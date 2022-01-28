У Сумах всім, хто перегріє зварку, подарують нову Задайте зварці жару! Перегрійте інвертор та отримайте новий у подарунок!

В Україні з'явився ультракомпактний зварювальний апарат, що поміститься на долоні дорослого. У Сумах всі охочі зможуть познайомитися з розробкою та перевірити її на міцність.

12 лютого у салоні майстерності Dnipro-M для зварників та всіх, хто любить, вміє або збирається працювати інвертором, відбудеться знайомство з незвичайною новинкою. В програмі: тестування зварювальних апаратів, консультація з технічних питань, захоплюючі конкурси та живе спілкування з однодумцями за чашечкою запашної кави.

Як безкоштовно отримати найкомпактнішу зварку Dnipro-M?

У всіх учасників буде шанс отримати новинку в подарунок. SAB-14D MINI поповнить майстерню того, хто знайде та принесе на івент зварювальний інвертор, менший від мінізварки Dnipro-M за габаритами. Також власником новенького інвертора стане той, кому вдасться перегріти інструмент до ввімкнення системи захисту.

Зараз в мережі майстерності Dnipro-M проходить акція на новинку: в салоні або на сайті її вартість 2199 грн. А під час події SAB-14D MINI можна буде придбати за 2050 грн!

Що таке мінізварка Dnipro-M?

Розробили ультракомпактний інвертор вітчизняні інженери з Dnipro-M - українського бренду інструментів для будівництва та ремонту. SAB-14D MINI - найлегший та найкомпактніший зварювальний апарат від Dnipro-M й один з найменших на українському ринку. Його габарити всього 20,8×8,5×13,2 см, а вага 2,2 кг.

За словами розробників, цього “малюка” створили, щоб полегшити роботу майстрів-висотників, бригад, які виїжджають на об’єкти та носять з собою чимало техніки, слюсарів, сантехніків та автомеханіків. Також такий апарат допоможе господарям удома, на дачі або в гаражі, адже добре впорається з більшістю побутових зварювальних робіт.

На що здатен апарат:

- Максимальна активна потужність - 4400 Вт, робоча сила струму - 140 А. Інвертор працюватиме до 8-ми годин з найпопулярнішим електродом діаметром 3 мм.

- Інструментом зручно зварювати листовий метал та працювати точковими швами.

- Зварка працює без втрати потужності в мережах з просіданням напруги (до 170 В).

- Має захист від пилу, вологи та конденсату.

- Великий вентилятор, нові технології транзисторів та особливе проєктування системи вентиляції захищають від перегріву.

Захід розпочнеться у салоні майстерності Dnipro-M о 12:00 за адресою:

м. Суми, вул.Іллінська, 12.

З нетерпінням чекаємо на вас!