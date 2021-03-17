Кому доверить уход за своей кожей В наше время человек окружен неблагоприятными условиями – плохая экология, стрессы, несбалансированное питание. Все это приводит к нарушениям нервной, иммунной, эндокринной и других систем организма, плохо влияет на состояние кожи.

Если заболевания большинства органов человек лечит, то не всегда обращается к профильному специалисту, чтобы избавиться от проблем с кожей. А это чревато тем, что процессы затягиваются, переходят в хроническую стадию. Помочь, чтобы внешний вид был здоровым и цветущим, в силах косметолог, работающий в специализированной клинике.

Когда стоит обратиться к косметологу

У любого человека могут появиться и развиваться кожные заболевания. В некоторых случаях это самостоятельные болезни, а иногда именно так проявляются проблемы с внутренними органами. Разобраться с причинами может только специалист. Без консультации косметолога в Киеве не обойтись, если появились такие симптомы:

• пятна, высыпания, пузырьки, которые зудят, шелушатся, болят и не проходят в течение 3 дней. Специалист определит причины, назначит эффективные процедуры;

• угревая сыпь, пигментация. С этими проблемами самостоятельно очень трудно бороться, а с помощью комплексного подхода с применением лазерных технологий, других процедур это становится реально;

• морщины, дряблость кожи. С признаками старения сегодня можно и нужно бороться. Тем более что в арсенале специалистов появилось много эффективных средств;

• рубцы, шрамы, в т. ч. и от акне. Чтобы избавиться от них, можно воспользоваться инъекционными, лазерными, аппаратными и другими методиками, которые сделают кожу гладкой и избавят от таких дефектов;

• образования непонятной природы (родинки, бородавки, микротрещинки, пигментные пятна и пр.). Причинами могут стать болезни вирусной, бактериальной природы, заражения грибком, аллергия и даже онкология. Поставить диагноз и определиться со стратегией лечения может только врач-дерматолог.

Все эти проблемы лучше всего решать на ранних стадиях и современными способами. Это могут предложить в профильных клиниках, где используются передовые технологии.

Качественная диагностика – залог успешного выздоровления

Существует множество поводов для изменения состояния кожи. Более длительного эффекта можно достичь, если избавиться не от симптомов, а определить и пролечить причину патологии. Ушла в прошлое постановка диагноза только на основании визуального осмотра. Теперь врач-дерматолог использует новейшие методы исследования, лабораторную диагностику. В его работе могут применяться:

• различные виды тестов и проб – гистологические, аллергические;

• исследования состояния сосудов;

• дерматоскопия и др.

Комплексное сочетание этих методов в высококлассных клиниках дает возможность распознать самые серьезные заболевания на ранних стадиях с целью назначения эффективного лечения.

Как выбрать клинику

Пожалуй, в нашей жизни самое главное – внимательный гармоничный подход, что позволит сберечь здоровье на долгие годы. Только совместная работа врача и пациента, профильных специалистов разных направлений может гарантировать успех в этом нелегком деле.

Решать косметологические проблемы тоже лучше всего комплексно, после проведения точной диагностики. Идеально, если все исследования будут выполнены за один визит, а при лечении использоваться передовые технологии.

Именно такой подход является основой стратегии сети медицинских центров «Гармония здоровья». Здесь на высоком уровне оказывают дерматокосметологические услуги, эффективно лечат угревую болезнь, удаляют новообразования (предварительно проведя точнейшую диагностику), с помощью самых современных методик борются с возрастными изменениями кожи.

Кредо этого лечебного учреждения – гарантия не только внешнего результата, но и сохранение здоровья на долгие годы.

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