Общество

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:49269

Сумчанам нагадують правила поведінки у спеку

За прогнозами синоптиків на території Сумської тергромади очікується спекотна погода, тому необхідно згадати ознаки перегрівання та правила поведінки у випадку виникнення такої ситуації.

Як повідомляє відділ у справах надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, за прогнозними даними Сумського обласного гідрометеоцентру 20–22 червня 2022 року в м. Суми та області буде спостерігатись спекотна погода (очікувана температура повітря 31–33° С).

Перегрівання организму виникає в результаті тривалого перебування на сонці або занадто жаркому приміщенні.

Ознаками перегрівання є:

- спочатку відчуття втоми, головний біль, запаморочення, нудота, спрага;

- пізніше – шум у вухах, задишка, прискорене серцебиття, почервоніння обличчя, нерідко бувають носові кровотечі;

-якщо постраждалий продовжує залишатися на сонці та в теплі, з’являється важка задишка, частий і слабкий пульс, галюцинації, температура підвищується до 40° С, судоми, марення, можливий параліч дихання і припинення серцебиття.

Небезпека сонячного і теплового удару збільшується при фізичному навантаженні і недостачі води.

Для уникнення перегрівання слід дотримуватись таких правил:

-одяг повинен бути з легкої нещільної тканини, світлий;

-необхідно носити головний убір;

-намагатися не зловживати витривалістю свого організму – не сидіти довго на сонці, більше знаходитися в тіні, періодично прохолоджуватися;

-дотримуватись питного режиму (випивати не менше трьох літрів рідини на добу).

У разі появи симптомів перегрівання необхідно:

-укласти постраждалого у тінь або прохолодне місце, припіднявши йому голову;

-зняти одяг, що утруднює дихання;

-охолодити організм: прикласти холодні компреси на голову, шию, груди, можна обгорнути тіло мокрим простирадлом. Охолодження не повинно бути різким і швидким;

-якщо людина при свідомості, її треба напоїти холодною, трохи підсоленою водою (алкогольні напої виключаються!);

-при втраті свідомості потрібно покласти постраждалого на бік;

-при порушенні дихання негайно почати робити штучне дихання;

-в усіх випадках перегрівання організму треба терміново звернутися за допомогою до лікаря.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Сумчанам нагадують правила поведінки у спеку
Сегодня 15:49
У сумській лікарні — майже десяток підлітків з травмами від вибухонебезпечних предметів
Вчера 14:40
Альтернатива бензину та газу: мешканець Сумщини перевів свій легковик на дрова
17.06.2022 09:59
Управління з питань праці роз’яснює: строки розрахунку з працівником при звільненні в умовах воєнного стану
16.06.2022 14:04
Виставку робіт вбитого росіянами художника та скульптора Руслана Мовчана представили у Сумах
16.06.2022 10:28
"Може дати прибуток втричі більший, ніж кукурудза". На Сумщині вирощують технічні коноплі
16.06.2022 09:16
МОЗ: Чи потрібні направлення під час воєнного стану?
15.06.2022 11:18
Виды электрогенераторов: сфера применения и особенности
13.06.2022 15:29
В Охтирці виділили по 10 тис. грн на перехід на індивідуальне опалення
13.06.2022 11:54
Головний інфекціоніст Сумщини про «епідемію холери»
12.06.2022 11:59
Чому Суми не можуть капітально ремонтувати дороги та не будуть завершувати фонтан «Садко»
12.06.2022 10:50
Відмінності між контрактом з Міноборони та контрактом з органами місцевого самоврядування
10.06.2022 16:13
view counter

Новости

Вибухотехніки поліції Сумщини знищили на полігоні особливо небезпечні боєприпаси
Сегодня 17:54
Сумські бігуни зібрали кошти для притулку для бездомних тварин
Сегодня 17:21
На Сумщині директорка школи розтратила 140 тис. грн бюджетних коштів
Сегодня 17:06
У Сумах легковик наїхав на мотоцикл: двоє у лікарні
Сегодня 16:59
На Сумщині прогнозують дощі
Сегодня 16:43
Охтирчанина підозрюють у незаконному позбавлення волі та погрозу вбивством боржнику
Сегодня 16:39
Суд заборонив політичну партію «Опозиційна платформа – за життя»
Сегодня 16:32
На Запоріжжі бандерівська коза знешкодила кілька рашистів
Сегодня 16:30
Сумський бігун виграв золото і срібло в Крайові
Сегодня 16:10
Конотопцю повідомлено про підозру за поширення дописів про знищення військовими рф «укронацистов»
Сегодня 15:33
На Глухівщині сталося вбивство: злочинця знайшли в шафі
Сегодня 15:09
З 21 червня можна рибалити на водосховищах!
Сегодня 14:59
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Кино Планета Кіно
13.15; 16.10; с 18.06.2022 - 11.40; 16.10
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
15.30; 18.00
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Кино Планета Кіно
13.50; 18.00
Альфа Код (Кеоні Ваксман, 2022)
Альфа Код (Кеоні Ваксман, 2022)
Кино Планета Кіно
18.30; с 18.06.2022 - 16.35
Коханці (Ніколь Ґарсія, 2020)
Коханці (Ніколь Ґарсія, 2020)
Кино Планета Кіно
18.20
Флешбек (Мартін Кемпбелл, 2022)
Флешбек (Мартін Кемпбелл, 2022)
Кино Планета Кіно
15.40; 18.15; с 18.06.2022 - 11.30; 18.30
Вендета (Джаред Кон, 2022)
Вендета (Джаред Кон, 2022)
Кино Планета Кіно
12.20; 14.15

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.