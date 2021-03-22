Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:17193

Заболеваемость коронавирусом растет: Сумщина уже «красная»

Больше всего случаев зафиксировано традиционно в Сумах, а также Шостке и Ахтырке.

На понедельник, 22 марта, в области уже 54 104 случая заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад 51 366). После 1516 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось сразу 2738. Относительный рост за неделю повысился с 3% до 5,3%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 1 467 548 до 1 554 256. Рост увеличивается – 5,9% за неделю (было 4,3%).

В Сумах уже 25 610 24418 случая заражения, за 7 дней добавилось 1192 новых случая (неделей ранее 704); дальше Сумской район – 3189, добавилось 154 (78); Конотоп – 2537, добавилось 109 (82); Ахтырка – 2503, добавилось 161 (103); Шостка – 2307, добавилось 167 (69); Ромны – 2231, добавилось 107 (27); Кролевецкий район – 2043, добавилось 154 (105); Лебедин – 1419, добавилось 37 (21); Глухов – 1455, добавился 74 (21); Тростянецкий– 1361, добавилось 24 (11); Белопольский – 1393, добавилось 76 (54); Бурынский – 1057, добавилось 24 (25); Роменский – 1017, добавился 73 (15); Путивльский – 853, добавилось 62 (36); Ахтырский – 736, добавилось 52 (27); Недригайловский – 681, добавилось 20 (14); Ямпольский – 715, добавилось 121 (56); Краснопольский – 596, добавилось 24 (19); Липоводолинский – 566, добавилось 13 (11); Конотопский – 560, добавилось 18 (14); Глуховский – 380, добавилось 4 (4); Середина-Будский – 283, добавилось 19 (11); Лебединский – 243, добавилось 12 (11); Великописаревский – 198, добавилось 30 (0); Шосткинский – 171, добавилось 10 (8 ).

По возрастам – на Сумщине заболело 2126 детей до 18 лет, 8706 человек старше 65 лет, остальные – 43 272 – среднего возраста. При этом заболело 2704 медработника. Чаще на Сумщине болеют женщины – 32 841 против 21263 мужчин.

За неделю на Сумщине выздоровели 850 человек (неделей раньше 752): в Сумах – 382 (248), дальше Кролевецкий район – 150 (111), Шостка – 68 (22), Сумской – 41 (26), Ямпольский – 33 (61), Ромны – 21 (20), Путивльский район – 21 (12), Конотоп – 17 (32), Ахтырка – 16 (33), Лебедин – 16 (21), Ахтырский – 16 (7), Тростянецкий район – 13 (44), Краснопольский – 13 (12), Белопольский– 11 (10), Шосткинский – 10 (2), Недригайловский– 9 (12), Глухов – 7 (10), Липоводолинский – 6 (6), Роменский – 5 (6), Лебединский – 3 (4), Великописаревский – 2 (8 ), Конотопский – 1 (13), Бурынский – 1 (7), Глуховский – 1 (1), Середина-Будский – 0 (0 ).

Всего выздоровело 48 134 (было 47 284). Процент выздоровления упал – 89% (7 дней назад был 92,1%), среднеукраинский тоже уменьшился – 81,1% (было 83,5%) – 1 260 842 из 1 554 256.

За прошедшую неделю было зафиксировано 20 смертей от последствий коронавируса (неделей ранее - 36): в Сумах – 9 (всего 310), Сумском районе – 3 (38), Конотопе – 2 (56), Белопольском – 2 (23), Лебедине – 2 (15), Шостке – 1 (31), Конотопском – 1 (16), Кролевецком районе – 0 (43), Ромнах – 0 (35), Ахтырке – 0 (24), Недригайловском – 0 (10), Ахтырском – 0 (10), Лебединском – 0 (8 ), Ямпольском – 0 (4), Краснопольском – 0 (11), Тростянецком районе – 0 (20), Глухове – 0 (20), Роменском – 0 (18), Путивльском районе – 0 (17), Липоводолинском – 0 (7), Бурынском – 0 (19), Глуховском – 0 (7), Середина-Будском – 0 (5), Великописаревском – 0 (3), Шосткинском – 0 (2).

Всего 752. Процент смертности упал– 1,39% (было 1,42%). В Украине выше – 1,94% (было 1,94%) – 30 098 из 1 554 256.

Сумщина в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 поднялась с 13-го на 12-е место.

С 24 марта в Сумской области вводится красная зона по карантинным ограничениям.

Общество
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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