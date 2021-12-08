Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Секс-робота в Сумах. Як і навіщо допомагають секс-працівникам у обласному центрі

В Україні щомісяця фіксують близько 1000 нових випадків ВІЛ-інфекції. За даними офіційної статистика МОЗ, майже 257 тисяч українців живуть із вірусом імунодефіциту людини. Основний шлях зараження — статевий гетеросексуальний.

Якщо виключити інші шляхи передачі, такі як парентеральний — через кров, значному ризику зараження піддаються секс-працівники. Особливості секс-роботи, незахищені статеві акти та підвищена частота травм, насильство, нерівний доступ до медичних обстежень, вживання наркотиків — усе це частіше призводить до передачі вірусу.

Робота над профілактикою ВІЛ серед працівників комерційного сексу — поширена практика серед країн Європи. Безкоштовне тестування, видача чоловічих та жіночих контрацептивів і лубрикантів, постконтактна профілактика давно практикуються у всіх цивілізованих країнах. Зокрема, і в Україні. Більше того — в Сумах.

Лише за 2021 рік до сумської громадської організації «Клуб «Шанс» звернулися за допомогою 992 секс-працівниці. Фахівці із соціальної роботи організації безкоштовно консультують їх щодо поширення вірусу імунодефіциту та інших інфекцій, проводять асистоване тестування на ВІЛ і сифіліс, видають лубриканти та презервативи.

На всю область, напрямок профілактики ВІЛ серед працівників комерційного сексу наразі діє лише в Сумах. У обласному центрі працює один стаціонарний і один мобільний пункт. Двічі на тиждень мобільна амбулаторія «Клубу «Шанс» виїжджає на вечірні рейси містом. Такий формат значно спрощує доступ секс-працівників до послуг профілактики.

Так, наприклад, із січня до початку грудня 2021 року для дівчат секс-працівниць фахівці організації безкоштовно провели більше 2 тисяч асистованих тестів на ВІЛ і 10,5 тисяч консультацій. Майже 200 клієнток пройшли тестування на сифіліс. Також їм видали більше 220 тисяч презервативів і більше 74 тисяч лубрикантів.

Враховуючи, що ризик передачі ВІЛ розповсюджується не лише на секс-працівників, а й на їх оточення, соціальні працівники «Клубу «Шанс» передали 40 швидких оральних тестів на виявлення вірусу імунодефіциту людини для клієнтів секс-працівниць. Це зручний формат самодіагностики, адже оральні тести не потребують проколу пальця, а роблять аналіз на основі слини. Їх точність — близько 99% за умов чіткого дотримання інструкції. Таким чином, організація охопила більшу кількість людей, які швидко та безкоштовно дізналися свій ВІЛ-статус.

Важливо зазначити, що абсолютно всі послуги з профілактики ВІЛ серед ключових груп населення ГО «Клуб «Шанс» надає повністю анонімно та безкоштовно. Клієнтам організації присвоюють унікальний код і видають картку, за якою вони можуть отримувати роздаткові матеріали та проходити тестування на пунктах як у Сумах, так і в інших населених пунктах області, котрі охоплює організація.

Робота громадської організації «Клуб «Шанс» щодо надання послуг з профілактики ВІЛ серед груп підвищеного ризику фінансується за кошти Державного бюджету України.

Общество
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Секс-робота в Сумах. Як і навіщо допомагають секс-працівникам у обласному центрі
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