Сумчанам нагадують правила поведінки у спеку За прогнозами синоптиків на території Сумської тергромади очікується спекотна погода, тому необхідно згадати ознаки перегрівання та правила поведінки у випадку виникнення такої ситуації.

Як повідомляє відділ у справах надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, за прогнозними даними Сумського обласного гідрометеоцентру 20–22 червня 2022 року в м. Суми та області буде спостерігатись спекотна погода (очікувана температура повітря 31–33° С).

Перегрівання организму виникає в результаті тривалого перебування на сонці або занадто жаркому приміщенні.

Ознаками перегрівання є:

- спочатку відчуття втоми, головний біль, запаморочення, нудота, спрага;

- пізніше – шум у вухах, задишка, прискорене серцебиття, почервоніння обличчя, нерідко бувають носові кровотечі;

-якщо постраждалий продовжує залишатися на сонці та в теплі, з’являється важка задишка, частий і слабкий пульс, галюцинації, температура підвищується до 40° С, судоми, марення, можливий параліч дихання і припинення серцебиття.

Небезпека сонячного і теплового удару збільшується при фізичному навантаженні і недостачі води.

Для уникнення перегрівання слід дотримуватись таких правил:

-одяг повинен бути з легкої нещільної тканини, світлий;

-необхідно носити головний убір;

-намагатися не зловживати витривалістю свого організму – не сидіти довго на сонці, більше знаходитися в тіні, періодично прохолоджуватися;

-дотримуватись питного режиму (випивати не менше трьох літрів рідини на добу).

У разі появи симптомів перегрівання необхідно:

-укласти постраждалого у тінь або прохолодне місце, припіднявши йому голову;

-зняти одяг, що утруднює дихання;

-охолодити організм: прикласти холодні компреси на голову, шию, груди, можна обгорнути тіло мокрим простирадлом. Охолодження не повинно бути різким і швидким;

-якщо людина при свідомості, її треба напоїти холодною, трохи підсоленою водою (алкогольні напої виключаються!);

-при втраті свідомості потрібно покласти постраждалого на бік;

-при порушенні дихання негайно почати робити штучне дихання;

-в усіх випадках перегрівання організму треба терміново звернутися за допомогою до лікаря.