Виды автоматики для ворот

На спец сайтах полно предложений купить автоматику различных производителей, видов и цены. Какая из них какая? Нужно разбираться.
Если говорить о автоматике для гаражных ворот то она бывает следующих видов:
1. Секционная (для секционных ворот). Комплекты секционной автоматики имеют модели с двумя различными принципами работы: одни комплектуются торсионной пружиной, а другие пружиной обычной. Принцип работы первой - сжатие, а второй - растягивание. Это не говорит о том, что какая-то будет служить дольше или меньше. В любом случае дольше и беспроблемное будут служить тот комплект, который подобран правильно. Проблема всех поломок систем такого типа - не соответствие пружины и привода весу и рабочим циклам створки. Достойными производителями секционной автоматики считаются следующие Европейские (Германия, Италия) и не Европейские (Китай, Россия, Белорусь) фирмы:
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• Doorhan.
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• Hormann.
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• Алютех.
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• Professional.
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• Came.
2. Роллетная (для роллетных ворот). Комплекты роллетных систем имеет модели с торсионной (которую толкает шток) и растягивающейся пружинами, точно так, как и в секционной автоматике. Говоря за производителей, стоит вспомнить:
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• Заграничные бренды Miller Technics, Rotelli, Doorhan, Professional, Faac, Alutech, Motors, Mosel, Somfy.
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• Отечественную фирму Gant.
Если изучать вопрос о автоматике для уличных ворот, то выяснится, что она бывает следующих видов:
1. Откатная (для откатных ворот). Моделей автоматики для откатных ворот несколько: с мощным (покупают владельцы тяжёлых, габаритных конструкций), немощным (пользуется спросом у владельцев частных секторов), усиленным приводом (более актуальна для оснащения ворот промышленного типа); с магнитным и немагнитным (механическим) улавливателем. Пару слов в разнице этих улавливателей: первый работает благодаря наличию двух разнополярных магнитов и двух специальных датчиков, а второй срабатывает в момент наезжания строки на стержневой элемент с колёсиком.
Самыми популярными фирмами производителями откатной автоматики можно считать:
2. Распашная (для распашных ворот). Также как и откатная бывает нескольких моделей: с мощным (имеет среднюю стоимость), немощным (самые бюджетные по цене), усиленным приводом (самая дорогостоящая), телескопическим (линейным), рычаговым, гидравлическим принципом работы. В чем суть работы таких систем? Рычагова работает по принципу рычага, то есть две части привода раскрываются и складываются, тем самым приводя ворота в движение. Это что-то типа принципа работы человеческого локтя. Кстати, рычаговую автоматику очень часто так и называют "локтевой". Телескопическая имеет другой принцип действия - привод выдвигается постепенного вдоль всей своей длины.
Самыми популярными фирмами производителями распашной автоматики можно считать:
Все очень неоднозначно, и в большей мере зависит от выбранного типа автоматики (секционная, роллетная, откатная, распашная), раскрученности производителя, мощности привода, качественности других составляющих комплекта.
Наш совет - главным образом обращайте внимание на привод - будет ли он справляется с весом и интенсивностью работы конструкции или нет, а потом уже учитывайте ценовую стоимость комплекта, страну производства и т.д.
Хороших покупок.
По материалам: https://worota.com.ua/
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