Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Як і де отримати “Доступні ліки” на Сумщині — інструкція

305 аптек Сумської області вже беруть участь у програмі реімбурсації “Доступні ліки”. У них можна отримати 354 лікарських засоби безоплатно або з невеликою доплатою. Де і як пацієнтові отримати потрібні ліки?

“Доступні ліки” — програма, яка дозволяє пацієнтам отримувати в аптеках безоплатні або за невелику доплату ліки від серцево-судинних хвороб, діабету ІІ типу, бронхіальної астми, розладів психіки та поведінки, епілепсії та нецукрового діабету. А також препарати для профілактики інсультів та інфарктів. 

 

З 1 жовтня “Доступних ліків” стало більше, і тепер до програми включено 354 лікарські засоби. З них:

·         198 — серцево-судинні хвороби; 

·         51 — діабет ІІ типу;

·         27 — профілактика інсультів та інфарктів;

·         16 — бронхіальна астма;

·         30 — розлади психіки та поведінки; 

·         27 — епілепсія;

·         5 — нецукровий діабет. 

 

У 2021 році лікарі виписали пацієнтам Сумської області 417 тис. електронних рецептів за програмою. Із них погашено, тобто пацієнти отримали необхідні їм ліки — 365 тис. рецептів. 

 

Розподіл виписаних рецептів в області за групами хвороб: 

·         Серцево-судинні захворювання — 291 тис.;  

·         Цукровий діабет II типу — 70,5 тис.; 

·         Профілактика інфарктів та інсультів — 46 тис.;   

·         Бронхіальна астма — 8,8 тис.;

·         Психічні розлади. Епілепсія — 343;

·         Ревматичні хвороби — 27;

·         Нецукровий діабет — 34. 

 

“Програма реімбурсації “Доступні ліки” постійно розширюється і вже охоплює 7 нозологій від найбільш поширених серцево-судинних хвороб і до ревматичних захворювань. Усі пацієнти з такими діагнозами можуть отримати свої ліки безоплатно чи з частковою доплатою. В області до їхніх послуг понад три сотні аптек. Закликаємо користуватися програмою і регулярно приймати свої ліки без навантаження на бюджет, за це платить Національна служба здоров’я”, — розповіла директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна.

 

Лікарські препарати з реєстру програми “Доступні ліки” можна отримати винятково за електронним рецептом. 

 

Щоб отримати препарати за програмою “Доступні ліки”, потрібно зробити два кроки:

 

1.    Звернутись до лікаря, який випише вам електронний рецепт на ліки:

·         Це може бути ваш сімейний лікар;

·         При цукровому діабеті електронний рецепт на ліки може виписати ендокринолог або сімейний лікар; 

·         Ліки при розладах психіки та поведінки виписує психіатр; 

·         А у випадку епілепсії — невролог або психіатр.  

 

В електронному рецепті буде зазначена міжнародна непатентована назва препарату – діюча речовина. 

 

На ваш телефон надійде смс з номером рецепту, який необхідно назвати в аптеці. Якщо у вас немає мобільного телефону, лікар надасть інформацію про рецепт на папері.

 

Електронний рецепт можна одержати без особистого прийому у лікаря. Але дистанційні комунікації потрібно узгодити з лікарем заздалегідь.

2.    Прийти до аптеки, яка бере участь у програмі, назвати номер рецепту та обрати потрібні ліки. Знайти аптеки допоможе мапа з аптеками на дашборді НСЗУ —  “Електронна карта аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів”. 

 

Національна служба здоров’я України адмініструє програму “Доступні ліки” та відшкодовує аптекам кошти за ліки, які отримали пацієнти. За 2021 рік НСЗУ відшкодувала аптекам Сумської області 6,07 млн грн. 

 

Саме механізм реімбурсації, що закладений в основу програми “Доступні ліки”, робить лікування хронічних захворювань доступнішим. Адже пацієнтам, які через свій стан здоров'я потребують постійного прийому певних ліків, НСЗУ компенсує витрати на ліки. Тому закликаємо пацієнтів, яким потрібні перераховані ліки, не зволікати і доєднуватися до програми “Доступні ліки”! 

 
Общество Доступные лекарства
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