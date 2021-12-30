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Вчера 15:24475

Виды автоматики для ворот

На сегодняшний день автоматизировать ворота - дело вообще не затруднительное.

На спец сайтах полно предложений купить автоматику различных производителей, видов и цены. Какая из них какая? Нужно разбираться.

Если говорить о автоматике для гаражных ворот то она бывает следующих видов:

1. Секционная (для секционных ворот). Комплекты секционной автоматики имеют модели с двумя различными принципами работы: одни комплектуются торсионной пружиной, а другие пружиной обычной. Принцип работы первой - сжатие, а второй - растягивание. Это не говорит о том, что какая-то будет служить дольше или меньше. В любом случае дольше и беспроблемное будут служить тот комплект, который подобран правильно. Проблема всех поломок систем такого типа - не соответствие пружины и привода весу и рабочим циклам створки. Достойными производителями секционной автоматики считаются следующие Европейские (Германия, Италия) и не Европейские (Китай, Россия, Белорусь) фирмы:

  • • Doorhan.

  • • Hormann. 

  • • Алютех.

  • • Professional.

  • • Came.

2. Роллетная (для роллетных ворот). Комплекты роллетных систем имеет модели с торсионной (которую толкает шток) и растягивающейся пружинами, точно так, как и в секционной автоматике. Говоря за производителей, стоит вспомнить:

  • • Заграничные бренды Miller Technics, Rotelli, Doorhan, Professional, Faac, Alutech, Motors, Mosel, Somfy.

  • • Отечественную фирму Gant.

Если изучать вопрос о автоматике для уличных воротто выяснится, что она бывает следующих видов:

1. Откатная (для откатных ворот). Моделей автоматики для откатных ворот несколько: с мощным (покупают владельцы тяжёлых, габаритных конструкций), немощным (пользуется спросом у владельцев частных секторов), усиленным приводом (более актуальна для оснащения ворот промышленного типа); с магнитным и немагнитным (механическим) улавливателем. Пару слов в разнице этих улавливателей: первый работает благодаря наличию двух разнополярных магнитов и двух специальных датчиков, а второй срабатывает в момент наезжания строки на стержневой элемент с колёсиком.

Самыми популярными фирмами производителями откатной автоматики можно считать:

  • Nice, Came, Ротелли, Дорхан, Миллер Техникс, Delma, Faac.

2. Распашная (для распашных ворот). Также как и откатная бывает нескольких моделей: с мощным (имеет среднюю стоимость), немощным (самые бюджетные по цене), усиленным приводом (самая дорогостоящая), телескопическим (линейным), рычаговым, гидравлическим принципом работы. В чем суть работы таких систем? Рычагова работает по принципу рычага, то есть две части привода раскрываются и складываются, тем самым приводя ворота в движение. Это что-то типа принципа работы человеческого локтя. Кстати, рычаговую автоматику очень часто так и называют "локтевой". Телескопическая имеет другой принцип действия - привод выдвигается постепенного вдоль всей своей длины.

Самыми популярными фирмами производителями распашной автоматики можно считать:

  • Alutex, Came, AN Motors, BFT, Faac, Gant, Doorhan, Miller Technics, Hormann, Nice, Sommer.

Стоимость автоматики для ворот

Все очень неоднозначно, и в большей мере зависит от выбранного типа автоматики (секционная, роллетная, откатная, распашная), раскрученности производителя, мощности привода, качественности других составляющих комплекта.

Наш совет - главным образом обращайте внимание на привод - будет ли он справляется с весом и интенсивностью работы конструкции или нет, а потом уже учитывайте ценовую стоимость комплекта, страну производства и т.д. 

Хороших покупок.

По материалам: https://worota.com.ua/

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