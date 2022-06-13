"Живемо одним днем" – мешканці Юнаківки про життя за 10 кілометрів від Росії Живуть одним днем – так про себе розповідають мешканці села Юнаківка Сумського району. Від цього населеного пункту до Росії менш як 10 кілометрів.

Юнаківка – одне з прикордонних сіл, що межує з сусідкою-агресоркою. Через те, що Російська Федерація поруч, місцеві мешканці часто чують, як росіяни зі своєї території обстрілюють наші землі.

Мешканець села Олександр розповідає: "Звуки канонади чути. Поки все добре і все нормально. Інколи дуже тривожно, десь із боку Могриці, з боку Басівки чути постріли".



Суспільне Суми

"Живемо одним днем. У селі всі виживаємо, бо як жили, так і живемо. Постріли чуємо часто, але вже звикаємо. У перші дні було дуже страшно. До того ж я живу на краю, то гуркіт такий був, що було дуже неприємно", – говорить юнаківчанин Володимир.

Мешканець села Вячеслав розповів – колись їздили в Росію заправлятися. "Тут до Росії 15 кілометрів, а до Сум 35, а зараз все… Як стріляють, то тікають звідси, як починають гупати".



Суспільне Суми

Прислухаються до звуків й у сусідній Яблунівці, каже місцевий житель Олександр. Він приїжджав у юнаківські магазини за харчами. "Та куди ховатися? У погріб? І в хаті сидіти і вискакувати в погріб – теж не варіант, хіба в сад", – розповідає чоловік.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Юнаківці люди почали робити запаси, розповідають продавчині. Перші кілька днів цей магазин не працював, але потім відчинився. "Постійно беруть усе про запас. Усе, що привозять, купують. Люди намагаються запастися. Усе намагаються на консервацію брати – сіль, цукор. Трішки перебій був із цукром та сіллю", – розповіла продавчиня місцевого магазину Олена.



Суспільне Суми

Юнаківка є центром громади, до складу якої входять 15 населених пунктів. У громаді мешкає понад 4 з половиною тисячі людей, із них 800 дітей. "З 24-го числа, коли почалася війна, всі мешканці наших сіл лишалися на своїх місцях. Виїхало людей дуже мало. Пройшли вони через нас усі транзитом. Трішки наші там партизанили в Іволжино. Хліб людям випікали, магазини всі працювали, за можливості забезпечували людей харчами. Комунальні підприємства працювали, воду людям подавали, сміття вивозили. Медичні заклади: амбулаторії на чолі з фельдшерськими пунктами – працювали", – розповіла голова Юнаківської громади Олена Сіма.

За словами Олени Сіми, готові працювати так і надалі, бо вірять у Збройні сили України.