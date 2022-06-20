Общество

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:0687

Вступ-2022: розпочалася реєстрація електронних кабінетів для випускників 11-х класів

1 липня 2022 року стартувала реєстрація особистих електронних кабінетів для випускників 11-х класів, а також вступників до ЗВО на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра. Для обох категорій можливість подання електронних заяв буде відкрита 29 липня.

Нагадуємо основні правила, які варто пам'ятати під час створення кабінетів:

  • - усі електронні кабінети, зареєстровані в минулих роках, анульовані. Кожен вступник має створити новий особистий кабінет;
  • - реєструйте кабінет на пошту, до якої маєте доступ і яка не заборонена на території України. На вказану скриньку ви отримаєте посилання для активації, яким можна скористатися протягом 15 хвилин. Якщо за цей час ви не активували кабінет, то процедуру реєстрації треба повторити;
  • - будь ласка, запам'ятайте пароль, який ви зазначаєте під час реєстрації: він буде потрібен для подальших входів у кабінет;
  • - якщо ви маєте декілька сертифікатів ЗНО або НМТ, то під час реєстрації достатньо вказати дані одного з них для ідентифікації. Інформацію про інші сертифікати треба додати пізніше в електронному кабінеті;
  • - якщо ви реєструєтеся без сертифіката НМТ (ЗНО), то для ідентифікації зазначте номер (без серії) документа, що посвідчує особу. Це має бути той документ, який було вказано під час замовлення документа про освіту (якщо документ про освіту оформлений на свідоцтво про народження, а після цього ви отримали паспорт, то для додаткової ідентифікації треба вказувати саме свідоцтво про народження);
  • - якщо ви маєте декілька різних документів про освіту, то реєструвати кабінет потрібно тільки на один із них і тільки на одну електронну адресу. Якщо ви вже створили кабінет на основі документа про ПЗСО (11-ти класів), але також маєте диплом молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалвара) та хочете вступати на його основі, то реєструвати другий кабінет не потрібно. Ви зможете обрати бажану траєкторію вступу безпосередньо в електронному кабінеті.

Докладні інструкції розміщено на сайті реєстрації електронних кабінетів:

Зазначимо, що реєстрацію електронних кабінетів буде відкрито впродовж усього часу подання заяв, тож не поспішайте створювати кабінет у перші дні.

Рекомендація для вступників, які мають право на пільгу: до початку подання заяв необхідно звернутися до найближчого закладу освіти з підтверджуючими документами.

Нагадаємо, процес складання НМТ за кордоном матиме такий же формат, як в Україні.

 

Актуальні дати для різних траєкторій вступу можна знайти в телеграм-боті «ОсвітаВсім» або через фейсбук-месенджер сторінки ДП «Інфоресурс».

Отримати консультацію можна за номером 0 (800) 50-45-70.

У зазначені строки також приймаються звернення громадян за адресою електронної пошти (vstup2022@mon.gov.ua).

МОН України
Общество
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