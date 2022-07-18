Общество

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:23174

Сумські волонтери потребують допомоги у виготовленні сіток

Сумські волонтери, що виготовляють маскувальні сітки і костюми, закликають сумчан долучитися до цієї роботи. Починаючи від травня, волонтерський рух "Ми тут" діє за адресою пр-т М. Лушми, 54.

На початку повномасштабного вторгнення російської армії ці волонтери працювали в різних осередках міста. Потім вирішили створити свій волонтерський рух, - розповідає Лариса. Обрали густонаселений район Сум, знайшли тут приміщення, і почали працювати. З захисниками контактують напряму. Крім сіток на техніку і бліндажі, мають і інші замовлення, пише Суспільне.

Сумські волонтери потребують допомоги у виготовленні сіток
Фото: Суспільне Суми

"Ми виготовляємо маскувальні костюми, які в народі називають "кікімора", "лєший": для лісу, лугу, степу. Ми шиємо труси, подушки, килимки, які дуже затребувані. Виготовляємо специфічні штуки: наствольники, головні убори. Ми дизайнерську роботу проводимо, обговорюючи з хлопцями", - розповідає волонтерка центру "Ми тут" Лариса Гніденко.

Сумські волонтери потребують допомоги у виготовленні сіток
Фото: Суспільне Суми

"Де б вони не були, їх не буде видно. Мало того, що це красиво, сподіваємось, що їх ніхто не побачить. Тут в кожній клітиночці – наша любов", - каже волонтерка Валерія Остапенко.

Хоча щодня тут є люди - рук все одно не вистачає. Тому новачкам тут завжди раді. Просять приділити хоч кілька годин.

Сумські волонтери потребують допомоги у виготовленні сіток
Фото: Суспільне Суми

"Я хочу закликати таку молодь, як я – від 18 до 25 років. Зараз не так багато роботи, збирайтесь, допомагайте. Жінкам тяжко. Якщо тут з'явиться кілька хлопців і дівчат, буде і жінкам простіше, і вам цікаво. Нашим хлопцям на передовій дуже тяжко, а крім нас, у тилу нікому допомогти", - говорить волонтер Олександр Топчієв.

Сумські волонтери потребують допомоги у виготовленні сіток
Фото: Суспільне Суми

"Гуляю з дитиною - бачу, що тут люди ходять, якась організація. Вирішила детальніше дізнатися. Хоч на півгодинки-годинку можна прийти. Спочатку з мамою разом прийшли, а потім по черзі: вона з дитиною – я прийду. По годині, по дві - допомагаємо чим можемо", - розповідає волонтерка Олена Матвєєва.

Сумські волонтери потребують допомоги у виготовленні сіток
Фото: Суспільне Суми

Для перемоги України має працювати кожен громадянини, вважають волонтери.

"Кожного місяця в один і той же день до нас ходить дідусь. Він дуже старенький, ледве підіймається на другий поверх з паличкою. Він одержує в цей день пенсію і приносить нам 200 гривень. Ми всі плачемо трошки. Він ще приносить баночку варення, чому ми дуже щасливі, теж втирає сльозу і йде", - говорить волонтерка центру "Ми тут" Лариса Гніденко.

 

Сумські волонтери потребують допомоги у виготовленні сіток
Фото: Суспільне Суми

Працюють волонтери щодня з 9:00 до 21:00 за адресою пр-т Лушпи, 54. З потребами організації детальніше можна ознайомитися на сторінках волонтерського руху "Ми тут" в соціальних мережах/

Общество
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Сумські волонтери потребують допомоги у виготовленні сіток
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