Общество

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 21:26302

Колишній полонений військових рф розповів про підвал для катувань у Тростянці

Мирних жителів окупанти десятками скидали у катівні. Зав’язані скотчем очі та міцно скуті руки: на Сумщині досі продовжують знаходити тіла місцевих, закатованих російськими окупантами.

Це мирні жителі. Без зброї. Їх десятками скидали у холодні катівні. Одиницям вдавалося вижити після тортур орків. Історію Олександра із Тростянця, якому пощастило вибратися з російського пекла, розповіли на каналі "Україна 24".

Перед тим як спускатися у цей підвал, Олександр довго вагається. Та врешті робить крок…

"Тут нас тримали. Ось бачите бурі плями — то чоловік намалював кров’ю своєю. Йому прикладом розбили голову, в конвульсіях бився..." — розповідає він.

У підвал для катувань Олександр потрапив першим. Його забрали російські армійці з оселі, навіть не пояснили за що.

"Отак у капюшоні, руки зв’язані та шапка на обличчі, і оце все так замотане скотчем", — показує чоловік.

Не бачив, де він. Але постійно чув потужні вибухи. Це вже потім дізнався, що був у самому пеклі – на залізничному вокзалі. Станцію орки використовували як вогневу точку. Звідси й гатили по наших військових. Розгорнули цілий штаб з катівнею та шпиталем, переливали кров своїм пораненим."Там у них була операційна кімната. Там вони оперували. Говорили, що наших людей брали туди й робили переливання крові", — розповіла керівниця залізничної станції "Смородинове" Наталія Салівон.

Кожен із десяти днів полону врізався в пам’ять Олександра, як ось цей металевий трос, яким були зв’язані руки. Це пломбіратор з вагонів Укрзалізниці. Орки знайшли його тут.

"Це найгірше, що я переживав у своєму житті. Трос врізається в руку до такої міри, шо хочеться залізти на стіну", – розповів він.

З часом руки набрякли, а залізний прут все глибше врізався у тіло. Олександр просив, щоб його розстріляли.

Згодом у підвал почали кидати інших полонених. Першого – підполковника ЗСУ у відставці – за те, що мав зброю вдома. Ще одного – за зняту російську розтяжку, і ще двох – бо вийшли в місто у пошуках їжі. З харчів – одна консерва на всіх на кілька днів.

"Вони мінялися раз на три години. Бувало таке, що і 9 годин без води сиділи. Бувало таке, що і добу без води", — каже Олександр.

Від постійних побоїв, голоду і холоду сили Олександра почали покидати. Прийшов до тями від… тиші. Це було 25 березня. ЗСУ завдали вирішального удару по рашистах і погнали з міста.

"Як ми вижили, як нас не вбили – я не знаю, пощастило, чи дійсно Бог є", — каже колишній полонений. 


 

Общество Полонений
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Колишній полонений військових рф розповів про підвал для катувань у Тростянці
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