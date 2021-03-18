Сумщина в «червоній» зоні: що заборонено і що дозволено обласною комісією У Сумах відбулось позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де розглянули уведення в Сумській області обмежень, передбачених «червоним» рівнем епідемічної небезпеки, пов’язаної з пандемією коронавірусної хвороби.

Згідно з протоколом засідання, на території Сумської області встановлено з 00 год. 00 хв. 24.03.2021 «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Обласна комісія дозволила здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, електричним та залізничним транспортом у міському, приміському, міжміському та внутрішньообласному сполученні із суворим дотриманням карантинних вимог та кількістю пасажирів, що не перевищує кількість посадочних місць.

В області забороняється:

- робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

- робота торгово-розважальних центрів та інших розважальних закладів;

- робота закладів торгівлі та побутового обслуговування населення.

Крім закладів торгівлі, не менше 60% площ яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених суб’єктів господарювання;

Дозволено торгівельну діяльність із здійснення адресної доставки замовлень;

- провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності операторів поштового зв’язку, медичної та ветеринарної практики, автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом.

Заборонена робота закладів культури, проведення культурно-масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників.

Заборонена робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

Заборонено проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.

Заборонена робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 23.00 до 6.00 наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів.

Заборонена діяльність ринків, крім продовольчих.

Заборонено відвідування закладів освіти, крім закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів.

Заборонено проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім:

- надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

- надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

- надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями;

- надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;

- надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

- проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей.

Заборонено перебування на територіях загального користування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.