Сумчан лякають штрафами за спалювання листя Мешканців сумської громади закликають не спалювати суху рослинність та сміття.

Сектор екології департаменту фінансів, екології та інвестицій інформують про непоправну шкоду здоров’ю та довкіллю від спалювання сухої рослинності та сміття.

Чинним природоохоронним законодавством заборонено спалювання сухої рослинності, тим більше, будь-якого сміття. За такі порушення передбачена адміністративна відповідальність.

За спалювання відходів, в тому числі побутового сміття, передбачена відповідальність за статтею 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до якої «…порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання відходів тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів (340 – 1360 грн) доходів громадян і на посадових осіб, громадян-суб'єктів підприємницької діяльності – від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів (850 – 1700 грн) доходів громадян.

Відповідно до статті 771 Кодексу України про адміністративні правопорушення, випалювання сухої природної рослинності або її залишків без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста вісімдесяти до трьохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів (3060 – 6120 грн) доходів громадян і на посадових осіб – від дев’ятисот до однієї тисячі двохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів (15300 – 21420 грн) доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьохсот шістдесяти до семисот двадцяти неоподатковуваних мінімумів (6120 – 12240 грн) доходів громадян і на посадових осіб – від однієї тисячі двохсот шістдесяти до однієї тисячі восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Спалювання сухої рослинності та сміття є надзвичайно небезпечним. У диму міститься безліч токсичних сполук. При спалюванні рослинних залишків та сміття виділяється токсична синтетична сполука – діоксин, сполуки свинцю, ртуті, окису вуглецю, сірчистого ангідриду, оксиду азоту, бензапірену та інших важких металів. При горінні гуми утворюються канцерогенна сажа і оксиди сірки, які викликають респіраторні захворювання. У тліючому, без доступу кисню листі, виділяється бензопірен, який здатний викликати у людини онкологічні захворювання.

Вдихання чадного газу може призвести до головного болю, втрати свідомості, загострення респіраторних захворювань. Найбільш вразливими до дії диму є діти, люди похилого віку і ті, хто страждає захворюваннями серця або легенів.

Окрім безпосередньої загрози людському здоров’ю, спалювання рослинних залишків та сміття призводить до руйнації ґрунтового покриву, гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми, знищується насіння і коріння трав’янистих рослин, пошкоджуються нижні частини дерев і кущів та верхні частини їх коріння.

Кожен із нас має законне право на безпечне для життя і здоров'я навколишнє середовище, що гарантує стаття 50 Конституції України.

Тому важливо не завдавати шкоди своєму здоров’ю, здоров’ю і життю оточуючих та навколишньому природному середовищу.