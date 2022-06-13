Общество

Сергій Скакун
Сергій Скакун
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"Наче вдруге народився". Мешканці села Тур’я розповіли про наслідки обстрілів Краснопільської громади

Шестеро поранених, обірвані лінії електропередач, уламки в оселях людей – такі наслідки обстрілу села Тур’я, що на кордоні з Росією. Обстрілювали село 21 червня.

Мешканка села Ганна Прокопенко розповідає про те, як населений пункт обстріляли російські війська. "На згадку" про це у жінки лишилося вибите вікно та уламок ворожого снаряду.

"Наче вдруге народився". Мешканці села Тур’я розповіли про наслідки обстрілів Краснопільської громади
с. Тур`я, Сумська обл., 22 червня 2022 р., Фото: Діана Крахматова/Суспільне Суми

В момент обстрілу у кімнаті знаходився її чоловік. "Я встиг вискочити у погріб. Як другий раз народився. Так би вбило", – пригадує Іван Прокопенко.

Подружжя Прокопенків – колишні військові. Прожили у Тур’ї більшу частину життя. "Чоловік офіцер був, а потім і я трішки служила. У тій же армії, яка нас тепер колоте. Вони зомбовані. У мене дуже багато знайомих було, з якими я тепер ніяких відносин не маю, тому що ти їм кажеш одне, а вони тобі кажуть зовсім друге", – розповідає жінка.

"Наче вдруге народився". Мешканці села Тур’я розповіли про наслідки обстрілів Краснопільської громади
с. Тур`я, Сумська обл., 22 червня 2022 р., Фото: Діана Крахматова/Суспільне Суми

Село Тур’я розташоване на околиці Сумської області – до кордону з Росією тут менш ніж два кілометри. Обстріляли людей вдруге за останні кілька днів. "Калібр 152 у напрямку селища в Україні. Дев’ять-десять прильотів було", – розповів Військовий ЗСУ з позивним Хан.

"Наче вдруге народився". Мешканці села Тур’я розповіли про наслідки обстрілів Краснопільської громади
с. Тур`я, Сумська обл., 22 червня 2022 р., Фото: Діана Крахматова/Суспільне Суми

Російські снаряди влучили у центр села – там залишилось кілька вирв. Уламками зірвало лінії електропередач, які нині відновлюють. Також перевіряють газові комунікації. "Впало на пів метра від труби газової, лежить, а там труби немає. Буде служба приїжджати, перевіряти труби, раптом що...", – говорить слюсар газової служби Микола Литовченко.

У приміщенні місцевого старостинського округу вибило вікна та потрощило стіни. В момент влучання у приміщенні були працівники, говорить староста села Людмила Гуцал. "Вони ледь-ледь звідти, якимось чудом змогли вибігти", – розповіла жінка.

Влучив снаряд і у парк біля селищної ради. Поруч із ним – дитячий майданчик. Облаштували його три роки тому. "Коли ми відновлювали парк, встановлювали дитячі, спортивні майданчики 3-4 роки тому, ми витратили 264 тисячі гривень. На той час це велика сума була", – розповіла староста села Людмила Гуцал.

"Наче вдруге народився". Мешканці села Тур’я розповіли про наслідки обстрілів Краснопільської громади
с. Тур`я, Сумська обл., 22 червня 2022 р., Фото: Діана Крахматова/Суспільне Суми

Пошкоджень зазнало й місцеве підприємство, говорять жителі. Наразі група робочих лагодить зламані вибухом двері. Уламки, говорять місцеві, знаходять у радіусі 300 метрів від місця вибухів.

Загалом у Тур’янському старостинському окрузі нині мешкає близько півтисячі людей. За словами Людмили Гуцал, звідти евакуювалися понад 10 родин.

 
Общество
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