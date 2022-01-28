Громадські формування на Сумщині: права, обов’язки та порядок дій на території області На Сумщині зареєстровані та функціонують 40 громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону (загальною чисельністю близько 2 тис. осіб. Чи ці формування працюють? В яких громадах? Облдержадміністрація спільно з Нацполіцією проводить аналіз діяльності громадських формувань на Сумщині

Про це під час брифінгу повідомив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ.

За його словами, відповідно до статті 1 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» громадяни України мають право створювати в установленому цим Законом порядку громадські об’єднання для участі в охороні громадського порядку і державного кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних і кримінальних правопорушень, захисті життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.

«Із 40 громадських формувань – 35 зареєстровані у містах та селищах (1619 осіб), 15 – у сільській місцевості (279 осіб). Зокрема, в Сумах створено 12 таких формувань, у Сумському районі – 4, Конотопському районі – 6, Охтирському районі –8, Шосткинському – 5, Роменському – 5, – повідомив Дмитро Живицький. – Облдержадміністрація спільно з Нацполіцією проводить аналіз діяльності громадських формувань на Сумщині. Ми хочемо знати, які громадські формування діють реально, а не лише зареєстровані».

Крім того, за його словами, були проведені перемовини з керівництвом військових частин про те, що облдержадміністрація зкомуніковуватиме представників активних громадських формувань, які звертатимуться, з командирами відповідних військових частин. Щоб була можливість під час проведення планових стрілецьких занять безпосередньо на полігонах долучати представників громадських формувань до цих навчань. Для того, щоб вони могли підвищувати свою кваліфікацію, свій рівень володіння вогнепальною стрілецькою зброєю.

«Ми спільно працюємо над тим, щоб жителі Сумщини мали можливість оволодіти навичками користування вогнепальною зброєю і могли в майбутньому долучатись до складу добровільних формувань тероборони», – наголосив Дмитро Живицький.

Довідково.

Члени громадських формувань під час виконання своїх обов’язків з охорони громадського порядку і державного кордону після обов’язкового пред’явлення посвідчення члена громадського формування мають право:

1) вимагати від громадян додержання правопорядку, припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, додержання режиму державного кордону, в тому числі на територіях, що межують з державним кордоном, де прикордонну смугу не визначено;

2) у разі підозри у вчиненні адміністративних і кримінальних правопорушень перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу;

3) спільно з поліцейськими та військовослужбовцями Державної прикордонної служби України затримувати і доставляти до органу Національної поліції, підрозділу Державної прикордонної служби України, штабу громадського формування з охорони громадського порядку або громадського пункту охорони порядку осіб, які виявили злісну непокору законним вимогам члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону і не виконують вимог щодо припинення адміністративного правопорушення;

4) складати протоколи про адміністративні правопорушення;

5) входити до клубів, кінотеатрів, стадіонів, інших громадських місць і приміщень за згодою власника чи уповноваженого ним органу для переслідування правопорушника, який переховується, або припинення адміністративних чи кримінальних правопорушень;

6) у разі участі спільно з прикордонниками у пошуку порушників кордону за згодою громадян або власника підприємства, установи, організації чи уповноваженого ним органу та в присутності їх представників входити у будь-який час доби до житлових приміщень, на територію і в приміщення підприємств, установ, організацій та оглядати транспортні засоби;

7) у невідкладних випадках використовувати транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям або громадянам (за їх згодою), крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення, для доставлення до лікувальних закладів осіб, що перебувають у безпорадному стані, а також осіб, які потерпіли від нещасних випадків або правопорушень і потребують термінової медичної допомоги;

8 ) у разі порушення водіями Правил дорожнього руху, створення реальної загрози життю або здоров’ю громадян вживати заходів до припинення цього правопорушення, здійснювати перевірку документів у водіїв на право користування та керування транспортними засобами, а також не допускати осіб, які не мають документів або перебувають у стані сп’яніння, до подальшого керування транспортними засобами;

9) під час виконання обов’язків члена громадського формування використовувати за власним бажанням свій або інший приватний автомототранспорт за згодою власника або особи, у володінні якої він перебуває. Відшкодування витрат за його використання у таких випадках може провадитися за рахунок коштів громадського формування у порядку, визначеному його положенням (статутом);

10) вести роботу серед населення щодо роз’яснення чинного законодавства про державний кордон України, систему режимних заходів у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі;

11) застосовувати в установленому порядку заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.

Члени громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону під час спільного з поліцейськими, прикордонниками виконання покладених на них завдань з охорони громадського порядку і державного кордону мають право застосувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії у випадках і в порядку, передбачених законом.