Общество

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:24291

В сумских больницах работают колл-центры

На сегодня в Сумах организованы колл-центры в пяти медицинских учреждениях города. Они созданы для повышения уровня медицинского обслуживания, расширение возможностей по его доступности и качества, улучшение информирования и связи между пациентами и врачами.

Пациент звонит по единому номеру, где ему специалист предоставляет полную информацию или консультацию.

В колл-центре можно узнать:

• график работы врачей;

• график работы отделений и врачей в выходные и праздничные дни;

• адреса поликлиники и отделений,

• информацию о времени проведения лабораторных исследований и номера кабинетов в учреждении;

• информацию о наличии вакцины, график работы и номера кабинетов профилактических прививок для взрослых и детей в амбулаториях первичной медицинской помощи;

• информацию об онлайн-запись к врачу

• информацию о перечне медицинских услуг по программе медицинских гарантий;

• информацию о работе пункта прививки и мобильной бригады для вакцинации от Covid-19 и тому подобное.

КНП «ЦПМСД №1» СГС

колл-центр работает по телефонам 787 - 700 и 050 470 20 марта, в рабочие дни с 07:00 до 18:00, в выходные и праздничные - с 08:00 до 18:00. Пациенты могут обратиться с целью записи к врачу, решение относительно обследования и лечения.

КНП «ЦПМСД №2» СГС

телефонная линия работает ежедневно с 8-00 до 19-00, в выходные и праздничные - с 8-00 до 16-00. Позвонить можно по телефонам: амбулатория №1 - 700-381, амбулатория №2 - 788-013, амбулатория №3 - 700-385, амбулатория №4 - 700-384,

амбулатория №5 - 700-388. Существует услуга переадресации с номера телефона одной амбулатории на номер телефона другой амбулатории.

КНП «Центральная городская клиническая больница» СГС

единый бесплатный номер - (0542) 701-300, куда можно звонить как со стационарного, так и с мобильного телефонов. Колл-центр работает в круглосуточном режиме - 24/7. По указанному номеру можно узнать любую информацию, касающуюся работы больницы. Звонок переадресовывается автоматически по ссылкам:

 для соединения с регистратурой поликлиники №1 - кнопка 1,

 для соединения с регистратурой поликлиники №2 (ул. Привокзальная, 31) - кнопка 2;

 для соединения с приемным отделением - кнопка 3;

 для получения информации о платных услугах - кнопка 4;

 для соединения с амбулаторными отделениями - кнопка 5, далее:

- рентген - кнопка 1,

- физиотерапевтическое отделение - кнопка 2,

- лаборатория - кнопка 3,

- травмпункт - кнопка 4.

 для соединения с администрацией - кнопка 6.

Если пациент не сделал свой выбор - нужно подождать соединения с оператором.

КНП «Клиническая больница №5» СГС

колл-центр с номером телефона 0800-333-105, работает в круглосуточном режиме.

КНП «Клиническая больница Святого Пантелеймона» СГС

колл-центр с многоканальными телефонами и бесплатным звонком для пациента. Телефон колл-центра: 0800333 103. По этому номеру может обратиться любой житель Сумской ОТГ и Сумского района для получения консультации записи к профильному специалисту. Колл-центр работает круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Набор номера является бесплатным как для стационарных, так и мобильных телефонов.

Все звонки фиксируются и записываются. Если оператор занят - пациенту обязательно перезвонят.

Наиболее актуальными, в настоящее время, стали вопросы о графике приема врачей и вакцинации. Также возникают вопросы относительно получения медицинской помощи в выходные дни, работы лаборатории, заключения деклараций с врачами, и тому подобное.

Общество КНП «ЦПМСД №1» ЦРБ
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