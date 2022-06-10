Сумчанам нагадують правила поведінки у спеку

Як повідомляє відділ у справах надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, за прогнозними даними Сумського обласного гідрометеоцентру 20–22 червня 2022 року в м. Суми та області буде спостерігатись спекотна погода (очікувана температура повітря 31–33° С).
Перегрівання организму виникає в результаті тривалого перебування на сонці або занадто жаркому приміщенні.
Ознаками перегрівання є:
- спочатку відчуття втоми, головний біль, запаморочення, нудота, спрага;
- пізніше – шум у вухах, задишка, прискорене серцебиття, почервоніння обличчя, нерідко бувають носові кровотечі;
-якщо постраждалий продовжує залишатися на сонці та в теплі, з’являється важка задишка, частий і слабкий пульс, галюцинації, температура підвищується до 40° С, судоми, марення, можливий параліч дихання і припинення серцебиття.
Небезпека сонячного і теплового удару збільшується при фізичному навантаженні і недостачі води.
Для уникнення перегрівання слід дотримуватись таких правил:
-одяг повинен бути з легкої нещільної тканини, світлий;
-необхідно носити головний убір;
-намагатися не зловживати витривалістю свого організму – не сидіти довго на сонці, більше знаходитися в тіні, періодично прохолоджуватися;
-дотримуватись питного режиму (випивати не менше трьох літрів рідини на добу).
У разі появи симптомів перегрівання необхідно:
-укласти постраждалого у тінь або прохолодне місце, припіднявши йому голову;
-зняти одяг, що утруднює дихання;
-охолодити організм: прикласти холодні компреси на голову, шию, груди, можна обгорнути тіло мокрим простирадлом. Охолодження не повинно бути різким і швидким;
-якщо людина при свідомості, її треба напоїти холодною, трохи підсоленою водою (алкогольні напої виключаються!);
-при втраті свідомості потрібно покласти постраждалого на бік;
-при порушенні дихання негайно почати робити штучне дихання;
-в усіх випадках перегрівання організму треба терміново звернутися за допомогою до лікаря.