоинства и недостатки, а также выберем оптимальный.

Кассы

Пожалуй, самый очевидный и простой способ оплатить связь — использовать кассы в магазинах. Договоры с национальными операторами есть почти у всех магазинов с потребительскими товарами. Но этот вариант имеет существенные недостатки:

• ближайший магазин может располагаться довольно далеко;

• все торговые точки работают по графику, и круглосуточное пополнение недоступно;

• на кассах ощутимая комиссия, и чем больше сумма пополнения, тем выше дополнительный сбор;

• деньги на счёт зачисляются не сразу, иногда придётся ждать до получаса;

• придётся потратить время в очереди, ожидая, пока освободится кассир.

Так что такой очевидный способ — далеко не самый выгодный. Тем более что есть достаточное количество альтернатив.

Терминалы

Терминалы самообслуживания появились сравнительно недавно, но установлены уже повсеместно. Из преимуществ перед кассами у них более низкая комиссия за пополнение. С другой стороны, недостатки остались такими же:

• Работа по графику. Терминалы находятся в помещениях магазинов или торговых центров, и когда закрывается зал — точка пополнения тоже недоступна.

• Отсутствие сдачи. Аппараты вообще не выдают сдачу, так что нужно заранее разменять деньги и подготовить нужную сумму.

• Очереди. Особенно, если терминал один, то очередь к нему наверняка скапливается.

• Расстояние. До автомата придется идти так же, как и в магазин.

В современных терминалах можно пополнить телефон с карты. Обычно они оборудованы чипом для бесконтактной оплаты. Но такие модели встречаются редко.

Интернет

Заплатить за мобильный можно через интернет. И это как раз самый выгодный вариант пополнения. При оплате через сеть:

• нет очередей;

• минимальная комиссия;

• деньги приходят на счет сразу;

• можно использовать любую сумму.

Чтобы пополнить мобильный с карты, нужен только доступ в сеть и банковский счёт. Такой способ ещё и наиболее современный, который отнимает минимум времени.

iPay

Говоря о пополнении телефона через интернет, сразу нужно сказать о сайте https://www.ipay.ua/ru/bills/charge-mobile. Компания iPay.ua входит в топ-3 украинских операторов интернет-оплаты различных услуг, в том числе и мобильных счетов. На сайте:

• можно пополнить счет любого оператора в Украине;

• минимальные комиссии;

• личный кабинет с бонусами и акциями;

• надежная система шифрования личной информации.

Компания принимает к оплате карты Visa и MasterCard и напрямую сотрудничает с украинскими банками. На сайтах последних можно найти ссылки на сайт IPay и пополнить телефон на максимально выгодных условиях.