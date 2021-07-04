Экономика

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:02273

Монетизація субсидій: найпоширеніші запитання

До травня цього року українці мали можливість отримувати субсидію як у грошовій готівковій формі (“живими грошима” на банківську картку або через пошту), так і в грошовій безготівковій формі (коли Ощадбанк перераховував суми надавачам житлово-комунальних послуг). 92% тих, кому були призначені субсидії, отримували їх у грошовій готівковій формі.

З травня, згідно з Постановою уряду “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” від 14 квітня 2021 року, субсидію “живими грошима” отримуватимуть уже всі. І якраз ця зміна викликає у громадян чимало запитань. Міністерство соціальної політики відібрало найтиповіші з них і дає роз’яснення.

- Якщо документи на субсидію подавалися на початку минулого опалювального сезону, а кошти перераховувалися в Ощадбанк, який оплачував комунальні платежі, то чи треба заново все оформлювати ?

- Так, потрібно. Тому що громадянин має вказати, куди саме потрібно перераховувати кошти: на банківський рахунок чи на відділення пошти. У таких випадках не передбачено автоматичного призначення житлової субсидії на наступний період. Нагадаємо, 19 травня 2021 року Уряд прийняв рішення, згідно з яким розгляд питань щодо призначень житлових субсидій на наступний рік домогосподарствам, що отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, буде проводитися без звернень громадян, окрім

- домогосподарств, яким  грошова субсидія  надавалася у грошовій безготівковій формі;

- була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень, внутрішньо переміщені особи);

 - була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому    приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації.

- До квітня отримувала безготівкову субсидію. У червні подала заяву в Ощадбанк для переведення залишку субсидії за квітень на картковий рахунок. Коли  можна буде отримати ці кошти ?

- Для одержувачів безготівкової субсидії передбачено, що Ощадбанк перераховує суми субсидії за минулий опалювальний період, які зекономлені станом на 1 червня поточного року. Наразі таке перерахування здійснюється для одержувачів, які мають відкриті рахунки у Ощадбанку, тому відповідні кошти найближчим часом мають бути відображені на банківському рахунку. Якщо ж одержувач не має відкритого рахунку Ощадбанку, то у такому випадку для отримання зекономлених сум субсидії  рахунок слід відкрити до грудня поточного року.

- Раніше субсидія надходила на карту ПриватБанку, з якої ми самі оплачувати комунальні послуги. Чи треба зараз поновлювати документи ?

- Питання про перепризначення субсидії на наступний період буде розглядатися автоматично без вашого звернення, оскільки ви отримували її до цього “живими грошима”. У таких випадках, як зазначається у рішенні Уряду від 19 травня ц.р., питання розглядається без звернення громадян, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років.

- Чи буде нарахована пеня за травень через невчасну сплату комунальних послуг, якщо виною тому затримка є субсидії ?

- Як зазначено у статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії.

- Чи може онук на свій банківський рахунок отримувати субсидію, оформлену на бабусю ?

- Ні, виплати йдуть тільки на рахунок заявника. 

- Коли запрацює сайт отримувачів субсидій ?

- Реєстр отримувачів субсидії, до якого є доступ за посиланням https://subsidii.ioc.gov.ua  , працює у штатному режимі. Інформація у ньому оновлюється щомісяця. Найближчим часом до нього будуть завантажені дані про призначені органами соціального захисту населення у червні поточного року житлові субсидії (на неопалювальний сезон з травня по вересень включно).

Джерело: Міністерство соціальної політики України

Экономика Оформление субсидии
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