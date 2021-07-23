В Сумах открыли смешанное реабилитационное отделение Со 2 августа в горбольнице № 5 начнет работать смещённое реабилитационное отделение «Слобожанщина».

Как сообщил директор КНП «Клиническая больница № 5» Вячеслав Петренко, отделение рассчитано на 15 неврологических коек дневного пребывания и пять коек дневного пребывания для лечения больных с нарушением опорно-двигательного аппарата. В отделении будут работать врач-невропатолог, врач-физиотерапевт, врач-ортопед-травматолог, врач по лечебной физкультуре, врач физической и реабилитационной медицины, врач-невропатолог, врач-психотерапевт, врач-рефлексотерапевт.

Директор учреждения сообщил, что для обустройства помещения в 2021 году проводился комплекс работ по средства из разных источников финансирования: «За средства НСЗУ мы отремонтировали палаты, заменили окна на втором этаже на сумму почти 2 млн грн. Также мы провели работы по монтажу системы кислородоснабжения на сумму около 65 тыс. грн. За средства, заработанные лечебным учреждением, приобрели некоторое оборудование. А пандус обустроили на средства бюджета громады».

За счет НСЗУ для организации работы отделения были закуплены 12 функциональных коек с панелями, шесть палатных столов, шесть медицинских стульев, шесть шкафов для одежды и 12 прикроватных тумб на общую сумму 559 985 грн.

За собственные средства предприятия был приобретен аппарат для рефлексотерапии комбинированный «МИТ-1» на сумму 32 000 грн, аппарат для электростимуляции АЭСТ-01 двухканальный на сумму 9 948 грн, аппарат озонотерапии универсальный медицинский «ОЗОН УМ-80 с базовым комплектом оснастки на сумму 116 000 грн и инвентарь, необходимый для предоставления реабилитационной помощи в соответствии с условиями договора НСЗУ на сумму 75 483 грн.

Сейчас продолжаются открытые торги на закупку медицинской мебели (манипуляционные, инструментальные, стерилизационные и другие столы, кушетки, шкафы, стулья ширма и прочее) на сумму 347 тыс. грн.

Начальник управления здравоохранения Елена Чумаченко добавила, что лечебное учреждение уже с понедельника, 2 августа, будет предоставлять услуги тем, кто в этом нуждается.

«На 2021 год заведение заключил договор с Национальной службой здоровья Украины о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий. В этом договоре пакет медицинских услуг по медицинской реабилитации взрослых и детей с поражением опорно-двигательного аппарата на сумму 10 155 906 грн и по медицинской реабилитации взрослых и детей от трех лет с поражением нервной системы на сумму 765 171 грн», - сказала чиновница.

Поскольку койки в отделении подключены к системе централизованного кислородоснабжения, в случае необходимости, это отделение может быть использовано для лечения больных COVID-19.