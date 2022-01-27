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Подготовка к окрашиванию аэрозольными красками

Как подготовить под покраску аэрозольной краской поверхности из дерева, стекла, металла, пластика и какие особенности красок-спреев нужно учесть, — рассказываем в статье.

Покрасить предметы мебели или элементы внешнего декора дома аэрозольными красками может и неспециалист, но у этого метода покраски есть своя технология и инструкции. Если не знать, как пользоваться аэрозольной краской, результат может разочаровать.

Перед началом работы выбирают краску-спрей, которая по составу лучше подходит для изделия из стекла, пластика, керамики, металла или камня. Далее рассчитывают, сколько краски нужно, обрабатывают и готовят поверхность, чтобы цвет сохранялся долго. 

Что учесть при использовании аэрозольной краски

Аэрозольная краска — это краска, которая находится под давлением в специальном баллончике. Перед нанесением слоя баллон встряхивают, затем нажимают на распылитель и красят предмет мебели или внешнего декора.

Краски из разных баллончиков невозможно смешивать, поэтому важно определиться с цветом и учесть, какую структуру даст окрашивание. Большие по площади поверхности спреем покрывать долго и невыгодно, нужно рассчитать объем краски и подойдет ли этот метод покраски в конкретном случае.

Обрабатывают красками в баллончиках самые разные материалы https://belife.ua/nasha-produkcziya/aerozolnaya-kraska-400ml/ — от этого зависит выбор типа колера.

  • • Акриловые краски в аэрозольных баллонах для внутренних и внешних работ. Они быстро сохнут, прочно сцепляются с поверхностью, стойкие к влаге и перепадам температуры.

  • • Цинковые краски по металлу и автоэмали. Их используют для обработки металлических поверхностей, которые эксплуатируют в жестких условиях: радиаторы отопления, водопроводные коммуникации, отопительные котлы, детали автомобилей.

  • • Лаки-аэрозоли для покрытия дерева, керамики, стекла, пластика.

  • • Термостойкие краски, которые выдерживают до +600°C. Используют для труб, котлов и поверхностей в саунах, банях, котельных.

Акриловые краски в спрее и другие виды покрытий в баллончиках требуют соблюдения мер предосторожности: нельзя хранить у открытого огня, для защиты дыхательных путей, глаз и кожи пользуются респираторами, перчатками, очками. Помещение должно хорошо проветриваться. На улице следует работать с такой краской в безветренную погоду в тени.

Как подготовить поверхности из разных материалов к покраске

Общие условия к подготовки под покраску такие: поверхность должна быть ровная, без пыли, ржавчины, грязи, влаги. Царапины, трещины лучше заделать. Слишком гладкую поверхность обрабатывают наждачной бумагой, чтобы краска лучше сцепилась с материалом и окончательный цвет получился ярким.

Для различных материалов есть свои особенности подготовки к нанесению краски.

  • • Металлические поверхности очищают от ржавчины специальными химическими средствами и затем ошкуривают до легкой шероховатости. Непосредственно перед покраской металл нужно тщательно протереть или при необходимости помыть и высушить.

  • • Керамические и стеклянные предметы обрабатывают мелкой наждачкой, протирают и очищают от пыли, обезжиривают спиртом. Стекло нужно обязательно прогрунтовать составом для гладких поверхностей, чтобы слой краски не растрескался.

  • • С мебели из дерева следует по возможности снять металлические части — фурнитуру, декор, элементы креплений. Если это технически невозможно, то детали обклеивают малярным скотчем или обматывают пищевой пленкой. Далее предмет очищают, при необходимости шпаклюют, полированные поверхности зашкуривают, протирают сухой тряпкой.

  • • Пластиковые предметы моют моющими средствами, например, для посуды. Агрессивные растворители применять нельзя. Старую краску лучше слегка зашкурить и протереть влажной тряпкой.

  • • Бетонную поверхность покрывают адгезионной грунтовкой. Это нужно сделать обязательно: бетон быстро впитывает жидкость, поэтому краски уходит много, слой получится неравномерным. Специальная краска для разметки на полу такой подготовки не требует — нужно только тщательно подмести площадь под покраску.

Баллончик перед работой нужно встряхнуть Баллончик перед работой нужно встряхнуть три-четыре минуты, чтобы краска приобрела естественную консистенцию. Наносят с расстояния 20 см от предмета тонким слоем, чтобы не образовалось потеков. 

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Подготовка к окрашиванию аэрозольными красками
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