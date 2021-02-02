Экономика

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:26291

Надання допомоги по частковому безробіттю: можливості розширено

У зв’язку з тим, що урядом розширено та вдосконалено програму по частковому безробіттю, до центрів зайнятості останнім часом з цього приводу надходить все більше запитань.

Про нові можливості програми Уряду розповідає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного.

- Програма спрямована на підтримку як бізнесу, так і окремих громадян, - говорить В.Підлісний. – На початку лютого цього року Кабмін затвердив новий Порядок надання допомоги по частковому безробіттю та розширив коло підприємств - учасників державної програми. Отже, збільшується кількість підприємств та працівників, які зможуть отримати державні виплати. Ця допомога дозволить людям зберегти роботу, відновитись після вимушеного простою.

Крім того, передбачається скорочення переліку необхідних для отримання допомоги документів та спрощення процедури.

Програмою по частковому безробіттю можуть скористатися всі підприємства виробничої сфери незалежно від їх форми власності, організаційно-правової форми та підпорядкування, коли зупинення (скорочення) виробництва сталось з не залежних від роботодавця причин внаслідок вимушеного скорочення тривалості робочого часу за наявності однієї з трьох підстав:

1) зупинення виробництва триває не менше 3 місяців і не перевищує 6 місяців, охоплює не менше як 20% чисельності працівників, у яких скорочення робочого часу становить 30%;

2) коли вичерпано всі можливі заходи запобігання вимушеному зупиненню (скорочення) виробництва, що підтверджується узгодженим рішенням роботодавця та профспілок, коли тривалість скороченого часу становить більше 50% на місяць;

3) зупинення виробництва відбувається через карантинні обмеження, встановлені Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб. З цієї підстави - не залежно від кількості скорочення тривалості робочого часу у працівників.

Коли зупинення сталось через 1 та 2 підставу роботодавець повідомляє центр зайнятості за місцем провадження його господарської діяльності не пізніше дати початку зупинення (скорочення) виробництва за встановленою формою.

Подати документи можна не пізніше, ніж через 6 місяців з дати початку зупинення виробництва. Подається: заява, наказ, відомості про працівників за місцем знаходження підприємства (за юридичною адресою по ЄДР).

Таке ж право мають наймані працівники, з якими оформлені трудові відносини та сплачено єдиний внесок. Але не менше ніж 6 місяців, що передує місяцю, в якому сталось зупиненню (скороченню) виробництва, та коли виконуються вимоги частини другої статті 47 Закону України (скорочення робочого часу становить 50% і більше на місяць).

Допомога не надається у разі, коли:

1) зупинення (скорочення) виробництва має сезонний характер або виникає виключно з організаційно-виробничих причин;

2) є можливість працевлаштування (тимчасового переведення) працівників на період зупинення (скорочення) виробництва на інших дільницях, у цехах;

3) працівник:

письмово відмовився від працевлаштування на тому ж підприємстві;

працює на підприємстві за сумісництвом;

проходить альтернативну службу;

отримує оплату часу простою, а також у разі освоєння нового виробництва (продукції) відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України;

залучені до профілактичних заходів, передбачених статтею 7 прим 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіттю».

Допомога по частковому безробіттю встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, з розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду.

Розмір допомоги не може перевищувати розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом (станом на 01.01.2021 – 2 270,00 грн.).

Допомога по частковому безробіттю виплачується в межах коштів, передбачених на такі цілі в бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

У разі порушення гарантій зайнятості осіб, яким виплачувалася допомога по частковому безробіттю відповідно ст. 36 п.1, 40 п.1, та ст. 38 ч. 3, кошти, отримані роботодавцем, повертаються до Фонду.

Экономика Владимир Подлесный
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