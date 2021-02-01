5 порад фахівцям, які працюють дистанційно Минулий рік вніс корективи в життя і роботу багатьох. Реальністю стало навчання та робота у дистанційному форматі.

- Робота з використанням гаджета або комп’ютера стала новою реальністю для мільйонів людей по всьому світу. І Україна не є винятком. Робота під час пандемії COVID-19 дала новий досвід, який важливо проаналізувати. Надомна праця має цілу низку переваг: працюючи вдома, ви економите час і гроші на проїзд, можете пристосувати робоче середовище відповідно до своїх смаків, поруч з вами можуть бути люди, про яких ви турбуєтесь. Проте не слід забувати, що така форма роботи може негативно впливати на продуктивність праці та благополуччя працівників. Виявлення найбільших проблем у цій сфері дозволило виробити низку рекомендацій, як здійснювати самоконтроль, демонструвати високий результат і при цьому зберігати працездатність, - говорить директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

1.Слідуйте за загальним графіком роботи. Так, фахівці, які працюють дистанційно, можуть користуватися певною гнучкістю у плануванні графіку роботи. Проте робота у встановлений робочий час («з восьмої до шостої») має низку переваг. У цей період організм найбільш продуктивний і до того ж у цей час легше комунікувати з іншими колегами. Регулярність початку й закінчення роботи підвищує дисциплінованість. На основі отриманих вказівок роботодавця/замовника складайте завдання на день і позначайте, що виконано. Визначайте пріоритетність завдань, щоб все головне було виконано насамперед. Це допоможе слідувати дедлайнам, а роботодавець зможе в разі потреби оцінити, чим ви займалися.

2.Організуйте робоче місце правильно. Експерти радять виділити одне місце, де ви працюєте постійно. Домовтесь про правила зі своїми близькими чи людьми, які проживають з вами в одній оселі. Це нормально, якщо ви попросите не турбувати вас без зайвої потреби в певні години. Ваш комп’ютер має дозволяти працювати з сучасними хмарними технологіями (https://aircall.io/blog/customer-happiness/remote-productivity-tips/), щоб забезпечувати роботу в команді.

3.Вчасно відпочивайте. Загальновідомо, що «телепраця» відрізняється більшою монотонністю й рутинністю. Виконуйте завдання вчасно, щоб насолоджуватися сповна відпочинком. Змінюйте обстановку, виходьте на прогулянку і без зайвої потреби не читайте робочу переписку за межами робочого часу. Більше того, не забувайте виділяти час на відпочинок – без нього ви втрачаєте наснагу й ініціативність. Рамки між робочим часом і відпочинком доволі умовні вдома, але треба прагнути їх зробити реальними.

4.Підтримуйте зв’язки з колективом. Робота над великим проектом вимагає залучення колективу. Окрім того, сама людська природа зумовлює необхідність спілкування й обміну думками. Підтримуйте зв’язки з колективом – по телефону або навіть у віртуальному чаті. Цікавтесь як професійними питанням, так і станом справ у профспілці. Дотримуйтесь цифрового етикету під час відеоконференцій: подбайте про належний одяг і фон, не перебивайте колег, не робіть паралельних справ. Сучасні технології можуть принести велику користь у подоланні ізоляції й відчуження між індивідами. Його слід використовувати.

5.Пам’ятайте про охорону й гігієну праці. На перший погляд, немає нічого безпечнішого за роботу вдома. Вплив негативних виробничих факторів майже виключається, ризик нещасних випадків чи професійних захворювань зведено до нуля. Та насправді працівники повинні дбати про своє здоров’я і вдома. Дотримуйтесь правил безпеки при користуванні обладнанням, а також контролюйте пожежну безпеку, освітлення і температурний режим. Якщо робота відбувається з коворкінгу, то на перший план виходять питання, пов’язані із захистом від інфікування на COVID-19.

Якщо дистанційна (надомна) робота стала частиною вашого життя, намагайтесь накопичувати знання, як підвищити її якість. Читайте статті й дивіться відео щодо технічних інновацій, тайм-менеджменту й безпеки на робочому місці. До речі, Державний центр зайнятості має статтю на тему правових аспектів дистанційної роботи: https://www.dcz.gov.ua/novyna/5-nyuansiv-dystanciynoyi-nadomnoyi-roboty.