Гідний подарунок жінкам до свята від ТМ “Чарівна ніч” З наближенням свята 8 березня для багатьох чоловіків виникає питання: що обрати найдорожчим та найріднішим - тим, хто дарує затишок та тепло.

В асортименті текстильної компанії “Чарівна ніч” є безліч варіантів подарунків на різні вподобання: широкий вибір постільної білизни, стьобані ковдри з різноманітними наповнювачами на будь-який смак та сезон, пледи та покривала, домашній текстиль, халати та рушники, тканини, товари для рукоділля. І це ще не повний перелік того, що пропонує компанія.

Як же буде приємно розуміти, що твій подарунок наповнено турботою про комфорт та затишок до милих серцю жінок. Саме такі відчуття можна отримати від матеріалів, що дарує нам природа. В компанії “Чарівна ніч” знаються на товарах для сна та відпочинку, слідкують за попитом серед покупців і можуть впевнено сказати: мода на натуральне все більше вкорінюється і набирає обертів. Тож, трендові вироби з натуральних матеріалів від торговельної марки вже знайшли своїх поціновувачів. І в даному випадку не тільки якість приваблює. Варто зазначити, що текстильна компанія пропонує свої вироби за прийнятною ціною.

Останнім часом все більшою популярністю серед українок користуються речі з конопель. І не дивно - цей матеріал випробувано сторіччями. Властивості конопель задовольнять найвибагливіших поціновувачів комфорту: вироби з них гіпоалергенні та безпечні, не викликають позразнень шкіри, адже екологічні у вирощуванні та непривабливі для розвитку пилових кліщів та патологічних бактерій. У даній лінійці виробів виробник пропонує топери, подушки, стьобані ковдри з наповнювачем з конопель різних розмірів та щільності. Спати від такою фіто ковдрою одне задоволення будь-якої пори року. Матеріал наповнювача має гарну теплопровідність, не створює парникового ефекту. Тож влітку під цією ковдрою не буде спекотно, а взимку вона подарує комфортне тепло. Речі з конопель міцні, завдяки її структурі, отже - довговічні. Вони легкі у догляді та не втрачають з часом своєї форми.

Текстильна компанія “Чарівна ніч” вже багато років виробляє матеріал наповнювачу у своїх цехах та відшиває стьобані ковдри, подушки, топери на своїх потужностях. Тобто, від сировини до останнього стібка - все перебуває під постійним контролем виробника. Це дає можливість бути впевненими у якості кінцевого виробу. Отже, такий презент довго буде дарувати радість. Якою б примхливою не була жінка, такий подарунок вона оцінить.

Менеджери онлайн-магазину ТМ “Чарівна ніч” проконсультують та оберуть для вас прийнятний варіант. Виробник передбачив можливість відшити вироби за індивідуальним замовленням - потрібного розміру, щільності наповнювача та з бажаним чохлом або тканиною-покриттям: бязью, попліном, льоном чи сатином.

З асортиментом ТМ “Чарівна ніч” можна ознайомитись на сайті компанії. І навряд чи ви не знайдете з запропонованого, що подарувати коханій, мамі чи сестрі. Адже це не тільки подарунок до свята, це прояв піклування найдорожчими.

Додаткову інформацію можна отримати у менеджерів компанії за телефонами: 0508806677, 0932127667, 0964616677 або на сайті ТМ «Чарівна ніч».

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