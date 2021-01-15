Як змінити постачальника газу Із запровадженням ринку газу українці мають змогу змінювати постачальника, обираючи того, який пропонує паливо дешевше або пропонує більш якісні послуги.

Як знайти нового постачальника газу

• Щоб перевірити, чи обрана компанія має право на постачання, слід зайти на сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у галузі енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та вибрати розділ «Ліцензійний реєстр НКРЕКП».

Документом містить повний перелік ліцензіатів. Чинність ліцензії обраного постачальника слід перевірити у графі «Статус ліцензії».

• Можна скористатися також інформацією на сайтах в мережі «Інтернеті», де пропонують порівняти ціни на паливо у різних компаній-постачальників.

• Наступний крок - слід подати заяву-приєднання до обраного постачальника. Це можна зробити онлайн, надіславши компанії скановане чи сфотографоване звернення на електронну скриньку, або особисто прийти до компанії та подати пакет документів.

Які документи потрібні, щоби змінити постачальника газу

До заяви-приєднання до нового постачальника слід додати такі документи:

• Копію паспорта;

• Копію ідентифікаційного коду споживача;

• документи, якими посвідчується право власності чи право користування приміщенням;

• документи, які може вимагати постачальник, наприклад, останній рахунок за газ. Перелік має бути зазначений на сайті постачальника, Заяву також може подати й довірена особа власника приміщення, проте вона має надати довіреність, засвідчену нотаріусом, а також копії паспорта власника та його індивідуального податкового номера, а також свій паспорт, індивідуальний податковий номер та документ, що засвідчує право власності.

Після подання документів очікуєте повідомлення від нового постачальника про дату, з якої здійснюватиметься постачання природного газу.

Скільки часу потрібно, щоби змінити постачальника газу

• Процес зміни постачальника має відбутися протягом 3 робочих тижнів.

• Контактувати зі старим постачальником не потрібно.

• Через 6 тижнів старий постачальник має виставити остаточний рахунок за спожитий газ, який треба сплатити протягом 10 днів після отримання. Якщо споживач не погоджується із таким рахунком, тоді питання вирішується в судовому порядку.

• Новий постачальник має надіслати споживачеві повідомлення щодо дати, з якої почне надходити природний газ. Для цього відведений 20-денний термін, однак деякі постачальники можуть повідомити й швидше.

• Якщо подані до заяви документи потребують уточнення, постачальник протягом п'яти робочих днів надсилає споживачу письмовий запит.

• Після завершення процедури зміни постачальника новий постачальник протягом трьох робочих днів письмово повідомляє побутового споживача про дату, з якої здійснюється постачання природного газу.

• Відсутність індивідуального газового лічильника не є перешкодою для зміни постачальника.

Споживач не залишиться без газопостачання

Споживач не повинен запитувати дозволу в газопостачальника дозволу на від’єднання, а вирішує це самостійно.

Новий газопостачальник має підтвердити приєднання, після чого оплата за газ відбувається за новими реквізитами.

Якщо споживач має борги за газ, то спершу доведеться їх сплатити, і тільки після цього він отримає можливість перейти до іншого постачальника.

Поки триває процес зміни постачальника, споживачу не можна відключати газ. За усе спожите паливо за цей період слід сплатити старому постачальнику за його тарифами.

Де можна знайти актуальні ціни на побутовий природний газ

• на спеціалізованих сайтах;

• звернутись безпосередньо до постачальника природного газу у зручний спосіб;

• ознайомитися з актуальними цінами на офіційному сайті газопостачальника.

Постачальник зобов'язаний

(Відповідно до положень пункту 28 розділу III Правил постачання природного газу)

• публікувати на власному сайті та в особистому кабінеті споживача детальну інформацію про зміну ціни на природний газ. Зміна може здійснюватися лише з 01 числа місяця;

• визначати ціну на природний газ з урахуванням вимог чинного законодавства;

• надавати побутовим споживачам інформацію, передбачену законом «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення».

Зокрема:

- про ціну природного палива,

- порядок плати за спожитий газ,

- права та обов'язки споживача,

- дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання.

Окрім того, ця норма закону передбачає, що постачальник повинен публікувати на сайті детальну інформацію про зміну ціни на природний газ за п'ять днів до введення її у дію.