Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми Сучасні люди ведуть неправильний спосіб життя, а їх раціон містить шкідливу, жирну і смажену їжу. Зважаючи на це захворювання шлунково-кишкового тракту набули широкого поширення.

Коли потрібно записатися на прийом до гастроентеролога, ми детально розповімо в нашій статті.

Диспепсія

Про порушення роботи шлунково-кишкового тракту свідчить диспепсія. Це сукупність симптомів:

• Нудота.

• Відрижка повітрям.

• Почуття гіркоти у роті.

• Печія.

• Хворобливі відчуття у верхній частині черевної порожнини.

• Тяжкість в шлунку.

• Відсутність апетиту.

Ігнорувати ці симптоми ні в якому разі не можна. Вони можуть свідчити про гастрит, виразкову хворобу, холецистит й інші патології. Гастроентерологія в Івано-Франківську пропонує ефективні методи їх лікування.

Запори

Багато людей не надають значення запорам. Вони вважають, що це цілком нешкідливий симптом, який можна ігнорувати. Однак це далеко не так. Запори завдають серйозної шкоди організму, оскільки призводять до його інтоксикації.

Найчастіше запори пов'язані із захворюваннями верхніх відділів кишківника. Однак точну причину зможе встановити тільки лікар. Тому займатися самолікуванням ні в якому разі не можна.

Варто відзначити, що запори не завжди є наслідком серйозних порушень в організмі. Іноді вони пов'язані зі зміною харчових звичок. Наприклад, з ними стикаються люди, яким різко скоротили кількість клітковини в раціоні. Щоб відновити нормальний стілець, необхідно їсти якомога більше овочів і фруктів.

Діарея

Часта дефекація і виділення великого обсягу рідкого калу — це тривожний симптом. Зазвичай він пов'язаний з інфекційними захворюваннями. Тому з такою проблемою краще не займатися самолікуванням.

Діарея має серйозні наслідки для організму. Через неї порушується всмоктування поживних компонентів, які надходять разом з їжею. Через це людина втрачає у вазі, відчуває сильну слабкість і виснаження.

Пожовтіння білків очей і шкіри

Дані симптоми свідчать не тільки про гепатит. Вони часто супроводжують гастроентерологічні захворювання. Наприклад, холецистит — порушення відтоку жовчі через здавлювання жовчного міхура.

Кров в калі

При наявності даного симптому необхідно в терміновому порядку відвідати лікаря. Кров в калі може свідчити як про геморой, так і про онкологію. Для точної постановки діагнозу призначається гастроскопія. Записатися на цю процедуру в клініку Мед-Атлант можна за посиланням.

Біль у правому підребер'ї

Тяжкість і біль у правому підребер'ї, як правило, свідчать про захворювання жовчного міхура. Вони пов'язані з порушенням відтоку жовчі. Необхідно якомога швидше нормалізувати роботу органу, в іншому випадку можуть утворитися камені. Тоді доведеться робити операцію.

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