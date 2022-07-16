Наймасштабніші перейменування сумських вулиць

В Сумах все розпочалося в 1882 р., коли рішенням міської думи вул. Московська була перейменована на вул. Соборну, вул. Ворожбянська на вул. Лебединську, а площа Воскресенська на Петровську (від Петра І).

Далі йдуть перейменування совєтської доби. І першими тут була зміна 13 топонімів у 1920 р.

Постанова Сумського повітового виконкому від 5 липня 1920 року

№ п/п Нова назва Стара назва 1 Червона площа Покровська площа 2 Тараса Шевченка вул. Соборна вул. 3 Комунальний пров. Монастирський пров. 4 Міліцейський пров. Поліцейський пров. 5 Радянська вул. Петропавлівська вул. 6 Пролетарська вул. Дворянська вул. 7 Свободний пров. Церковний пров. 8 ІІІ Інтернаціоналу вул. Покровська вул. 9 Червоноармійська вул. Троїцька вул. 10 Карла Лібкнехта вул. Миколаївська вул. 11 Карла Маркса вул. Воскресенська вул. 12 Леніна вул. Іллінська вул. 13 Троцького вул. Суджанська вул.

Далі, у 20-х–30-х рр. були лише одиничні перейменування. Для прикладу: рішенням президії Сумського виконкому від 27 серпня 1922 року провулок Поліцейський був перейменований у пров. товариша Грудова «вбитого бандитами». Або у тому ж 1922 р. у зв’язку з 5-річчям Жовтневої революції пров. Гімназійний на пров. К.С.М. (Комсомолу) (протокол засідання президії № 40). Тоді ж рішенням президії Сумського повітового виконавчого комітету від 17 листопада 1922 року вул. Нижньо-Соборна була перейменована на вул. Червоноармійську і пров. Соборний на пров. Червоноармійський (протокол № 41). У 30-х рр. замість вул. Троїцької з’являється вул. Дзержинського, а замість вул. Тюремної – вул. Праці.

У період німецької окупації м. Суми (1941–1943) ми маємо інформацію про сім перейменувань вулиць.

№ п/п Нова назва Стара назва 1 Площа ім. Адольфа Гітлера Червона площа 2 фон Рейхенау вул. Леніна вул. 3 фон Обстфельдер вул. Фрунзе вул. 4 Українська площа Площа ім. Адольфа Гітлера 5 Антикомінтернівська вул. Комінтерну вул. 6 Миколаївська вул. фон Рейхенау вул. 7 Церковна вул. фон Обстфельдер вул.

Відразу після вигнання німців з міста совєтськими військами у 1943 р. вул. Радянська (колишня Петропавлівська) була перейменована на вул. Сталіна.

Найбільші перейменування та уточнення назв вулиць за совєтської доби відбулися в 1950–1952 рр. Тоді в цілому було перейменовано 149 вулиць з 357, що були у списку сумських топонімів. Якраз в цей час було найбільше перейменовано історичних назв та утверджено, врешті, в топонімах культові імена комуністичного канону.

