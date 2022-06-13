Общество

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 09:22326

"Живемо одним днем" – мешканці Юнаківки про життя за 10 кілометрів від Росії

Живуть одним днем – так про себе розповідають мешканці села Юнаківка Сумського району. Від цього населеного пункту до Росії менш як 10 кілометрів.

Юнаківка – одне з прикордонних сіл, що межує з сусідкою-агресоркою. Через те, що Російська Федерація поруч, місцеві мешканці часто чують, як росіяни зі своєї території обстрілюють наші землі.

Мешканець села Олександр розповідає: "Звуки канонади чути. Поки все добре і все нормально. Інколи дуже тривожно, десь із боку Могриці, з боку Басівки чути постріли".

"Живемо одним днем" – мешканці Юнаківки про життя за десять кілометрів від Росії
Суспільне Суми

"Живемо одним днем. У селі всі виживаємо, бо як жили, так і живемо. Постріли чуємо часто, але вже звикаємо. У перші дні було дуже страшно. До того ж я живу на краю, то гуркіт такий був, що було дуже неприємно", – говорить юнаківчанин Володимир.

Мешканець села Вячеслав розповів – колись їздили в Росію заправлятися. "Тут до Росії 15 кілометрів, а до Сум 35, а зараз все… Як стріляють, то тікають звідси, як починають гупати".

"Живемо одним днем" – мешканці Юнаківки про життя за десять кілометрів від Росії
Суспільне Суми

Прислухаються до звуків й у сусідній Яблунівці, каже місцевий житель Олександр. Він приїжджав у юнаківські магазини за харчами. "Та куди ховатися? У погріб? І в хаті сидіти і вискакувати в погріб – теж не варіант, хіба в сад", – розповідає чоловік.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Юнаківці люди почали робити запаси, розповідають продавчині. Перші кілька днів цей магазин не працював, але потім відчинився. "Постійно беруть усе про запас. Усе, що привозять, купують. Люди намагаються запастися. Усе намагаються на консервацію брати – сіль, цукор. Трішки перебій був із цукром та сіллю", – розповіла продавчиня місцевого магазину Олена.

"Живемо одним днем" – мешканці Юнаківки про життя за десять кілометрів від Росії
Суспільне Суми

Юнаківка є центром громади, до складу якої входять 15 населених пунктів. У громаді мешкає понад 4 з половиною тисячі людей, із них 800 дітей. "З 24-го числа, коли почалася війна, всі мешканці наших сіл лишалися на своїх місцях. Виїхало людей дуже мало. Пройшли вони через нас усі транзитом. Трішки наші там партизанили в Іволжино. Хліб людям випікали, магазини всі працювали, за можливості забезпечували людей харчами. Комунальні підприємства працювали, воду людям подавали, сміття вивозили. Медичні заклади: амбулаторії на чолі з фельдшерськими пунктами – працювали", – розповіла голова Юнаківської громади Олена Сіма.

За словами Олени Сіми, готові працювати так і надалі, бо вірять у Збройні сили України.

 
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

"Живемо одним днем" – мешканці Юнаківки про життя за 10 кілометрів від Росії
Сегодня 09:22
"Наче вдруге народився". Мешканці села Тур’я розповіли про наслідки обстрілів Краснопільської громади
Вчера 20:47
Українці, які постраждали від агресії рф, можуть отримати компенсацію від 5 000 до 30 000 євро
Вчера 14:16
Серіал "Спадок Терещенків": Суспільне про 100 років життя топових меценатів держави
Вчера 09:52
Сумчанам нагадують правила поведінки у спеку
20.06.2022 15:49
У сумській лікарні — майже десяток підлітків з травмами від вибухонебезпечних предметів
19.06.2022 14:40
Альтернатива бензину та газу: мешканець Сумщини перевів свій легковик на дрова
17.06.2022 09:59
Управління з питань праці роз’яснює: строки розрахунку з працівником при звільненні в умовах воєнного стану
16.06.2022 14:04
Виставку робіт вбитого росіянами художника та скульптора Руслана Мовчана представили у Сумах
16.06.2022 10:28
"Може дати прибуток втричі більший, ніж кукурудза". На Сумщині вирощують технічні коноплі
16.06.2022 09:16
МОЗ: Чи потрібні направлення під час воєнного стану?
15.06.2022 11:18
Виды электрогенераторов: сфера применения и особенности
13.06.2022 15:29
view counter

Новости

Охтирські поліцейські повідомили про підозру жінці за спричинення тяжких тілесних ушкоджень своєму співмешканцю
Сегодня 10:51
На Сумщині виявлено осередок небезпечних інфекцій (відео)
Сегодня 10:25
Сумський футзаліст зіграв за збірну проти Японії
Сегодня 09:59
На Сумщині від вибуху міни загинула людина, ще п’ятеро поранено
Сегодня 09:39
Окупанти примушують українських лікарів виписувати фіктивні довідки і спалюють тіла своїх вбитих
Сегодня 09:19
Поступилися команді з Індії. Сумчанки грають на "Турнірі п’яти націй"
Сегодня 08:43
"Укрзалізниця" призначає ще один поїзд Київ - Шостка
Сегодня 08:04
Увесь день рашисти обстрілювали Сумщину: один загиблий, двоє поранених
Вчера 21:43
Генштаб ЗСУ: рашисти обстріляли три села на Сумщині
Вчера 20:20
Повідомлення, що надходили сьогодні українцям від Cyberpolice — безпечні
Вчера 20:11
В Україні запустили цикл відео про митців, яких привласнює російська культура
Вчера 18:19
У Сумах попрощалися із двома героями-захисниками України
Вчера 17:56
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Кино Планета Кіно
13.50; 18.00
Я - панда (Домі Ші, 2022)
Я - панда (Домі Ші, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 11.50; с 23.06.2022 - 11.00; 15.30

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.