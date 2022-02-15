Як укомплектувати аптечку на випадок надзвичайної ситуації Міністерство охорони здоров’я України рекомендує розширити вміст набору для першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру.

МОЗ наводить рекомендації щодо вмісту аптечки для 4 осіб та деякі особливості її застосування.

Що має бути в аптечці на випадок надзвичайної ситуації:

- Рукавички нестерильні — 4 пари

- Атравматичні ножиці для розрізання одягу чи взуття

- Бинт марлевий стерильний та нестерильний різних розмірів — 5 од.

- Бинт еластичний різних розмірів — 2 од.

- Гідрогелева протиопікова пов’язка/бинт (не менше 10х10 см) — 2 од.

- Термоковдра на поліетиленовій основі

- Термометр (не ртутний та у захисному футлярі)

- Пакет перев’язувальний індивідуальний стерильний з еластичним компресійним компонентом першої допомоги із захисною вологостійкою оболонкою (типу «Ізраїльський бандаж») — 2 од.

- Плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легень — 2 од.

- Гіпотермічний пакет

- Пов’язка (щиток) на око

- Пластир бактерицидний різних розмірів — 25 од.

- Лейкопластир на нетканій основі (довжиною 3-5 м, шириною 3-5 см)

- Серветки стерильні марлеві — 10 од.

- Косинка медична перев’язувальна для іммобілізації кінцівок — 2 од.

- Гормональна мазь

- Антисептик (1 на водній основі, 1 спиртовий)

- Знеболювальний/жарознижувальний засіб (1 упаковка)

- Ентеросорбент

- Таблетки для знезараження води (1 упаковка)

- Скотч армований

- Маркер для нанесення інформації водостійкий

Що важливо знати під час складання та використання аптечки

Рукавички обирайте нітрилові або вінілові, не припудрені, свого розміру.

Гормональна мазь потрібна у разі укусів комах чи контактів з отруйними рослинами, що супроводжуються свербежем.

Для обробки ран використовуйте антисептики з вмістом хлоргексидину біглюконату, водного розчину повідон-йоду, октенідину дигідрохлориду. Не використовуйте спиртові розчини йоду чи брильянтового зеленого, перекис водню.

Для дезінфекції рук використовуйте спиртові антисептики.

Для зниження температури тіла та зняття больового синдрому використовуйте ібупрофен/парацетамол відповідно до інструкції або рекомендацій лікаря.

Для дітей передбачте наявність знеболювальних/жарознижувальних у суспензії/супозиторіях.

Ентеросорбенти (активоване вугілля, кремнію діоксид) використовуйте у разі харчових отруєнь, діареї.

Таблетки для знезараження води потрібні для дезінфекції індивідуальних запасів води з неперевірених джерел. Варто використовувати препарати з активною речовиною – дихлорізоціанурат натрію.

Покладіть до аптечки запас ліків, які приймаєте на постійній основі (відповідно до власних потреб та за рекомендацією лікаря, який вас лікує).

Для людей із артеріальною гіпертензією та/або цукровим діабетом рекомендовано взяти до аптечки тонометр та глюкометр із запасом тест-смужок та елементів живлення за необхідності.

Також МОЗ публікує рекомендації, що можуть додатково взяти до аптечки люди з відповідними вміннями та навичками.

- Засіб для зупинки кровотечі хімічний (бинт кровоспинний тампонувальний з гемостатичним засобом)

- Оклюзійну торакальну пов’язку (наліпку) на гелевій основі з клапаном (або без клапана)

- Засіб для зупинки кровотечі механічний типу «CAT»

- Шину іммобілізаційну гнучку завширшки 10-11 см, завдовжки від 90 см

- Назофарингеальний повітровід з лубрикантом

- Голку декомпресійну

У будь-якій надзвичайній ситуації варто зберігати спокій. Запорука вашого спокою — готовність до непередбачуваних подій. Укомплектована аптечка та вміння нею користуватися — одна із ланок такої готовності