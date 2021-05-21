Как покупать домашний текстиль в интернете: советы по выбору Онлайн-шопинг набирает обороты. Многие из нас все чаще ищут нужные товары, в том числе и домашний текстиль, на просторах Сети, предпочитая не тратить время на поездки по гипермаркетам и рынкам.

Такое явление не удивляет, поскольку делать онлайн-покупки намного удобнее и выгоднее. Однако важно знать, как правильно выбирать домашний текстиль, чтобы покупка порадовала. Разберемся, на что обращать внимание, какие факторы учитывать при заказе.

Почему выгоднее покупать в интернете

Наверное, не найти сегодня человека, который не знает о покупках в формате онлайн. Справедливо можно отметить, что интернет-магазины многим уже заменили привычный шопинг, привлекая своей удобностью и выгодой. В чем они заключаются? Во-первых, выбор товаров на сайте часто намного шире, чем в торговом центре. Во-вторых, покупки онлайн позволяют экономить время. Если домашний текстиль нужно найти быстро, то достаточно нескольких минут, чтобы просмотреть ассортимент, сравнить цены и оформить заказ на сайте. Кроме того, сделать это можно в любое время суток, не вставая с дивана или не отвлекаясь от работы.

В-третьих, в Сети проще найти продукцию от непосредственного производителя, и она будет на порядок дешевле. Например, домашний текстиль в интернет магазине Penelope предлагается в ассортименте товаров премиум-класса, и они от изготовителя. Это значит, что продаются без наценки, которую ставит каждый посредник или перекупщик. Можно сэкономить средства на приобретении оригинальной и качественной продукции.

Единственный момент, который многих останавливает, – проблема с выбором. Часто возникают сомнения в качестве, поскольку при заказе на сайте пощупать товар не получится. Однако риски можно нивелировать, если знать, на какие характеристики домашнего текстиля обращать внимание.

Три критерия выбора

При покупке домашнего текстиля в интернет-магазине обращать внимание нужно на описание товара. В нем указаны все характеристики, есть информация о продукции. При выборе учитывать нужно следующие параметры:

• размер. Особенно эта характеристика важна при покупке скатертей, постельного белья. Нужно выбирать изделия в соответствии с габаритами, которые требуются;

• материал. Лучше всего выбирать домашний текстиль из натуральных тканей. Эта характеристика важна для постельного белья, полотенец, пледов. Такие материалы экологичные, хорошо пропускают воздух, впитывают влагу, обеспечивают комфортную терморегуляцию. Но также можно отдавать предпочтение изделиям с небольшим процентом синтетики в составе. Искусственные волокна делают натуральные ткани более стойкими к износу, улучшают их общий вид;

• производитель. Отдавать предпочтение лучше всего продукции от известных торговых марок. Так меньше риск приобрести низкокачественный товар. Известные производители заинтересованы в сохранении положительной репутации на рынке. Поэтому популярные ТМ строго следят за качеством продукции, за ее соответствием стандартам.

Отметим, что покупать домашний текстиль лучше всего в известных интернет-магазинах или на сайтах непосредственных производителей. Тогда вероятность встретить аферистов снижается буквально до нуля, можно не переживать, что, оплатив товар, вы его не получите. Прислушайтесь к нашим советам, тогда вам будет легко подобрать подходящий домашний текстиль в интернете и заказать его без риска быть обманутым.

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