РІШЕННЯ

Сумського міськвиконкому про перейменування

вулиць від 11 липня 1950 року

№ п/п Нова назва Стара назва 1 Слов’янська вул. Братушкінська вул. 2 Слов’янський пров. Братушкінський пров. 3 Пров. ім. Гастелло Безсмертний пров. 4 Зелена вул. Вигоно-Поселенська Засумки і Вигоно-Поселення Анненської 5 Урицького вул. І Вигоно-Поселенська вул. 6 Грибоєдова вул. ІІ Вигоно-Поселенська вул. 7 Декабристів вул. Гарбузівська вул. 8 Громадянська вул. Громадянський пров 9 Гоголя пров. Гірчичів пров. 10 Добролюбова вул. 1-а Добровольна вул. 11 Руднєва вул. 2-а Добровольна вул. 12 Соціалістична вул. 3-я Добровольна вул. 13 Дем’яна Бєдного вул. 4-а Добровольна вул. 14 Добролюбова пров. 1-ий Добровольний пров. 15 Степна вул. 2-ий Добровольний пров. 16 Соціалістичний пров. 3-ій Добровольний пров. 17 Бєлінського вул. Демиденківська вул. 18 Ковалівський пров. Дрижин пров. 19 Кірова пров. Дрижаків пров. 20 Дмитра Донського вул. 1-ий Капранівська вул. 21 Олександра Невського вул. 2-а Капраніваська вул. 22 Лєскова вул. 3-я Капранівська вул. 23 Реміснича вул. 1-а Колесниківська вул. 24 Салтикова-Щедріна вул. 2-а Колесниківська вул. 25 Тракторна вул. 3-я Колесниківська вул. 26 Раскової вул. Кононенківська вул. 27 Раскової пров. Кононенківський пров. 28 Крилова вул. Клочковська вул. 29 Карла Маркса проспект Кладбищенська вул. 30 Карла Маркса пров. 2-а Кладбищенська вул. 31 Володарського пров. Костюківський пров. 32 Попова пров. Книшевський пров. 33 1-ий Перекопський пров. 1-ий Крутковський пров. 34 2-ий Перекопський пров. 2-ий Крутковський пров. 35 Ватутіна пров. Копиловський пров. 36 ім. Царина пров. Лазарцівський пров. 37 Привокзальна вул. Леваневського вул. 38 Супруна пров. Линтварьовський пров. 39 Чайковського пров. Матвіївський пров. 40 Вавілова вул. Мамонівська вул. 41 Вавілова пров. Мамонівський пров. 42 Мисливська вул. 1-а Новопоселенська вул. 43 Короленка вул. 2-а Новопоселенська вул. 44 Паралельна вул. 3-я Новопоселенська вул. 45 Прохідна вул. 4-а Новопоселенська вул. 46 Селищна вул. 5-а Новопоселенська вул. 47 Шота Руставелі вул. 6-а Новопоселенська вул. 48 Ніжинська вул. 7-а Ново поселенська вул. 49 Крайня вул. 8-а Новопоселенська вул. 50 Сергія Лазо вул. 1-ий Оболонський пров. 51 Плодовий пров. 2-ий Оболонський пров. 52 Цегельний пров. 3-ій Оболонський пров. 53 Крутий пров. 4-ий Оболонський пров. 54 Черняхівського пров. Проектна вул. 55 Жуковського вул. 2-а Проектна вул. 56 Черняхівського пров. Проектний пров. 57 Горького пров. 2-ий Проектний пров. 58 Річний пров. Пашків пров. 59 Квітковий пров. Пономаренківська вул. 60 Горького вул. Суджанська вул. 61 Шкільна вул. Свищанський пров. 62 Роменський пров. Стрільниченський пров. 63 Стецьківський пров. 1-ий Стецьківський пров. 64 Чкалова пров. 2-ий Стецьківський пров. 65 Гризодубової пров. 3-ій Стецьківський пров. 66 Писарівський пров. 4-ий Стецьківський пров. 67 Хотінський пров. 5-ий Стецьківський пров. 68 Юнаківський пров. 6-ий Стецьківський пров. 69 Громадянська вул. (від вул. Кірова до вул. річки Стрілки) Радянська площа 70 Богдана Хмельницького вул. (від вул. Кірова до Роменського шляху) Радянська площа 71 Пархоменка вул. Тараненківська вул. 72 Фабрична вул. Філатовка 73 Червоногвардійський пров. Шамраївський пров. 74 Псільський пров. Юрченків пров.

РІШЕННЯ

Сумського міськвиконкому від 19 лютого 1952 року

про доповнення та уточнення у перейменуваннях вулиць

у розвитку рішень виконкому міськради №732 від 11 липня 1950 року.

