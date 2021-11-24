Основные отличия Айфона 13 Про Макс от предыдущих моделей Для настоящих фанатов Айфон выход новинки 2021 года был особенным событием. Всем было интересно, чем же сможет удивить корпорация в этот раз.

С линейкой обновленных смартфонов разработчикам как всегда удалось удивить.

Именно айфон 13 про макс собрал в себя все фишки корпорации. Встроенная память телефона достигает до 1 ТБ. Стоимость такого телефона немного выше остальных, но она действительно оправдана.

Оснащение и особенности телефона

Про Макс действительно поражает своими размерами. Девушкам с хрупкими ладонями будет очень трудно удержать такое большое устройство. По весу он немного больше, чем про. Данная модель относится к премиум сегменту. Его внешнее и внутреннее оснащение является тому доказательством.

Сохранение экрана в целостности обеспечивает защитное стекло. Производитель уверяет, что экран останется в целостности даже при падении с небольшой высоты. Но лучше не испытывать судьбу и покупать защитный чехол.

Камеры на задней поверхности значительно выступают. Использование дополнительную защиту является необходимостью. Корпорация Apple предусматривает стандартную защиту в виде сапфирового стекла.

Инновационная разработка камер не позволяет положить полностью гаджет на стол. Установка чехла позволит визуально уменьшить габариты задних камер.

Навигация устройства состоит из:

• Wi-fi модуля с поддержкой 5 G.

• Система GPS с быстрой скоростью и точностью определения локации.

• Определение геопозиции с помощью Galileo.

Скорость реагирования на заданные команды гораздо быстрее, чем аналогичные модели. Фронтальная камера хорошо улавливает свет. Получаются более четкие и качественные изображения.

Преимущества данной модели

Сам смартфон по виду имеет внушительные размеры. За таким устройством очень удобно работать. Сенсорный экран обновляется со скоростью 120 Гц. Это в два раза быстрее, чем у предыдущих моделей.

Яркость экрана настолько высока, что читать с экрана на улице удобно при любом преломлении света. Искажение картинки не происходит даже при минимальном отклонении.

Про Макс - это один из немногих смартфонов, который подходит для игр. Картинка максимально насыщенная, на заданные команды телефон тоже реагирует очень быстро.

Единственный нюанс телефона ― возможность нагрева при длительной эксплуатации. В летний период показатели нагрева увеличиваются. Что не может не влиять на общую работу телефона.

Смартфоны корпорации Apple не перестают удивлять своим функционалом. На протяжении многих лет разработчикам удается удивлять, производить качественные модели телефонов.