Лазерна епіляція рук: особливості проведення процедури Особливості лазерної епіляції рук: особливості проведення процедури. Як діє лазер, правила підготовки та скільки сеансів потрібно зробити.

Лазерне видалення волосся залишається найбільш безпечною та ефективною методикою зробити руки гладенькими та доглянутими. Одна з численних переваг – можливість виконувати її на різних ділянках тіла. Працювати лазером вдається дуже точно, що дозволяє зруйнувати волосяні фолікули навіть на пальцях. Ця апаратна послуга практично не має протипоказань. З метою епіляції рук, до центру epilaser.com.ua звертаються жінки різного віку. Там працюють фахівці з медичною освітою та високим рівнем компетентності. Але перед записом в салон слід дізнатися про показання, ефективність та інші особливості процедури лазерної епіляції рук.

Як діє лазер?

Принцип дії апарату - це вплив вузькоспрямованого потоку світлових хвиль певної довжини на фолікули. Проникаючи лише на глибину до 3 мм у шкіру, енергія лазерного променя діє вибірково – виключно на волосяний корінь. Тому лазерна епіляція не впливає на стан клітин епідермісу і є абсолютно безпечною.

Під час процедури пігмент меланін, що знаходиться у складі кожної волосинки, поглинає лазерний промінь. Це призводить до нагрівання стержня зсередини та руйнування кореня. Після такого інтенсивного впливу з часом волосся випадає самостійно. А для поновлення нових цибулин потрібно від 2 до 8 років. Тому ефект від епіляції – найкращий серед сучасних методів. Це доведено багатьма лікарями та клієнтами.

Кому показано

Лазерна епіляція рук – не лише питання естетики, вона полегшує щоденні ритуали для догляду за шкірою. Є випадки, коли пацієнтам підходить винятково цей метод. Бо класичні способи можуть бути неприйнятними через індивідуальні особливості.

Епіляція рук лазером рекомендована у таких випадках:

• якщо волосистість надмірно густа і росте дуже швидко;

• депіляція або біоепіляція викликають у пацієнта сильний біль, подразнення шкіри;

• після депіляції проявляється так званий ефект «синьої бороди»;

• діагностовано фолікуліт (хронічне запалення цибулин).

Скільки сеансів потрібно зробити?

Волосся на тілі людини не росте одночасно. Протягом 14 днів з моменту проведення першої процедури руйнуються ті фолікули, які перебували на стадії активного росту. Тобто ті, що були видимі на шкірі рук та пальців. Інша частина перебувала у неактивній фазі. Вони були заховані в глибинах епідермісу і чекали на свій час, коли потрібно буде змінити старі сусідні волоски.

Щоб подіяти на все волосся в момент росту, необхідно виконати 6-10 сеансів з інтервалом в 1-1,5 місяця. Саме стільки часу потрібно, щоб стартувала нова фаза зростання. Як і будь-яка інша косметична послуга, епіляція потребує повторень для закріплення результату. У майбутньому достатньо відвідувати фахівців 1 раз на рік.

Правила підготовки до лазерної епіляції рук

Вони нескладні, проте їх не слід ігнорувати. Ретельність підготовки впливає на ефективність.

Що потрібно зробити:

• за 5-10 днів до запланованого візиту до майстра не засмагати на сонці, не ходити до солярію. А в літній період рекомендується користуватись сонцезахисним кремом SPF від 30+ та вище;

• за 2 тижні заборонено виконувати депіляцію (шугаринг, віск, електроепілятор, пінцет тощо);

• за 1-2 дні не можна проводити агресивні косметичні маніпуляції (пілінг, тертя жорсткою щіткою).

За 1 день або вранці, безпосередньо в день відвідування салону, руки необхідно поголити звичайним станком для бритв. Найкращого результату від лазерної епіляції можна досягти, коли довжина волосків не перевищує 1-2 мм.

Щоб регенерація шкірного покриву відбулася якнайшвидше, після процедури мінімум тиждень не можна засмагати, відвідувати сауну. Протягом 1-2 діб після епіляції не розпарювати руки у гарячій воді, а краще наносити крем «Пантенол».

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