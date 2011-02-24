Е-лікарняний: важливі роз'яснення для пацієнтів З 1 жовтня 2021 року усі заклади охорони здоров'я України перейшли на оформлення електронних лікарняних.

Відтепер пацієнти не будуть носити паперові лікарняні на роботу, а захворівши - мають змогу повідомляти роботодавцю номер електронного лікарняного. Що змінилось при оформленні лікарняного, чому більше не потрібно збирати підписи та штампи та бланках та які і від кого смс-повідомлення необхідно отримати під час оформлення тимчасової непрацездатності - відповіді на ці та інші питання, про які важливо знати усім у цьому матеріалі.

Як виглядає оформлення е-лікарняних?

Тепер жодних бланків, де зазначено чим ви хворіли! Якщо ви захворіли, насамперед потрібно звернутися до лікаря, який проведе медичний огляд та призначить лікування. Якщо виявиться, що у зв’язку зі станом здоров’я вам потрібно “піти на лікарняний”, лікар створить електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Цей електронний документ підтверджує вашу непрацездатність протягом прогнозованого періоду. І на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність (далі - МВТН) буде сформовано ваш електронний лікарняний в Електронному реєстрі листків непрацездатності. В особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду ви можете переглянути ваші листки непрацездатності.

На що варто звернути увагу у лікаря, коли “йдеш на лікарняний”?

Під час створення лікарем МВТНа пацієнтам рекомендується перевірити коректність введеної лікарем інформації. А ще важливо отримати смс-повідомлення від електронної системи охорони здоров'я. Якщо не отримали - перевірте актуальність внесеного в систему номера телефону. Отримане повідомлення міститиме 16 значний номер МВНТ і підтверджує, що він був створений саме вам.

Як ви дізнаєтеся, що е-лікарняний оформлено успішно?

Фактом підтвердження успішного формування електронного лікарняного є отримання другого смс-повідомлення, цього разу - від Пенсійного фонду України. Його ви отримаєте якщо зареєструвалися на порталі пенсійного фонду і там зазначили саме цей спосіб комунікації. Важливо розуміти, що успішність формування саме електронного лікарняного залежить від наявності ваших даних в Реєстрі застрахованих осіб. Їх має подати ваш роботодавець.

В яких випадках Вам можуть не прийти 2 смс-повідомлення?

1. Від електронної системи охорони здоров'я не прийде смс-повідомлення якщо:

- у системі неактуальний ваш номер телефону,

- ви не обрали цей спосіб комунікації,

- у вас змінилися персональні дані (наприклад, номер паспорта), а ви не повідомили про це лікаря,

- якщо МВТН був помилково створений не вам.

2. Від пенсійного фонду не прийде смс-повідомлення якщо:

- ви не зареєструвалися в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду та не обрали цей спосіб комунікації,

- в особистому кабінеті неактуальний номер телефону,

- ви офіційно не працевлаштовані та в реєстрі відсутні дані про сплату ЄСВ,

- ви не є застрахованою особою і ваші дані відсутні в Реєстрі застрахованих осіб,

- ваш роботодавець не подав ваші дані для внесення в РЗО.

Якщо електронний лікарняний не був сформований, у такому випадку вам слід запитати у лікаря, чи надходила відповідь від Електронного реєстру листків непрацездатності. Якщо буде з’ясовано, що "запис не знайдено", а пацієнт є застрахованою особою необхідно звернутися до роботодавця або на гарячу лінію Пенсійного фонду України - телефон 0 800 503 753.

МОЗ