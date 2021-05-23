У Конотопі священик будує дім із коноплі Перший у Сумській області будинок з коноплі, а саме в Конотопі, будує місцевий священик отець Степан Кузь.

Як зародилася ідея та чи законно це, дізнавався Конотоп.Сіті.

Священник Степан уже 19 років служить Українській Православній Церкві, має чудову сім’ю: дружину та двох синів. «Дякувати Богу, що я попав у Конотоп, тим самим, що можна з людьми розділяти, як радість, так і горе. Саме тут я будую будинок із коноплі, у якому будемо жити разом зі своєю сім'єю», — говорить отець Степан.

Звідки взялася ідея побудувати будинок саме з коноплі?

Ідея побудувати будинок з коноплі прийшла до отця після вінчання пари, яка вирішила святкувати своє весілля у конопляному стилі. Там священик і познайомився з різноманіттям властивостей цієї рослини.

«У 2016 році після відвідування Глухова, де я також проводжу Богослужіння, до мене звернулася пара з запитанням чи повінчаю я їх, адже весілля буде проходити в конопляному стилі. Для мене це було тоді дуже не зрозуміло, але тим самим я побачив, що туди приїхали люди з усієї України, та навіть були гості з-за кордону. Кожен присутній розповідав, як технічні коноплі можуть приносити людям користь в будівництві, в харчуванні, в одязі», — розповідає священнослужитель.

Отець каже, перше, що придбав після цього весілля, це одяг та взуття із коноплі.

Повністю одягнувся у все конопляне, і зрозумів, наскільки це є простір і зручність. Літом це — прохолода, а взимку це — зігріття На весіллі отець Степан познайомився із Сергієм Коваленко, який займається будівництвом екобудинків з коноплі в Україні. Так зародилася ідея.

Чому будинок саме з коноплі?

Алергія, головний біль, слабкість, пригнічений настрій. Буває у всіх, так? Ми звикли звинувачувати зірки та планети, погоду, ауру оточуючих, навіть самих себе. Чому ми тікаємо від токсичних людей, але і далі продовжуємо обирати токсичне житло?

«Сьогодні ми бачимо навколо себе епідемію. Багато людей, які хворіють, на жаль, замість зручного, екологічного помешкання обирають квартири, де цемент і бетон, де багато шкідливих речовини, де людина зовсім не відпочиває», — розмірковує отець Степан.

Будинок із Коноплі у Конотопі Автор: Отець Степан Кузь

Отець вирішив будувати собі дім із конопель тому, що у такому будівництві використовується тільки на натуральні складники. Їх чотири: костриця, вапно, вода та мінеральні домішки.

Найбільша перевага будівництва чи утеплення еко матеріалом із конопель — це високоякісна регуляція вологи в приміщенні. Рівень вологості визначає рівень комфорту в домі. Стіни в будинку з комфортним рівнем вологості мають бути паропроникний. Це дає змогу суттєво економити на системі вентиляції.

«Я й моя сім’я за здоровий спосіб життя і проживання в будинку, де можна відпочити», — продовжує священник.

«Хатинка мусить бути для сім’ї»

Священик розмірковує, квартира в новобудові — мрія, за яку люди платять своєю молодістю, працюють на двох-трьох роботах, щоб «відпочивати» в бетонній коробці під звуки перфораторів. Ми — діти міста і його раби. Воно спокушає таким доступним комфортом та розкішшю, які ми отримуємо в обмін на свободу.

«Раніше, коли я жив на Західній Україні, будували будинки «один поперед одного», тобто чим вищий фундамент, тим більше житло. Але я від цього давно відійшов, бачачи, коли вдома лишаються чоловік із жінкою, у великому будинку немає потреби. Хатина мусить бути для сім’ї. Нехай невеличкою, але насамперед затишною», – каже отець.

Також, такий будинок буде енергозберігаючим, тож сім'ю не налякаєш високими тарифами за світло та опалення.

«На сьогоднi я бачу цей будинок літом — прохолодним, а взимку — теплим. Я можу зберегти на кондиціюванні літом, а зимою на опаленні, адже через деякий час обслуговування такого будинку стане набагато дешевшим, ніж пінопласт, який зараз повсюди», — говорить отець Степан.

