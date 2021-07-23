Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:30167

В Сумах открыли смешанное реабилитационное отделение

Со 2 августа в горбольнице № 5 начнет работать смещённое реабилитационное отделение «Слобожанщина».

Как сообщил директор КНП «Клиническая больница № 5» Вячеслав Петренко, отделение рассчитано на 15 неврологических коек дневного пребывания и пять коек дневного пребывания для лечения больных с нарушением опорно-двигательного аппарата. В отделении будут работать врач-невропатолог, врач-физиотерапевт, врач-ортопед-травматолог, врач по лечебной физкультуре, врач физической и реабилитационной медицины, врач-невропатолог, врач-психотерапевт, врач-рефлексотерапевт.

Директор учреждения сообщил, что для обустройства помещения в 2021 году проводился комплекс работ по средства из разных источников финансирования: «За средства НСЗУ мы отремонтировали палаты, заменили окна на втором этаже на сумму почти 2 млн грн. Также мы провели работы по монтажу системы кислородоснабжения на сумму около 65 тыс. грн. За средства, заработанные лечебным учреждением, приобрели некоторое оборудование. А пандус обустроили на средства бюджета громады».

За счет НСЗУ для организации работы отделения были закуплены 12 функциональных коек с панелями, шесть палатных столов, шесть медицинских стульев, шесть шкафов для одежды и 12 прикроватных тумб на общую сумму 559 985 грн.

За собственные средства предприятия был приобретен аппарат для рефлексотерапии комбинированный «МИТ-1» на сумму 32 000 грн, аппарат для электростимуляции АЭСТ-01 двухканальный на сумму 9 948 грн, аппарат озонотерапии универсальный медицинский «ОЗОН УМ-80 с базовым комплектом оснастки на сумму 116 000 грн и инвентарь, необходимый для предоставления реабилитационной помощи в соответствии с условиями договора НСЗУ на сумму 75 483 грн.

Сейчас продолжаются открытые торги на закупку медицинской мебели (манипуляционные, инструментальные, стерилизационные и другие столы, кушетки, шкафы, стулья ширма и прочее) на сумму 347 тыс. грн.

Начальник управления здравоохранения Елена Чумаченко добавила, что лечебное учреждение уже с понедельника, 2 августа, будет предоставлять услуги тем, кто в этом нуждается.

«На 2021 год заведение заключил договор с Национальной службой здоровья Украины о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий. В этом договоре пакет медицинских услуг по медицинской реабилитации взрослых и детей с поражением опорно-двигательного аппарата на сумму 10 155 906 грн и по медицинской реабилитации взрослых и детей от трех лет с поражением нервной системы на сумму 765 171 грн», - сказала чиновница.

Поскольку койки в отделении подключены к системе централизованного кислородоснабжения, в случае необходимости, это отделение может быть использовано для лечения больных COVID-19.

Фото
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

В Сумах открыли смешанное реабилитационное отделение
Сегодня 15:30
Інна Борисенко: «Земля Тростянця фактично належить Бові, а не громаді»
Сегодня 13:29
Чи буде восени локдаун, які вакцини можна змішувати і як близько підібралась "Дельта" – розповідає санлікар Кузін
Вчера 14:23
Почему стоит перейти на iPhone 12
28.07.2021 16:09
Вірусні гепатити: ситуація на Сумщині та роль громадських організацій в діагностиці й лікуванні захворювання
27.07.2021 14:39
Доставка товаров из Китая: в чем особенности
27.07.2021 14:27
Замість шахової партії сумську «ЄС» обіграли в «дурня»?
27.07.2021 09:16
Як отримати ковідний сертифікат: нові електронні сервіси для українських пацієнтів
26.07.2021 14:41
Передумови медичної кризи Сумщини (частина І)
26.07.2021 13:34
На Сумщине рост заболеваемости коронавирусом в 5 раз выше украинского (итоги недели)
26.07.2021 12:31
Школяр з Сумщини став переможцем олімпіади “Фінансовий геній - 2021” від ПриватБанку та Mastercard
26.07.2021 09:46
Валентин Добров: Федорченко і Нагорний починають дерибан власності громади
23.07.2021 19:17
view counter

Новости

На Сумщине еще 27 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:30
В Сумах произошло два ДТП с участием учебных автомобилей
Сегодня 15:36
Учнівська молодь Сумщини взяла участь у Всеукраїнському етапі гри «Джура–2021: Буковинська січ»
Сегодня 15:08
На выходных на Сумщине сохранится преимущественно сухая, жаркая погода
Сегодня 14:40
Директора сумской стоматполиклиники поймали на взятке в 2 тыс. долларов
Сегодня 14:03
Сумський прикордонний загін звертається про дотримання законодавства України з прикордонних питань під час проведення сезону полювання
Сегодня 14:00
В Сумах на взятке поймали директора горбольницы
Сегодня 13:24
Флаг Сумщины подняли на высоту 7134 м
Сегодня 13:22
Сумський художній музей шукає меценатів аби видати ювілейний альбом
Сегодня 13:16
На Сумщине главбух завладела средствами госпредприятия
Сегодня 12:46
На Сумщине мопедистка пыталась подкупить копов
Сегодня 12:37
Жительница Сумщины спасла дочь от полиции за 20 тысяч
Сегодня 12:00
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.20
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Кино Планета Кіно
14.25; 20.35; 22.30
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 16.15; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.