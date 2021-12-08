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Новорічна ялинка від Сумського держлісгоспу

У Державному підприємстві «Сумське лісове господарство» триває реалізація новорічних ялинок.

З питань придбання ялинки чи сосни можна звертатись в будь-який з підрозділів держлісгоспу або до центральної садиби в буденні дні з 7-00 до 16-00 за адресами:

- Сумське лісництво – м. Суми, вул. Доватора,37 (Баранівка) – тел.:095-314-01-50;

- Низівське лісництво – смт. Низи - тел.: 050-322-28-01;

- Могрицьке лісництво –с. Могриця - тел.: 050-322-28-74;

- Піщанське лісництво – с. Н. Піщане – тел.: 066-974-03-71.

Ціни, як завжди, значно нижчі ніж на ринку та доступні для людей з різним рівнем доходу:

-  висота від 2,5 до 3,0 м -240,00 грн.;

-  висота від 2,1 до 2,5 м - 180,00 грн.;

-  висота від 1,5 до 2,0 м - 150,00 грн.;

-  висота від 1,1 до 1,5 м - 100,00 грн.;

-  висота до 1,0 м - 80,00 грн.

Останні роки стали популярними ялинки в горщиках, які весною при правильному догляді можна буде висадити в парку чи біля будинка. Коштують такі деревця залежно від розмірів:

-  висота від 0,5 до 0,8 м - 195,00грн.;

-  висота від 0,9 до 1,0 м – 240,00грн.;

-  висота від 1,1м до 1,5 м – 300,00 грн.

Більш детальну інформацію щодо цін можна дізнатись на сайті підприємства www.sumylis.sumy.ua або за телефонами підрозділів.

Заготовляють новорічні деревця без шкоди для лісу, адже проводять ці роботи на спеціальних плантаціях або в молодняках під час освітлень. Всього підприємство планує реалізувати до новорічних свят 3 тис. ялин та сосен. Обсяг заготівлі визначається відповідно до затверджених  лімітів. 

На кожну ялинку (сосну) прикріплюється бирка або самоклейна етикетка з індивідуальним номером та штрихкодом. Перед тим, як проводити реалізацію, відповідна інформація заноситься спеціалістом підприємства до системи електронного обліку деревини. Тож перевірити походження ялинки можна за номером з уніфікованого засобу (бирки чи стрічки) на сайті  open.ukrforest.com. Відсутність інформації на сайті може свідчити про те, що деревце було зрубане незаконно.

 

Лісова охорона заздалегідь попереджає про наслідки в разі самовільного вирубування дерев. Рейдові бригади цілодобово патрулюють хвойні насадження.Тож браконьєрство може дорого обійтись. Порушникові доведеться сплатити штраф у сумі від 510 грн. до 1020 грн. та збиток залежно від розмірів кожного зрубаного дерева. Так, за деревце з діаметром кореневої шийки до 10 см доведеться заплатити 544, 82 грн., а якщо діаметр 10-14 см, то збиток становить 959,93 грн.

Про незаконну вирубку чи пошкодження лісових насаджень можна повідомити лісову охорону за телефоном (0542) 61-60-38.

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