Хто допомагає в будівництві будинку із коноплі?

«Насамперед, у мене є сім’я, де ми разом вирішили, що будемо зводити такий будинок. І відразу ми розпочали шукати ділянку. Є українська народна приказка: «Не купуй хату, а купуй сусіда», тут насамперед сусіди прекрасні.

Ми почали будівництво зі спілкування з майстрами. Десь допомагали друзі. Фундамент ми залили переважно удвох із дружиною. В інтернеті знайшли картинку будинку без проєкту, без нічого, лише по фото його зводили. Будівництво каркасу є незвичайним і він є не так, як його роблять каркасники, трішки по-другому. Так, саме зведення каркасу допомогла нам бригада професійних майстрів, а решту все своїми руками разом зі своїми дітьми», — продовжує священник.

Каркас будинку встановлено за 5 днівАвтор: Отець Степан Кузь

Що потрібно для того, щоб побудувати дім із коноплі?

Завершення планується в червні цього року, на річницю весілля, а саме 29 числа.

Отець Степан каже, для того, щоб побудувати свій дім із коноплі, потрібно не так вже й багато.

«В першу чергу — бажання, та щоб із любов’ю йшов процес будівництва. Сьогодні конопля росте 4 місяці, а дерево росте 50 років, щоб із нього взяти матеріал, а це вже матеріал який побачили та перевірили. Особливо я за те, щоб кожна людина брала участь у будівництві, щоб їй було приємно й радісно тим, що вона робить це своїми руками. Можна й потрібно, як раніше робили — толокою, щоб прийшли рідні люди та друзі, всі разом допомогли один одному будувати свій власний будинок», — наголошує священнослужитель.

Чому вирішили писати про це у Facebook?

Коли я побачив, що це все є добре, це є для здоров’я, для житла, а все, що добре треба ділитися з людьми. Весь процес покроково я намагався відтворити, описати й підказати на майбутнє, кому знадобиться.

Будинок з конопліАвтор: Отець Степан Кузь

Сьогодні люди, які втратили своє житло на окупованих територіях Донбасу та Криму, та переїхали на цю сторону розуміють, що таке своє житло, і не втрачають надію. Кожен піклується побудувати нове житло. Сім'я Кузів є для них прикладом.

«Є один чоловік з окупованої території, переселенець, який телефонує та навіть хоче приїхати, і теж побудувати будинок із коноплі. Насправді, будівництво з коноплі швидке, не потрібно чекати, щоб вистоявся будинок. Тому не бійтеся, усе реально, головне віра!», — продовжує отець Степан.

Що дорожче чи дешевше: будинок із коноплі, квартира чи дім із цегли?

Коли я був у Європі, а саме в Польщі, то там вважаються мешканці квартир — малозабезпеченими Отець каже, вартість побудови будинку з коноплі і будинку з піноблоків приблизно однакова.

«Але неможливо порівняти будинок «з хімії» з будинком, побудованим з екологічних матеріалів. Будинок із коноплі набагато практичніший, та окупиться він, насамперед — здоров'ям»,—переконує він.

Чи законно в Україні будувати будинки із коноплі?

Аби вирощувати промислові коноплі, українцям необхідно мати ліцензію та сіяти тільки ті сорти, які внесені до Державного реєстру сортів України. Сьогодні в Україні є 12 сортів посівних конопель.

За даними Глухівського інституту луб’яних культур, у другій половині XX століття українські селекціонери першими в світі вивели сорти конопель, що практично не мали наркотичної складової (ТГК). Ці сорти ми і називаємо тепер промисловими, пише Ukrainer.

До 2012 року умови вирощування промислових конопель в Україні були одними з найсуворіших у світі. Плантації потрібно було охороняти, через що виробництво здорожчало на 30%. Тоді посівні площі під цією культурою в Україні зменшилися до 270 га.

Однак у серпні 2012 року Кабмін ухвалив постанову, яка спрощувала умови вирощування. Тож у 2016 році коноплі сіяли вже на майже 5 тис. га і ця цифра поступово зростає.