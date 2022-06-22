Общество

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:0488

10 тисяч тонн гуманітарної допомоги для Сумщини

Від початку війни велика кількість людей з усього світу зосередилась на допомозі українцям. Зараз механізми доставки та розподілення гуманітарної допомоги, можна сказати, відпрацьований.

Про ситуацію з гуманітарною допомогою на Сумщині журналістам розповів заступник керівника Сумської обласної військової адміністрації Олег Коваль, який опікується питаннями соцзахисту, дотриманням прав дітей і напрямком гуманітарної допомоги.

Функції обласної влади в питаннях гуманітарної допомоги

За словами посадовця, державні службовці та місцеве самоврядування виконують в гуманітарній допомозі робочу роль:

«Ми не є людьми, які надають гуманітарну допомогу. Ми є люди, які передають гуманітарну допомогу, забезпечують доставку, зберігання, розподіл. А потім повинні звітувати, де ця гуманітарна допомога. Допомогу надають міжнародні гуманітарні організації, благодійники особисто, благодійні організації, українські підприємства, прості українці з інших регіонів. Наші задачі – швидка доставка, визначення потреб в регіонах, розподіл гуманітарної допомоги».

Хто надає допомогу Сумщині

Від початку війни допомога надходила до Сум гуманітарними коридорами від Полтавського хабу. Звідтіль надійшло до нашого регіону з-за кордону та з України 1800 тон гуманітарної допомоги.

Після звільнення Сумщини вся робота була переміщена в обласний центр. 18 березня створено головний гуманітарний штаб Сумської області та 6 штабів - один в місті Суми та 5 в районних центрах.

Основна маса гумдопомоги надходить залізничним транспортом до СОВА, перерозподіляється у штаби та автотранспотром відправляється безпосередньо до територіальних громад. На сьогодні для області надійшло близько 10 тисяч тон гуманітарних вантажів, а це 538 вагонів.

Наразі Сумщина отримує допомогу від міжнародних благодійних організацій, меценатів, підприємців, звичайних українців, що мають можливість допомогти за власний кошт. Область співпрацює з міжнародними партнерами, зокрема це ООН, Міжнародний благодійний фонд «АІСМ Україна», БО «Фонд Рината Ахметова». Як зазначив Олег Коваль, дуже допомагають посольства України в різних країнах. Продовжує надходити багато наборів з Великої Британії, з Польщі, є перша партія з Об’єднаних Арабських Еміратів, також допомагають інші країни. Від держави впроваджено програму «Доброго вечора, ми з України», що забезпечує українські родини продуктовими наборами.

Державна програма «Доброго вечора, ми з України»

Допомога від держави не має визначених категорій. Спочатку по пріоритетам допомога надається певним групам населення. Програма розрахована на те, щоб пакунок допомоги від держави отримав кожен житель області. Дана програма покликана допомогти мешканцям прифронтових територій та підтримати вітчизняний бізнес. Усі продукти для наборів закупляються на території України. Набори пакуються в Полтаві і доставляються до Сум. Іноді вони надходять недоукомплектованими і тоді на місті, у штабі, додаються продукти, які повинні бути в наборі, згідно затвердженого переліку.

За підрахунками Олега Коваля, ще близько 30 днів потрібно для завершення програми на Сумщині (У той же час у Сумах набори отримали лише пенсіонери 75+ та соціально вразливі категорії – Ред.). Чиновник звертається до громадян притримати вдома певний запас продуктів, тим паче, що вони тривалого зберігання.

Гуманітарна допомога під контролем

З потребами населення щодо гуманітарної допомоги визначається кожна громада самостійно. Від громад йде і звітність по кожній особі, що отримала допомогу. Усі дані вносяться у спеціальну програму. Це стосується не тільки державних пакунків, а й усієї допомоги, що йде через гуманітарний штаб обласної адміністрації. Наразі, ОВА відзвітували усі громади, окрім Тростянецької.

Під час брифінгу Олег Коваль наголосив: «Позиція Дмитра Живицького щодо можливого розкрадання та продажу гуманітарної допомоги дуже жорстка. Я, як людина, що перебувала два тижні в окупації в Бучі, без води, без світла, без тепла, при температурі в приміщенні 12 градусів, знаю, що таке гуманітарна катастрофа. Хочу запевнити, що це для мене особисте».

З метою запобігання зловживань у розподілі гуманітарної допомоги Сумська ОВА тісно співпрацює з правоохоронними органами. За кожним сигналом про можливі протиправні дії щодо гумдопомоги, проводяться перевірки. Наразі, вже є кілька проваджень щодо розкрадання та продажу гуманітарної допомоги. Без уваги не залишається жоден сигнал щодо можливих зловживань.

Допомога в громади

Наразі в пріоритеті доставка гуманітарної допомоги віддаленим громадам Сумщини, що перебувають під обстрілами рф. Аби допомога дісталася тим, хто її потребує, задіяна велика кількість людей. Вантажі, що доставляють залізницею до Сум, після розподілу громадам, знову потрібно завантажити для певного штабу в регіоні. Майже щодня доводиться розвантажувати та завантажувати тонни матеріалів, продуктів тощо. У цьому допомагають працівники ДСНС, спортсмени, добровільні військові формування, відома торгова мережа надає автокари.

«Далі відповідальність за доставку гуманітарки до людей лежить на голові громади. Гуманітарна допомога не повинна лежати на складах, а має бути роздана людям. Це принципово важливо», – наголосив Олег Коваль.

Гуманітарна допомога в цифрах

За підрахунками Сумської ОДА (дані на 15 червня), Сумська громада вагонами отримала 963 т на трішки більше 200 тис. населення. Тобто кожен житель мав отримати 4,8 кг. Глухівська громада одержала 142 т гуманітарної допомоги на десь 30 тис. осіб (4,7 кг на 1 особу), Тростянецька громада – 1080 т на 25 тисяч осіб (72 кг на 1 особу), Буринська − 112 т на 15-17 тис. осіб (7,5−6,5 кг), Краснопільська − 81 т на 19 тис. осіб (4,3 кг), Боромлянська − 142 т на 5 тис. осіб (28,4 кг), Лебединська − 27 т на 41 тис. осіб (0,7 кг).

Окрім надходжень через головний штаб обладміністрації, благодійники направляють гуманітарну допомогу напряму громадам. Також гарну підтримку мешканцям області надають через громадські організації, приватні медичні центри, релігійні організації. Треба зазначити, що далеко не вся допомога підпадає під контроль обласної влади. Тож, можна зробити висновки, що Сумська область отримує не аби яку підтримку. Головне, щоб її одержали ті, хто дійсно цого потребує.

Общество Гуманітарна допомога
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10 тисяч тонн гуманітарної допомоги для Сумщини
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