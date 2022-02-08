Как правильно выбрать освещение для грузовых авто и прицепов ® Грузовые автомобили, как правило, габаритные и потенциально опасные для других участников дорожного движения. Качество фонарей и их информативность имеет значение, поэтому выбору освещения для грузовых авто важно уделить максимум внимания.

Специалисты профильной компании Pragmatec поделились рекомендациями по выбору осветительных приборов для грузового транспорта.

Долговечность и надежность осветительных элементов

Вместе с новеньким прицепом важно купить фонари на прицеп, которые будут демонстрировать другим участникам дорожного движения габариты вашего транспортного средства и готовящиеся маневры.

Для водителей, которые ценят долговечность и надежность автомобильных деталей, разработаны модели фонарей на базе светодиодов. Они служат существенно дольше ламп накаливания, предлагают более яркий поток света и выглядят при этом зачастую компактнее устаревших аналогов.

В непогоду или туман светодиодные фонари намного заметнее, а значит, безопасность движения в сложных метеоусловиях будет выше. К тому же светодиодные лампы срабатывают на 200 мс быстрее, чем лампы накаливания, то есть при экстренной остановке вы оперативнее предупредите водителя. который едет сзади, о необходимости притормозить.

С другой стороны, светодиодные фонари значительно дороже устаревших технологий. Но поскольку они практически не требуют внимания и нуждаются в минимальном уходе, такая покупка в долгосрочной перспективе окажется выгоднее.

Преимущества светодиодных фонарей

Собираясь купить задние фонари на грузовик, опытные водители предпочитают LED-освещение. Для грузовых автомобилей предельно важна надежность приборов, поэтому водители выбирают именно такой тип фонарей благодаря их важным особенностям:

• потребляют минимум энергии аккумулятора. Для яркого свечения им понадобится намного меньше ресурсов, что особенно важно на длительных стоянках или в дальних переездах, а экономия энергии на обслуживание электроприборов авто достигает 85%;

• имеют значительный ресурс. Такая лампа способна проработать более 50 000 часов;

• стойко выдерживают удары и вибрации. В отличие от ламп накаливания в них нет нити накала;

• работают в широком диапазоне температур. LED-лампы корректно функционируют при температуре от -30 до +70 градусов.

Светодиодное освещение можно выбрать в рамках значительного диапазона цветов, поэтому вы без труда найдете для себя комфортный оттенок.

Многофункциональность фонарей для автотранспорта

Благодаря современным фонарям вы сможете четко обозначить габариты автомобиля, предупредить идущие сзади транспортные средства о своих планах на дороге или остановке.

Некоторые модели фонарей имеют дополнительную подсветку государственного номера, это необходимо для каждого транспортного средства. Если такая опция отсутствует, придется докупить освещение для номерных знаков, поэтому выгоднее выбирать сразу полный комплект освещения.