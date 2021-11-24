Советы по выбору и основные виды детской одежды Предлагаем познакомиться с общими критериями выбора, а также познакомиться с основными видами моделей одежды, предназначенных для детей.

Чтобы ребенку было удобно и комфортно, детская одежда должна отвечать ряду требований. Компания Чико предлагает широкий модельный ряд. Всегда можно подобрать подходящий наряд для праздничного мероприятия и будней. Предлагаем познакомиться с общими критериями выбора, а также познакомиться с основными видами моделей, предназначенных для детей.

Критерии выбора

При выборе детской одежды основного внимания заслуживает:

1. Материал. Он должен быть мягким и натуральным. Особенно, если речь идет о малыше до года. В противном случае велика вероятность проявления аллергической реакции или раздражения. Использование синтетических тканей допустимо при пошиве верхней одежды. Она лучше защищает от непогоды.

2. Качество пошива. Грубый шов может натирать ребенку кожу, становясь причиной появления покраснения. Со временем малыш может отказываться одевать то или иное изделие, а мама не будет понимать почему. Причиной станет испытываемый дискомфорт.

3. Практичность. Если ребенок совсем маленький, мама его одевает сама. Чтобы это было удобно делать, производители предусматривают многочисленные застежки различного вида. Благодаря им одежду легко сменить на новую за короткое время. При этом надо понимать, что большинству детей такая процедура не нравится, и они начинают капризничать. Чем быстрее мама поменяет наряд, тем лучше для нее и ребенка.

4. Износостойкость. Дети активны и подвижны. Многие катаются на коленках, испытывая прочность и износостойкость своих штанишек. Другим нравится сползать вдоль стенки. Именно поэтому качество материалов, используемых для пошива детской одежды должно позволять выдержать все перечисленные манипуляции.

5. Безопасность. Это основной параметр, нередко зависящий от особенностей конкретного ребенка. Наличие аллергии на пух может стать причиной замены натурального наполнителя на искусственный. Универсальным вариантом является органический хлопок, не вызывающий раздражения у детей и не наносящий вреда окружающей среде.

6. Дизайн. Малыши любят все яркое и красивое. Мамы выбирают модели с забавными деталями, модным принтом, нестандартным, но удобным кроем. Малыши с удовольствием надевают понравившееся изделие без капризов и слез.

7. Размер. Малыши быстро растут. Не стоит покупать все заранее. Лучше приобретать по мере необходимости.

Перечисленные критерии являются общими и позволят подобрать качественную и красивую одежду любого производителя. Если речь зашла о приобретении продукции от компании Chicco, можно смело выбирать любую модель.

Основные виды

В каталоге компании Чико представлено множество моделей для самых маленьких. Актуальны:

· комплекты;

· комбинезоны;

· боди;

· пеленки;

· пледы;

· повязки;

· пинетки;

· шапочки;

· носочки.

Девочкам понравятся платья, юбки, пижамы, халаты с ярким оформлением. Можно выбрать подходящую модель для дома и садика / школы. Для мальчишек шьются брюки, джинсы, рубашки, регланы, поло и другая одежда. Достаточно востребованы и популярны куртки для разных сезонов.

®