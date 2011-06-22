Общество

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:25383

Нет стажа? Соцпомощь вместо пенсии

Украинцы, которые достигли пенсионного возраста, однако не получили права на пенсию из-за нехватки страхового стажа, все же имеют право на выплаты. Пенсия таким гражданам не дается, однако они получат временную социальную помощь.

Кто имеет право на временную соцпомощь вместо пенсии?

Такое право имеют граждане, достигшие пенсионного возраста (60 лет), однако не имеющие достаточное количество страхового стажа, чтобы получать пенсию. При этом у них все же должен быть стаж не менее 15 лет. 

Кому не дадут такую соцпомощь?

Такая социальная помощь дается не всем. Если выяснится, что материальное положение членов

Откажут в социальной помощи в таких случаях:

Если лицо получает пенсию, работает или получает доход от другой деятельности;

Кто-то из членов семьи в течение года перед обращением за помощью оплатил услуги или совершил покупку на сумму более 50 тысяч гривен;

Совокупный доход семьи за месяц в расчете на одного члена семьи превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных;

Во время проверки стало известно, что лицо имеет другие источники дохода, не указанные в декларации;

У лица, обратившегося за помощью, или у членов его семьи есть вторая жилплощадь, но при условии, если в общем площадь жилья более 21 кв. м. на 1 члена семьи и 10,5 кв. м дополнительно, а также второго авто (механизма или ТС).

Каков будет размер выплат?

Максимальный размер соцпомощи, который дадут украинцу без стажа, равен прожиточному минимуму для лиц нетрудоспособного возраста. На сегодня это 1934 гривны.

Однако обычно она меньше, ибо ее размер определят, как разницу между прожиточным минимумом и средним месячным доходом, который приходится на каждого члена семьи. Средний месячный доход берется за предыдущие полгода.

Например, семья состоит из мужа и жены, которые достигли пенсионного возраста, однако жена не имеет достаточного страхового стажа для назначения пенсии, а пенсия мужа составляет 3000 гривен. Тогда его месячную пенсию делят на два и получают 1500. Таким образом, до прожиточного минимума не хватает 434 гривны (1934 – 1500). Таким образом, супруге будут ежемесячно доплачивать эту сумму.

Соцпомощь будут выплачивать до тех пор, пока ее получатель не достигнет возраста, позволяющего получать пенсию. Право выйти на пенсию с 15-летним стажем имеют граждане, которым уже исполнилось 65 лет.

Источник: today.ua

Общество Пенсия Соцпомощь
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