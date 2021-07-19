Тромбозы и COVID-19. Кто в зоне риска? Тромбозы — одно из самых серьезных последствий заболевания COVID-19. И учитывая прогнозы новой волны пандемии, эта тема остается актуальной. Поражения сосудов наблюдаются у 50% пациентов с так называемым постковидным синдромом, причем даже при нетяжелом протекании болезни.

Почему при COVID-19 возникают тромбозы и может ли вакцинация повысить их риск, поясняет Илона Орел, заместитель главного врача лечебно-диагностического центра Независимой лаборатории «Инвитро»:

— Тромбоз — защитная реакция организма. В норме он необходим, чтобы предотвратить кровопотерю при ранениях и травмах. Тромб — это сгусток крови, который, как заплатка, накрывает поврежденный участок сосуда. Но из-за нарушений в работе организма тромбы могут попадать в сосуды, замедляя или даже совсем останавливая кровообращение. Нарушение функции свертываемости крови — одно из осложнений после COVID-19.

— С чем это связано?

— Внутреннюю поверхность наших кровеносных сосудов выстилают клетки эндотелия. И именно они являются наиболее благоприятными для размножения вируса SARS-CoV-2. Когда вирус поражает клетки эндотелия, внутренняя оболочка сосудов теряет свою эластичность и ток крови затрудняется. И так как эндотелий восстанавливается довольно медленно, нарушение внутренней оболочки сосудов вирусом SARS-COV-2 может привести к тромбозам.

— Кто в зоне наибольшего риска?

— В первую очередь люди, имеющие генетическую предрасположенность. И это далеко не всегда обусловлено наличием у ближайших родственников аналогичного заболевания в анамнезе. Абсолютно любой человек может быть носителем мутации гемостаза и иметь склонность к тромбозу. К сожалению, это часто не проявляется вплоть до фатальных последствий — инсульта, инфаркта, но выявить генетическую предрасположенность к тромбозам можно с помощью лабораторных тестов. Увеличивают риски тромбозов и некоторые хронические патологии — нарушения эндокринной системы, обмена глюкозы, сердечно-сосудистые заболевания.

— Может ли это быть противопоказанием для вакцинации против COVID-19?

— Любая вакцинация — это стресс-реакция для организма, в том числе в связи с образованием тромбов. Но риск тромбозов после перенесенного COVID-19, согласно уже имеющейся статистике, в восемь раз превышает аналогичные риски после вакцинации.

— Что бы вы порекомендовали для профилактики тромбозов?

— Если вы в группе риска из-за наличия генетических или хронических заболеваний, вам, конечно же, нужно регулярно сдавать соответствующие анализы крови. Если вы перенесли COVID-19, независимо от тяжести его протекания и наличия сопутствующих заболеваний, сдайте анализ на D-димер — маркер тромбообразования.