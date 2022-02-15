Як укомплектувати аптечку на випадок надзвичайної ситуації

МОЗ наводить рекомендації щодо вмісту аптечки для 4 осіб та деякі особливості її застосування.
- Рукавички нестерильні — 4 пари
- Атравматичні ножиці для розрізання одягу чи взуття
- Бинт марлевий стерильний та нестерильний різних розмірів — 5 од.
- Бинт еластичний різних розмірів — 2 од.
- Гідрогелева протиопікова пов’язка/бинт (не менше 10х10 см) — 2 од.
- Термоковдра на поліетиленовій основі
- Термометр (не ртутний та у захисному футлярі)
- Пакет перев’язувальний індивідуальний стерильний з еластичним компресійним компонентом першої допомоги із захисною вологостійкою оболонкою (типу «Ізраїльський бандаж») — 2 од.
- Плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легень — 2 од.
- Гіпотермічний пакет
- Пов’язка (щиток) на око
- Пластир бактерицидний різних розмірів — 25 од.
- Лейкопластир на нетканій основі (довжиною 3-5 м, шириною 3-5 см)
- Серветки стерильні марлеві — 10 од.
- Косинка медична перев’язувальна для іммобілізації кінцівок — 2 од.
- Гормональна мазь
- Антисептик (1 на водній основі, 1 спиртовий)
- Знеболювальний/жарознижувальний засіб (1 упаковка)
- Ентеросорбент
- Таблетки для знезараження води (1 упаковка)
- Скотч армований
- Маркер для нанесення інформації водостійкий
Рукавички обирайте нітрилові або вінілові, не припудрені, свого розміру.
Гормональна мазь потрібна у разі укусів комах чи контактів з отруйними рослинами, що супроводжуються свербежем.
Для обробки ран використовуйте антисептики з вмістом хлоргексидину біглюконату, водного розчину повідон-йоду, октенідину дигідрохлориду. Не використовуйте спиртові розчини йоду чи брильянтового зеленого, перекис водню.
Для дезінфекції рук використовуйте спиртові антисептики.
Для зниження температури тіла та зняття больового синдрому використовуйте ібупрофен/парацетамол відповідно до інструкції або рекомендацій лікаря.
Для дітей передбачте наявність знеболювальних/жарознижувальних у суспензії/супозиторіях.
Ентеросорбенти (активоване вугілля, кремнію діоксид) використовуйте у разі харчових отруєнь, діареї.
Таблетки для знезараження води потрібні для дезінфекції індивідуальних запасів води з неперевірених джерел. Варто використовувати препарати з активною речовиною – дихлорізоціанурат натрію.
Покладіть до аптечки запас ліків, які приймаєте на постійній основі (відповідно до власних потреб та за рекомендацією лікаря, який вас лікує).
Для людей із артеріальною гіпертензією та/або цукровим діабетом рекомендовано взяти до аптечки тонометр та глюкометр із запасом тест-смужок та елементів живлення за необхідності.
- Засіб для зупинки кровотечі хімічний (бинт кровоспинний тампонувальний з гемостатичним засобом)
- Оклюзійну торакальну пов’язку (наліпку) на гелевій основі з клапаном (або без клапана)
- Засіб для зупинки кровотечі механічний типу «CAT»
- Шину іммобілізаційну гнучку завширшки 10-11 см, завдовжки від 90 см
- Назофарингеальний повітровід з лубрикантом
- Голку декомпресійну
У будь-якій надзвичайній ситуації варто зберігати спокій. Запорука вашого спокою — готовність до непередбачуваних подій. Укомплектована аптечка та вміння нею користуватися — одна із ланок такої готовності