Каким будет июнь на Сумщине? В Сумском гидрометцентре рассказали, каким будет июнь.

Средняя месячная температура воздуха в июне ожидается 19,5˚С тепла, на 1˚С выше средних значений за базовый период (1981-2010 гг.), сообщает Сумской гидрометцентр.

Количество осадков ожидается 55 мм, что при средних значениях за базовый период (1981-2010 гг.) 61 мм.

Короткая климатическая характеристика июня

Средняя многолетняя средняя месячная температура воздуха составляет 17-18˚С тепла. Однако бывают значительные колебания температуры по годам от 15-16˚С до 21-22˚С тепла. В отдельные годы (1 раз в 4-6 лет) метеорологическое лето наступает в июне. Поздняя дата перехода средней суточной температуры воздуха через +15˚С в сторону повышения 7-23 июня.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 1-2˚С тепла, а абсолютный максимум 34-38˚С.

Заморозки в июне - явление достаточно редкое, самая поздняя дата последнего заморозка на почве местами 4 июня.

Месячное количество осадков по многолетним данным составляет 65-79 мм, но наблюдаются значительные колебания количества осадков по годам от 5-10 мм до 130-199 мм.

В июне в среднем бывает 6-9 дней с грозой, 3-5 дней с усилением ветра до 15 м/с и более, 1-2 дня с градом, 3-10 дней с суховеями.

Обычно в начале июня начинается рост корня сахарной свеклы, в третьей декаде зерно озимых культур достигает молочной спелости, колосятся ранние яровые зерновые культуры, начинается рост стебля у проса, а у кукурузы, как правило, появляется 9-й лист.