Общество

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:34149

Отказ от вакцинации не может являться причиной принудительного увольнения

Вакцинация в Украине является добровольной. Об этом не однократно заявляли в Министерстве здравоохранения Украины. Но в погоне за статистикой, некоторые руководители забывают об этом, чем нарушают права своих работников.

В Управление Гоструда в Сумской области за консультацией обратился Павел. В телефонном разговоре он отметил, что работает в детском саду неполный рабочий день. Сейчас в коммунальном учреждении продолжается вакцинация против Covid-19.

Недавно руководитель учреждения, где работает данный человек, сообщил, что всем работникам, что прививки сделать необходимо обязательно. Павел сказал, что перед этим хочет проконсультироваться с врачом: безопасно ли в настоящее время для его здоровья проводить вакцинацию.

Руководитель дошкольного учреждения, услышав такое мнение, сразу ответил: «Если ты откажешься от вакцинации - пиши заявление на увольнение по собственному желанию, я буду передавать твои полномочия другому работнику».

Мужчина был удивлен. Он давно работает в заведении, официально трудоустроен, никаких нареканий на работу нет.

«Должен ли я писать заявление на увольнение, если я этого не хочу делать?», - спросил Павел инспектора труда.

Гоструда отмечает: соглашаться писать заявление на увольнение по собственному желанию не стоит. Любое давление на сотрудника будет нарушением трудового законодательства. Если волеизъявления писать заявление на увольнение нет, то единственный выход для работодателя - расторгнуть трудовой договор по его инициативе.

Наиболее типичной ситуацией является - сокращение штата работников или реорганизация, процедура происходит согласно ст. 40 КЗоТ, и в таком случае договор расторгается по инициативе работодателя. При расторжении договора на основании этой нормы работник должен быть предупрежден об увольнении не позднее, чем за 2 месяца до увольнения, также он получает:

- выплату заработной платы за фактически отработанное время до увольнения с учетом дня увольнения;

- выходное пособие в размере среднемесячной заработной платы;

- компенсация за все неиспользованные дни отпуска текущего года или прошлых лет.

Так, за минуту общения с инспектором труда, Павел смог узнать о своих трудовых правах.

В Управлении Гоструда напоминают, Конституция и законы Украины четко регулируют отношения между работодателем и работником. Каждый субъект трудовых отношений должен действовать в рамках действующего законодательства.

Общество Кзот Конституция Украины
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