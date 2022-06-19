Общество

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:1316

На Сумщині йде підготовка до навчального року в нових реаліях

Кабінет міністрів України своєю постановою ухвалив розпочати навчальний рік 2022/2023 1 вересня.

Про хід підготовки до навчального року на Сумщині під час брифінгу розповів очільник Сумської обласної адміністрації Дмитро Живицький.

В залежності від безпекової ситуації у громадах, навчання планується проводити безпосередньо в закладах освіти, що є приорітетним, та дистанційно.

Безпека учасників освітнього процесу

Освітній процес у новому навчальному році в закладах освіти заплановано здійснювати у змішаній формі за умови обладнання укриттів та приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання закладів освіти у відповідність до чинних стандартів.

Головну увагу, у підготовці цього навчального року, буде приділено безпеці учнів та всіх людей, які задіяні в навчальному процесі.

Серед основних завдань, які будуть вирішуватися по кожному навчальному закладу, Дмитро Живицький відмітив перевірку разом з працівниками ДСНС кожну установу та прилеглих до неї територій на наявність вибухонебезпечних предметів.

Важливим питанням є забезпечення якісної системи оповіщення, особливо для дітей з порушенням зору та слуху. Мова йде про сирени, інформаційні табло та інші способи оповіщення.

У кожному закладі мають бути позначені шляхи евакуації - покажчики руху та таблички, які вказують на місце укриття.

Об’єкти укриття мають бути в кожному начальному закладі або у безпосередній близькості до нього та розраховані на всіх учасників навчального процесу. Такі споруди також мають відповідати нормам інклюзії. Якщо неможливо забезпечити укриття для всіх – навчання буде проводитися в декілька змін.

Обов’язково мають бути створені запаси води та медикаментів.

На початку навчального року для персоналу та учнів будуть проведені тренування щодо порядку дій у разі сповіщення сигналу повітряної тривоги.

У випадку повітряної тривоги в регіоні освітній процес буде перерваний та за можливості продовжений в укритті до завершення тривоги.

Після проведення всіх робіт з підготовки до навчального року спеціально створені комісії з представниками ДСНС будуть проводити перевірки та оформляти паспорти безпеки на кожен заклад освіти.

Хто буде навчатися дистанційно

У закладах освіти, що знаходяться на території 18 громад, які розташовані в районі проведення воєнних дій та визначені наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, освітній процес можливий лише за дистанційною формою навчання.

Крім того, учні тих закладів, які були пошкоджені, зможуть продовжити навчання дистанційно, або в інших закладах освіти на підконтрольній Україні території.

Учні шкіл, які знаходяться в поруч з лінією бойових дій також будуть переведені на дистанційну форму навчання. Відповідне рішення приймається керівництвом ОВА в залежності від безпекової ситуації та може бути змінено в залежності від обставин. В межах ризику вважаються заклади в 40 км від лінії бойових дій.

Освітня інфраструктура Сумщини, що постраждала від військових дій агресора

Станом на 28.06.2022 на Сумщині налічується 83 пошкоджені заклади освіти. З них заклади дошкільної освіти – 19; заклади загальної середньої освіти – 40; заклади позашкільної освіти – 9; заклади професійно-технічної освіти – 6; заклади фахової передвищої освіти – 8 та 1 заклад вищої освіти. Ще є 2 пошкоджених заклади оздоровлення та відпочинку.

До переліків першочергових робіт з ліквідації наслідків воєнних дій внесено 62 заклади. У 23 закладах освіти тривають роботи зі збору документів. Для відновлювальних робіт на цих об’єктах кошти виділяються з резервного фонду державного бюджету.

Ноутбуки для освітян

Представники ЮНІСЕФ у співпраці з Міністерством освіти і науки України надали 583 ноутбуки педагогічним працівникам закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти Сумської області. Необхідне цифрове обладнання отримують учителі закладів, які зазнали пошкоджень у результаті агресії російської федерації. Всього до початку навчального року планується надання в громади Сумщини 4 тисяч ноутбуків.

Навчання у закладах професійно-технічної освіти, фахової передвищої освіти та закладах вищої освіти

У закладах професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти в повному обсязі наявне відповідне кадрове забезпечення, заклади готові до проведення освітнього процесу за очною, змішаною та дистанційною формами.

Початок навчально процесу в таких закладах також планується з 1 вересня. Він повинен бути максимально наближений до традиційного формату навчання, але з урахуванням обмежень воєнного часу та безумовного забезпечення безпеки учасників освітнього процесу.

Якщо певні типи занять, які повинні проводитися виключно за очною формою навчання, неможливо провести на території закладу – можуть розглядатися варіанти для подібних навчань в інших закладах, за необхідності – в інших містах або регіонах.

Аналогічно, як і в закладах середньої освіти, кількість учасників  навчального процесу має відповідати кількості місць в укриттях та мають бути забезпечені всі інші безпекові заходи.

Це стосується і місць проживання студентів - кількість мешканців гуртожитків також має відповідати кількості місць в укриттях поруч з ними.

Від початку військової агресії до області вже повернулися 524 педагогічні та науково-педагогічні працівники, 5 170 здобувачів освіти.

Під час свого виступу на брифінгу Дмитро Живицький зазначив: «Діти мають отримувати якісну освіту незалежно від воєнних дій. Рівень цієї освіти повинен відповідати рівню довоєнному. Ми не повинні втрачати кваліфікацію, знання для наших дітей, щоб вони могли в майбутньому закінчити вищий навчальний заклад, отримати професію. Наші випускники навчальних закладів мають бути конкурентноздатними на ринку праці як в Україні, так і за кордоном».

Общество Навчальний рік Освіта
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