№ п/п Нова назва Стара назва 1 Білопільський пров. Білопільський тупик 2 Лєскова пров. Безіменний пров. 3 Маяковського пров. Бабичевський пров. 4 Новоселицький пров. Бахметьєвський пров. 5 Червона площа Базарна площа 6 Водний пров. Бирченків пров. 7 Франка пров. 1-ий Боковий пров. 8 Озерний пров 2-ий Боковий пров. 9 Бєлінського вул. Безсмертний пров. 10 Чекальна пров. Бєлінського вул. 11 Володарського пров. Володарського тупик 12 Військова вул. Військовий пров. 13 Веретенівська вул. 1-а Веретенівська вул. 14 Слов’янська вул. 3-я Веретенівська і Шкільна вул. 15 Вавілова вул. Вавілова вул. і Ярошевський пров. 16 Маленкова пров. 1-ий Гарбузівський пров. 17 Островського пров. 2-ий Гарбузівський пров. 18 Газети «Правда» пров. Греччин пров. 19 Над’ярний пров. Гірчичів пров. 20 Коцюбинського пров. Гудимівський тупик 21 Добровольна вул. 1-а Добровольна вул. 22 Руднєва вул. 2-а Добровольна вул. 23 Добролюбова вул. 3-я Добровольна вул. 245 Перова вул. 4-а Добровольна вул. 25 Сєченова вул. 1-ий Добровольний пров. 26 Раскової вул. 2-ий Добровольний пров. 27 Шишкіна вул. 3-ій Добровольний пров. 28 Дзержинського вул. включно з Медичним пров. 29 Тимірязєва пров. Добровольний тупик 30 Капрановська вул. 1-а Капрановська вул. 31 Комсомольська вул. Комсомольська і Роменська вул. 32 Леніна вул. включно з Комсомольським пров. 33 Герцена вул. Конвойний пров. 34 Червонозоряна вул. Червонозоряна площа 35 Огарьова пров. Казарменний пров. 36 Колгоспна вул. Колгоспний пров. 37 Ново-Лепехівський пров. Короткий пров. 38 Кривенківський пров. Кривенківський тупик 39 Колесниківська вул. 3-я Колесниківська вул. 40 Осипенко вул. (частково) Комінтерну вул. 41 Котовського пров. Котовського тупик 42 Псільська вул. (закінчення) Копиловський пров. 43 Лепехівська вул. 1-а Лепехівська вул. 44 Комінтерну вул. 2-а Лепехівська вул. 45 Дарвіна вул. 1-ий Лепехівський пров. 46 Нахімова вул. 2-ий Лепехівський пров. 47 Леваневського пров. Линтварівський пров. 48 Червоноармійський пров. Міліцейський пров. 49 Робоча вул. (частково) Матвіївський пров. 50 Короленка вул. Нова вул. 51 Сурикова пров. На’ярний тупик 52 Тургенєва вул. Ново-Засумська і Тургенєва вул. 53 Крилова вул. 3-ій Оболонський пров. 54 Пархоменка вул. 4-ий Оболонський пров. 55 Оболонська вул. 2-а Оболонь 56 Офіцерський пров. Офіцерський тупик 57 Супруна пров. Проектний пров. 58 Ушакова вул. Прокольна вул. 59 Громадянський пров. Пугачовський пров. 60 Вавілова пров. Полибінський пров. 61 Павлова пров. Павлова тупик 62 Белінського пров. Поперечний пров. 63 Успенського вул. Пономаренківський пров. 64 Роменська вул. Роменський шлях 65 Комсомольський пров. Стрільничанський пров. 66 Слобідська вул. Слобідський пров. 67 Леніна пров. Сурогінський пров. 68 Чкалова вул. Стецьківський шлях 69 Тополянська вул. Тополянський шлях 70 Льва Толстого пров. Льва Толстого вул. 71 Льва Толстого вул. Франка пров. 72 Горького площа Холодногорська площа 73 Гастелло пров. Чкалова тупик 74 Чайковського пров. Чайковського вул. 75 Шишкарівський пров. (частково) Офіцерська вул.

