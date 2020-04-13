Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:00118

Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?

В сентябре ученики и студенты вернулись за парты. Часть из них впервые познакомилась со своими коллегами и педагогами вживую.

Ведь в прошлом году обучение во многих заведениях было дистанционным. А иногда – вообще не происходило из-за отсутствия необходимых технических средств у учащихся и учителей. Поэтому не будет преувеличением сказать, что качество полученных знаний в прошлом году значительно упало. Чтобы это не повторилось, 2021/2022 учебный год начался в обычном формате. Однако в любой момент все может измениться. Как найти баланс между безопасностью и качеством обучения, узнавал Центр общественного мониторинга и контроля.

Безопасность и эффективное обучение

Согласно постановлению Кабмина, образовательные учреждения в тех областях, где установлен зеленый уровень эпидемической безопасности работают по обычному графику. Если область выходит из зеленого уровня опасности, то очное обучение сохраняется только при условии вакцинированного персонала - как минимум 80% от работников заведения. В противном случае школы должны перейти на дистанционную работу.

«Именно эта цифра – 80% педагогов – действует на территории тех областей, где установлен желтый, оранжевый, красный уровень эпидемической опасности. Если действует зеленый уровень, как сейчас, то эта норма не распространяется, школы открываются. Опять же – не ждем желтого, оранжевого и красного уровней, а вакцинируемся», – объясняет министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В случае перехода на красный уровень будут работать только детсады, начальная школа и специальные учебные заведения, но также с вакцинированным персоналом.

«Если где-то будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то будет работать постановление КМУ, говорит о том, что соискателям образования посещение учебных заведений запрещается, но это не касается дошкольного образования и начальных классов – с первого по четвертый», – уточняет начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Юрий Кононенко.

Что касается университетов, то они организуют учебный процесс по своему усмотрению, так как не зависят от решений МОН. В этом году вузы начали лекции режиме, онлайн и в смешанной форме, а дальше – все зависит от эпидемической ситуации.

Общая ответственность

По данным Министерства здравоохранения на 2 сентября, 389 926 работников образования полностью вакцинировались против коронавируса. Это 28% всех педагогов Украины. Еще 528 496 педагогов, или 39%, получили первую дозу. Но количество вакцинированных учителей в регионах очень разное. Больше всего – более 60% – привитых педагогов в Житомирской и Киевской областях (включая тех, кто получил лишь одну дозу). Меньше всего – в Запорожской и Волынской областях.

Прививки против коронавируса – добровольные. Юридических оснований запретить невакцинированным учителям ходить на работу нет. Однако главный санитарный врач Игорь Кузин призывает всех педагогов к ответственному отношению к своему здоровью и безопасности детей.

Ведь по данным исследований, в США невакцинированная учительница, которая заболела COVID-19, сразу заразила половину учеников в классе, а в целом заболели 26 человек. Об этом случае в начальной школе округа Марин в Калифорнии говорится в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний в США. Учительница в течение 2 дней после появления симптомов преподавала в классе, где учится 24 ребенка. Она не использовала маску, несмотря на соответствующее требование к педагогам. В конце концов, 80% детей, которые сидели в первых двух рядах в классе заболели, также заразились и дети из других классов и родственники школьников. Большинство больных были невакцинированные в том числе и из-за возраста.

Педагоги являются работниками критической инфраструктуры. Очень важно, чтобы учебный процесс не прерывался. А для этого и учителя, и дети должны быть защищены от COVID-19.

«Пандемия вызвала наиболее катастрофические перебои в образовании в истории. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы обучение в школах было бесперебойным по всей Европе. Это очень нужно для образования детей, их психического здоровья и получения социальных навыков – школы помогают нашим детям быть счастливыми и продуктивными членами общества», – убежден доктор Ганс Генри П. Клюге, региональный директор ВОЗ в Европе.

Впрочем, ответственность за бесперебойное образование лежит не только на учителях, отмечают эксперты. Крайне необходимо, чтобы родители школьников также были вакцинированы против коронавируса. Ведь дети в равной степени могут принести опасную инфекцию как из школы домой, так и наоборот. В этой ситуации больше всего пострадают люди из групп риска: учителя и родители старшего возраста, дедушки и бабушки, дети с хроническими болезнями. Поэтому врачи отмечают: безопасное образовательная среда может быть только при условии полной вакцинации и учителей, и родителей.

Важные рекомендации

Зарубежные врачи говорят, что масочный режим, проветривание и регулярное тестирование и вакцинация взрослых значительно уменьшают риск вспышек COVID-19 в садиках, школах и университетах. Чтобы создать безопасные образовательные условия, Минздрав также разработал специальные рекомендации.

Согласно рекомендациям, в садах запрещено играть мягкими игрушками. Нельзя проводить родительские собрания, приглашать в садик посторонних лиц, заходить внутрь в уличной обуви. Работники и дети должны регулярно мыть руки с мылом, большинство игр должны быть на свежем воздухе. По-прежнему, на входе в садик детям измеряют температуру бесконтактным термометром, а родители внутрь не допускаются.

В школах и университетах Минздрав требует использовать маски или защитные экраны для индивидуальной защиты. Это касается как работников образования, так и старших учеников и их родителей. Заходить без масок в школу могут только учеников 1-4 классов. Впрочем, на уроках все школьники могут быть без масок. Причем врачи рекомендуют по возможности проводить занятия под открытым небом.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения отмечают, что безопасное обучение детей в классах – первоочередная цель. Следует принять все меры, чтобы уменьшить риски передачи коронавируса. Те, кто не имеют противопоказаний к вакцинации, должны сделать это ради собственного здоровья и безопасности других.

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Общество Дистанционное образование
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