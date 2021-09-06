До Дня Державного герба України: сумський слід 19 лютого відзначається День Державного герба України. Саме 19 лютого 1992 року Постановою Верховної Ради був затверджений Державний Герб незалежної України - золотий Тризуб (знак Княжої Держави Володимира Великого) на синьому щиті. 1996 року цей символ закріплено Конституцією України.

У ХХ столітті Тризуб став національним символом українців. Під час Української революції 1917-1921 років Тризуб був зображений на перших грошах УНР – банкноті номіналом 100 карбованців, автором якої є наш земляк Георгій Нарбут ( уродженець с. Нарбутівка, нині Шосткинського району).

У лютому 1918 року Центральна Рада затвердила Тризуб гербом незалежної Української Народної Республіки. Малюнки герба УНР виконав ще один наш краянин - Василь Кричевський, який народився у с. Ворожба, нині Лебединської міської громади Сумського району.

За часів Української Держави та Директорії Тризуб, як герб, залишився в геральдиці. Його зображення зберіглося на тогочасних печатках, документах різних установ, військово-морському прапорі, службових штандартах.

Зображення Тризуба є на офіційних документах Шосткинського порохового заводу за 1918 рік та печатці, яка також датується 1918 роком і зберігається в Сумському обласному краєзнавчому музеї. Виготовлена зі свинцю, має форму циліндра діаметром 34 мм. На робочій поверхні зображено Тризуб, з обох боків якого розміщені літери «У. Д.» (Українська Держава). Під Тризубом – дві схрещені гармати, по колу є напис «Шостенський пороховий завод». Наразі цей предмет можна побачити в експозиції музею «Події Української революції 1917-1921 років на Сумщині». У 2018 році печатка експонувалася на Всеукраїнський виставці «Українське коло: сторіччя державних змагань (до 100-річчя УНР)», організованій музеєм історії м. Києв.