Наступні перейменування вулиць були пов’язані з внутрішньопартійною боротьбою всередині верхівки Комуністичної партії. Мова йде про викриття антихрущовської групи Маленкова, Кагано́вича, Мо́лотова, Булга́ніна («і прімкнувшего к нім Шепілова») у 1957 р. Багато хто з учасників цього угруповування на той час уже встиг зафіксувати себе на рівні топонімічних символів. Тоді на виконання листа виконкому Сумської обласної Ради депутатів трудящих від 27 вересня 1957 р. (протокол № 25) виконком Сумської міськради своїм рішенням від 17 жовтня 1957 р. (протокол № 28) перейменував у Сумах 17 вулиць. Тут звертає на себе увагу перейменування вулиць Ковпака, Кожедуба (утворена в 1947 р.), Малиновського.

№ п/п Нова назва Стара назва 1 Київська вул. Байдукова вул. 2 Зелена вул. Бєлякова вул. 3 Комунарів вул. Булгаріна вул. 4 Луганська вул. Ворошилова вул. 5 Матроса Матюшенка вул. Кожедуба вул. 6 Баумана вул. Маленкова вул. 7 Ботанічна вул. Ковпака вул. 8 Полтавська вул. Мікояна вул. 9 Соколина вул. Покришкіна вул. 10 Богацького вул. Гризодубової вул. 11 Миру вул. Ракоши вул. 12 40 років Жовтня вул. Маресьєва вул. 13 Паризької Комуни вул. Будьонного вул. 14 Айвазовського вул. Малиновського вул. 15 Баумана пров. Маленкова пров. 16 Айвазовського пров. Малиновського пров. 17 Айвазовського проїзд Малиновського проїзд

А ось перейменування вулиць у с. Баранівка 1958 р. було пов’язане із входженням цього села до складу міста Суми, а значить і необхідності уникнення дублювання в топонімічних назвах. Тоді рішенням виконкому Сумської міської ради від 16 січня 1958 р. було перейменовано 14 вулиць і провулків і ще 13 вулицям були надані назви, тому що до цього вони їх не мали.

№ п/п Стара назва Нова назва 1 Псільська вул. Люби Шевцової вул. 2 Новопоселенська вул. Одеська вул. 3 Шевченка вул. Червонопрапорна вул. 4 Шевченка пров. Червонопрапорний пров. 5 2-ий пров. ім. Шевченка Панаса Мирного пров. 6 Шкільна вул. Доватора вул. 7 1-ий Шкільний пров. Піщанська вул. 8 2-ий Шкільний пров. Доватора пров. 9 Кірова вул. Севастопольська вул. 10 Першотравнева вул. Народна вул. 11 Спортивна вул. Фізкультурна вул. 12 Чапаєва вул. Сталінградська вул. 13 Кооперативна вул. Запотоцького вул. 14 Дачна вул. Зарічна вул.

В наступні десятиліття знову лише поодинокі перейменування. Цікавим тут видається засідання виконкому Сумської міської ради (протокол № 28 від 16 листопада 1961 р.), на якому вул. Сталіна було перейменовано на вул. Леніна. (сучасна Петропавлівська). А ось 17 квітня рішенням виконкому Сумської міської ради вул. Кустовську було перейменовано на вул. Ю. Гагаріна (всього через 5 днів після його польоту в космос).

Далі вже йдуть перейменування, пов’язані з виникненням самостійної держави Україна у 1991 р., коли площа Леніна була перейменована на площу Незалежності, вул. Леніна на вулиці Соборну та Петропавлівську та площа 60-річчя СССР.

У 90-х рр. ще з’явилася вул. Івана Багряного й проспект Тараса Шевченка, на поч. 2000 – проспект М. Лушпи.

Передостанньою йде зміна топонімічної символіки, коли головою Сумської міської ради був Геннадій Мінаєв (2006–2013). Тоді були відновлені історичні назви таким топонімічним символам як Воскресенська, Іллінська, Троїцька, Покровська, Лучанська, Нижньо-Соборна вулиці та Покровська й Лучанська площі, а також були перейменовані й отримали таку назву наступні вулиці: Красовицького пров., Дерев’янка пров., Академічний пров., Бориса Гмирі вул., Генерала Чібісова вул., В’ячеслава Чорновола вул., Олексія Береста вул., Пилипа Орлика вул., Володимира Куца вул.

Ну й останніми йдуть перейменування більше, ніж 90 вулиць в межах законів про декомунізацію в 2016 р.