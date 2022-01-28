Общество

admin
admin
Сегодня 15:29284

У Сумах всім, хто перегріє зварку, подарують нову

Задайте зварці жару! Перегрійте інвертор та отримайте новий у подарунок!

В Україні з'явився ультракомпактний зварювальний апарат, що поміститься на долоні дорослого. У Сумах всі охочі зможуть познайомитися з розробкою та перевірити її на міцність.

12 лютого у салоні майстерності Dnipro-M для зварників та всіх, хто любить, вміє або збирається працювати інвертором, відбудеться знайомство з незвичайною новинкою. В програмі: тестування зварювальних апаратів, консультація з технічних питань, захоплюючі конкурси та живе спілкування з однодумцями за чашечкою запашної кави.

Як безкоштовно отримати найкомпактнішу зварку Dnipro-M?

У всіх учасників буде шанс отримати новинку в подарунок. SAB-14D MINI поповнить майстерню того, хто знайде та принесе на івент зварювальний інвертор, менший від мінізварки Dnipro-M за габаритами. Також власником новенького інвертора стане той, кому вдасться перегріти інструмент до ввімкнення системи захисту.

Зараз в мережі майстерності Dnipro-M проходить акція на новинку: в салоні або на сайті її вартість 2199 грн. А під час події  SAB-14D MINI можна буде придбати за 2050 грн!

Що таке мінізварка  Dnipro-M?

Розробили ультракомпактний інвертор вітчизняні інженери з Dnipro-M - українського бренду інструментів для будівництва та ремонту.  SAB-14D MINI -  найлегший та найкомпактніший зварювальний апарат від Dnipro-M й один з найменших на українському ринку. Його габарити всього 20,8×8,5×13,2 см, а вага 2,2 кг.

За словами розробників, цього “малюка” створили, щоб полегшити роботу майстрів-висотників, бригад, які виїжджають на об’єкти та носять з собою чимало техніки, слюсарів, сантехніків та автомеханіків. Також такий апарат допоможе господарям удома, на дачі або в гаражі, адже добре впорається з більшістю побутових зварювальних робіт.

На що здатен апарат:

  • - Максимальна активна потужність - 4400 Вт, робоча сила струму - 140 А. Інвертор працюватиме до 8-ми годин з найпопулярнішим електродом діаметром 3 мм. 

  • - Інструментом зручно зварювати листовий метал та працювати точковими швами.

  • - Зварка працює без втрати потужності в мережах з просіданням напруги (до 170 В). 

  • - Має захист від пилу, вологи та конденсату.

  • - Великий вентилятор, нові технології транзисторів та особливе проєктування системи вентиляції захищають від перегріву.

Захід розпочнеться у салоні майстерності Dnipro-M о 12:00 за адресою: 

м. Суми, вул.Іллінська, 12.

З нетерпінням чекаємо на вас!

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Громадські формування на Сумщині: права, обов’язки та порядок дій на території області
Сегодня 16:29
У Сумах всім, хто перегріє зварку, подарують нову
Сегодня 15:29
Подготовка к окрашиванию аэрозольными красками
08.02.2022 16:37
«УДАР Віталія Кличка» ініціює проведення Національного форуму єдності ®
07.02.2022 14:32
Александр Соколов: «Запланировали – выполняем!» ®
07.02.2022 12:54
«Альянс» ради «Виктории»: что происходит в команде, которая может летом оказаться в УПЛ
07.02.2022 09:52
Главный инфекционист Сумщины: популярно об Омикроне
06.02.2022 08:11
Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, – «УДАР Віталія Кличка» про популізм влади щодо цін на продукти®
02.02.2022 18:27
Вісім порад для здорового сну
02.02.2022 14:40
1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022
02.02.2022 14:28
На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
view counter
view counter

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 1471 человек
Сегодня 09:06
Губернатор Сумщины второй по зарплате в Украине
Сегодня 17:22
Сумчанин водитель без прав устроил ДТП, покинул место аварии и напился
Сегодня 16:52
ФК «Альянс» выиграл третий матч межсезонья
Сегодня 16:26
Почему сумчане получили меньшие субсидии?
Сегодня 16:11
Две лыжницы с Сумщины заразились коронавирусом на Олимпиаде
Сегодня 15:54
На Сумщине, чтобы повлиять на свидетельницу, сожгли авто ее отца
Сегодня 15:13
«Лига Тростянец» приглашает на футбол 8х8
Сегодня 14:44
В Сумской мэрии развили бурную деятельность якобы по приему КСПУ в коммунальную собственность
Сегодня 14:27
До конца недели на Сумщине ожидается понижение температуры
Сегодня 14:11
Сумщина в ТОП-5 областей Украины по заполненности ковидных коек
Сегодня 14:04
В Сумах главного госинспектора таможенного поста подозревают в служебной халатности с убытками в полмиллиона
Сегодня 13:31
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.