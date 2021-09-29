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Вчера 14:38518

Признаки неисправности компрессора холодильника и особенности его замены ®

Холодильник – это неотъемлемая деталь любого дома, и когда он выходит из строя – наступает катастрофа.

В случае поломки моментально возникает масса проблем: финансовых, транспортных, временных. Центральным элементом любого холодильника является компрессор. Именно от его работы зависит свежесть и степень охлаждения продуктов. 

Если компрессор холодильника выходит из строя, продукты начинают портиться. Да и сам агрегат теряет производительность. В такой ситуации необходим ремонт или замена компрессора.

В каких случаях следует бить тревогу?

Неисправность компрессора не всегда проявляется в отсутствии холода. Агрегат может охлаждать, но при этом компрессор будет работать с существенными нарушениями температурного режима. Существует целый ряд признаков, по которым можно определить неисправность компрессора, в частности:

  • • Громкий стук, металлический шум и скрежет с непрекращающейся вибрацией во время работы холодильника. Посторонние шумы свидетельствуют о том, что один из элементов компрессора заклинил. 

  • • Перегрев мотора.

  • • На стенках холодильника появилась наледь. 

  • • Холодильник самопроизвольно выключается. Техника перестает работать уже через 5 минут после включения.

  • • Под мотором появилась маслянистая лужица.

  • • Мотор гудит, а конденсаторная решетка остается холодной. Признаки перекачивания отсутствуют. 

  • • Стали регулярно слышаться щелчки, свидетельствующие об активации системы защиты в пусковом реле. Как правило, они возникают после резких перепадов напряжения и коротких замыканий.

  • • Аномально высокая температура одной или нескольких камер холодильника, хотя компрессор работает безостановочно. 

  • • На дне морозильной камеры появляется вода и наледь.

Особенности замены компрессора в холодильнике

Компрессор – это самая дорогостоящая деталь холодильника. Однако независимо от этого замена компрессора все равно обойдется дешевле, чем покупка нового холодильника. В связи с этим важно своевременно производить ремонт и профилактику холодильника. Во избежание перегрузок и резких перепадов в электросети следует подключить холодильник к стабилизатору напряжения. Используя прямое сетевое подключение, Вы подвергаете свою технику риску.  

Помимо скачков напряжения, причиной замены компрессора может стать естественный износ агрегата, перегорание и обрыв обмотки мотора. В этой ситуации замена компрессора является единственно возможным вариантом решения проблемы.

Общество
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