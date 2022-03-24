Общество

Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
Сегодня 12:2726

Хто допомагає сумчанам і як отримати гуманітарну допомогу

В наслідок військової агресії рф в Україні, кількість людей, які потребують допомоги зросла.

За час війни до call-центру Департаменту захисту населення Сумської міської ради звернулося понад 7 тисяч мешканців для отримання гуманітарної допомоги.

За допомогою звертаються одинокі особи похилого віку, багатодітні та малозабезпечені сім’ї, особи з інвалідністю, сім’ї в яких виховуються діти з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, опікуни над недієздатними повнолітніми особами, громадяни, що втратили роботу. Понад 7 тисяч  містян виявили потребу в отриманні гуманітарної допомоги. За сприяння соцслужби вже видано більше 5 тисяч продуктових наборів, що було надано Першим Сумським гуманітарним штабом.

Крім цієї допомоги, 35 тисяч мешканців Сумської громади з числа вразливих категорій, безробітні, що стоять на обліку в службі зайнятості та літні люди отримали продуктові набори тривалого зберігання за державною програмою «Доброго вечора, ми з України!».

Під окремою опікою держави знаходяться внутрішньо переміщені особи. З 2014 на обліку в Департаменті соцзахисту перебуває таких 11773 особи. З них 4782 людини, що переїхали до  Сумської громади з територій активних бойових дій після початку війни. Для цієї категорії населення визвалася надавати допомогу міжнародна організація AVSI. Вже близько 4 тисяч переселенців отримали продуктові набори від цього фонду.

Суттєвий внесок в допомогу мешканцям Сумщини надає гуманітарно-продовольча організація World Central Kitchen. Від початку співробітництва гуманітарного штабу з WCK Сумщина отримала від фонду 26 вагонів допомоги загальною вагою 619 тонн. Також від  World Central Kitchen добровольчі формування отримали продуктові набори для наших захисників до Дня Конституції.  І вже з понеділка сумчани віком 70-75 років зможуть отримати продуктові набори від цієї організації.

Вагомий внесок у забезпеченні продуктами тривалого зберігання надають різноманітні релігійні організації громади.

Куди звертатися для отримання гуманітарної допомоги в Сумах

-        Перший Сумський гуманітарний штаб, тел.  066 345 67 31, з 9 до 16 год.

-        Департамент соціального захисту населення СМР, тел.: 050 407 83 84, 050 407 81 27, з 9 до 15 год.

-        Управління «Служба у справах дітей» СМР, 0542 701 917, з 9 до 16 год.

-        Сумський міський центр соціальних служб, 0542 700 607, з 9 до 15 год.

-        Комунальна установа «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування «Берегиня», 050 405 56 70, з 8 до 16 год.

-        Структурний підрозділ КУ «Берегиня» «Будинок нічного перебування», вул. Робітниче селище, 14, цілодобово.

Общество Гуманітарна допомога Соцзахист
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