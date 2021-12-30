Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:15164

Яка медична допомога має бути безоплатною при травмуванні?

Взимку є висока ймовірність травмування через ожеледицю або захоплення зимовими видами активного дозвілля. Що робити, якщо ви або ваші близькі травмувались, та яку безоплатну медичну допомогу можна отримати?

Якщо є інтенсивний біль, набряк, деформація частини тіла, головний біль, порушення координації та інші неприємні відчуття, потрібно зателефонувати в екстрену допомогу за номером 103 і описати  диспетчеру симптоми та стан.

 

Диспетчер надасть інформацію щодо першої допомоги, яку слід надати, а також адресу найближчої лікарні, в якій є травмпункт.

 

Якщо постраждалий у невідкладному стані та не може самостійно дістатись до лікарні, диспетчер направить машину екстреної допомоги.

 

Бригада екстреної медичної допомоги оцінить стан пацієнта чи пацієнтки, встановить попередній діагноз та транспортує, за потреби, до медзакладу.

 

Незалежно від того, потребує людина з травмою госпіталізації чи ні, швидка має доставити її у заклад, що має контракт з НСЗУ.

 

У такому закладі пацієнт має отримати усю необхідну медичну допомогу безоплатно. А саме:

-        - огляд та консультацію лікаря;

-        - безоплатну діагностику, у т. ч. рентгенологічні, ендоскопічні, ультразвукові, функціональні дослідження;

-        - виконання лікарями вузької спеціалізації, такими як хірург чи ортопед-травматолог, лікувальних процедур або хірургічних втручань.

 

Лікар, після огляду та надання меддопомоги, або призначить госпіталізацію, або надасть рекомендації щодо подальшого лікування чи реабілітації.

 

Також лікар має одразу виписати направлення на обстеження чи консультації.

Він може створити електронне направлення на групу послуг. Пацієнту з травмою не потрібно кожного разу йти за новим направленням, наприклад, для перев’язки.

 

Якщо ж людина з травмою потребує госпіталізації, то перебування у стаціонарі та харчування також мають бути безоплатні для пацієнтів.

 

Лікарні, які мають контракт з НСЗУ за пакетами “Стаціонарна допомога дорослим та дітям без хірургічних втручань” або “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах” (наразі на Сумщині їх 34) мають надавати пацієнту безоплатно:

- інструментальні та лабораторні обстеження;

- медичну допомогу для полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів травматичного пошкодження;

- знеболення та медикаментозну терапію;

- хірургічні операції із забезпеченням анестезії;

- післяопераційний моніторинг, знеболення і подальшу медикаментозну терапію;

- цілодобовий лікарський та медсестринський догляд;

- реабілітацію в гострому періоді.

 

Програма медичних гарантій визначає чіткий перелік і обсяг медичних послуг та лікарських засобів, оплата яких гарантується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Якщо у закладі, що має договір із НСЗУ, відмовляють у медичних послугах або вимагають гроші за те, за що заплатила держава, це є порушенням прав пацієнта.

Тоді можна подати скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ у розділі “Громадянам” https://service.e-health.gov.ua/gromadyanam.

Оператори контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 підкажуть, як правильно подати скаргу у разі необхідності. 

 

Пресслужба Міністерства охорони здоров'я

 
Общество
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