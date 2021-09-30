У Сумському держлісгоспі пройшла акція “Створюємо ліси разом” В Україні набирає обертів акція “Створюємо ліси разом”, що проходить у рамках програми «Зелена країна», ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським.

У п’ятницю 8 жовтня на території Піщанського лісництва до висадки дерев разом з працівниками ДП «Сумське лісове господарство» приєдналися керівництво Сумської районної адміністрації, районної ради та депутати обласної ради, представники Юнаківської ОТГ та вихованці учнівського лісництва “Паросток”.

Перш ніж приступити до роботи, головний лісничий Микола Щербак розповів тонкощі висадки молодих дерев, аби вони гарно прижилися. За допомогою нехитрого інструменту - меча Колесова, який вже більше 130 років є незамінним помічником на ділянках, де неможливо використовувати техніку, учасники процесу спільними зусиллями висадили близько тисячі молодих дубків. І, якщо, для працівників лісгоспу це була звична справа, то помічники на власному досвіді та зі спілкування з лісівниками зрозуміли яка це важка та важлива праця - з невеличкого дубочка виростити могутнє дерево.

Директор лісгоспу Микола Сороколіт розповів, що на території підприємства цієї осені планується висадка 47 гектарів молодого лісу. Для цього вже проведені підготовчі роботи. Частина заліснення буде на вирубках, а 26 гектарів площі засадять лісом вперше. Це нелісові землі - сінокоси, болота, тобто землі, непридатні для використання або пустують, ними ніхто не користується і які громади готові надати для підтримки програми озеленення країни. На одному гектарі висаджується майже 6 тисячі одно-дворічних сіянців дерев. Тобто, тільки цієї осені на площах лісгоспу буде висаджено близько 300 тисяч молодих дерев, яким рости близько 100 років. Не одне покоління лісівників буде доглядати ці дерева.

Екологічна програма «Зелена країна» покликана збільшити лісистість території України. При оптимальному показнику 20%, зараз ліси займають тільки 15,9%. За три найближчих роки планується висадити мілліард дерев різних лісових порід. А за 10 років збільшити площі лісів на 1 мільйон гектарів.

Взяти участь в озелененні країни може кожен бажаючий. Державне підприємство «Сумське лісове господарство» запрошує долучитись до благородної справи. Лісівники нададуть саджанці та проведуть майстер клас із садіння дерев. Отримати детальну інформацію щодо участі в акції можна за телефоном 050 322 27 96.

Також є можливість приєднатися до екологічної акції зробивши благодійний внесок 50 гривень за одне посаджене дерево. Ці кошти будуть надходити на рахунок фонду «Таблеточка», який вже 10 років допомагає онкохворим дітям. Потрібно буде лише обрати регіон, де потрібно висадити дерева, а лісівники зроблять це безкоштовно.

Цьогорічна акція за сприятливої погоди буде тривати до 30 листопада, то ще є час приєднатися до екологічної ініціативи.

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