Обережно - гриби!

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення повідомляє, що восени спостерігається найбільша кількість випадків отруєння грибами, тому необхідно неухильно дотримуватися загальноприйнятих застережень та рекомендацій.

Інтерес населення до грибів, як харчового продукту дуже великий. В свіжому вигляді гриби використовують для приготування різноманітних страв, а також заготовляють про запас.

Знання про їстівні гриби у людей в багатьох випадках виявляються недостатніми, що призводить до помилкового збирання і вживання умовно-їстівних і навіть отруйних грибів, котрі викликають важкі отруєння, а при несвоєчасному зверненні за медичною допомогою – смерть.

Основні причини отруєнь:

- вживання отруйних грибів;

- неправильне приготування умовно їстівних грибів;

- вживання старих або зіпсованих їстівних грибів;

- вживання грибів, що мають двійників або змінилися внаслідок мутації (навіть білі гриби і підберезники мають своїх небезпечних двійників).

Купуйте гриби тільки у відведених для їх продажу місцях (магазинах, теплицях, спеціалізованих кіосках), особливо уникайте стихійних ринків. Збирайте і купуйте тільки гриби, про які вам відомо, що вони їстівні. Не порівнюйте зібрані чи придбані гриби із зображеннями в різних довідниках, – вони не завжди відповідають дійсності. Не куштуйте сирі гриби на смак. Ще раз перевірте вдома гриби, особливо ті, які збирали діти. Усі сумнівні -викидайте. Нижню частину ніжки гриба, що забруднена ґрунтом – викидайте. Гриби промийте.

Гриби підлягають кулінарній обробці в день збору, інакше в них утворюється трупна отрута. При обробці кип’ятіть гриби 7-10 хвилин у воді, після чого відвар злийте. Лише тоді гриби можна варити або смажити. Обов’язково вимочіть або відваріть умовно їстівні гриби, які використовують для соління, – грузді та інші, котрі містять молочний сік, тим самим позбудетесь гірких речовин, які уражають слизову оболонку шлунку.

Не пригощайте ні в якому разі грибами дітей, літніх людей та вагітних.

Гриби (зеленушка, синяк-дубовик, та деякі інші) містять отруйні речовини, які у шлунку не розчиняються. У взаємодії із алкоголем отрута розчиняється та викликає бурхливе отруєння.

Значна кількість грибів, які досі вважались їстівними, містять мікродози отруйних речовин. Якщо вживати їх декілька днів підряд – також може статись отруєння.

Суворо дотримуйтеся правил консервування грибів. Неправильно приготовлені консервовані гриби можуть викликати дуже важке захворювання – ботулізм. Гриби, які довго зберігалися, обов’язково прокип’ятіть 10-15 хвилин.

Не збирайте гриби: якщо не впевнені, що знаєте їх – якими б апетитними вони не здавалися; поблизу транспортних магістралей, на промислових пустирях, колишніх смітниках, в хімічно та радіаційно небезпечних зонах; невідомі, особливо з циліндричною ніжкою, у основі якої є потовщення “бульба”, оточене оболонкою; з ушкодженою ніжкою, старих, в’ялих, червивих або ослизлих; пластинчаті гриби, отруйні гриби маскуються під них.

Первинні ознаки отруєння (нудота, блювота, біль у животі, пронос) – з’являються через 1-4 години після вживання грибів, в залежності від виду гриба, віку та стану здоров’я потерпілого, кількості з’їдених грибів. Біль та нападки нудоти повторюються декілька разів через 6-48 годин, а смерть настає через 5-10 днів після отруєння. Отруєння грибами дуже важко піддається лікуванню.

Перша допомога при отруєнні грибами:

- викличте “Швидку медичну допомогу”;

- одночасно, не очікуючи її прибуття, негайно промийте шлунок: випийте 5-6 склянок кип’яченої води або блідо-рожевого розчину марганцівки; нажміть пальцями на корінь язика, щоб викликати блювоту; прийміть активоване вугілля (4-5 пігулок), коли промивні води стануть чистими;

- після надання первинної допомоги: дайте випити потерпілому міцний чай, каву, або злегка підсолену воду, відновіть тим самим водно-сольовий баланс; покладіть на живіт і до ніг потерпілого грілки для полегшення його стану;

- з’ясуйте, хто вживав разом із постраждалим гриби, проведіть профілактичні заходи;

- забороняється вживати будь-які ліки та їжу, а надто ж алкогольні напої, молоко, – це може прискорити всмоктування токсинів грибів у кишечнику;

- заборонено займатися будь-якими іншими видами самолікування.

Уже розпочалася пора масового збору та заготівлі грибів, тому необхідно бути ще більш уважними та не ризикувати своїм здоров’ям і здоров’ям своїх рідних та близьких.