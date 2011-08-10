Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Вірусні гепатити: ситуація на Сумщині та роль громадських організацій в діагностиці й лікуванні захворювання

Завтра в світі відзначають День боротьби з гепатитом. Це — захворювання печінки запального характеру, як правило, вірусного походження. Часто інфекція не проявляється роками, тож довгий час залишається недіагностованою.

Розповідаємо, яка ситуація з вірусними гепатитами на Сумщині та яка роль місцевих неурядових організацій у діагностиці й лікуванні.

Статистика вірусних гепатитів В і С

Упродовж останніх років Сумська область займає лідируючі місця в Україні за рівнем захворюваності на хронічні вірусні гепатити.

Так, за інформацією КНП СОР «Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології ім. З.Й. Красовицького», протягом 2020 року у Сумській області виявлено 36 хворих на хронічний гепатит В, за шість місяців 2021 року – 20. І 206 хворих на хронічний гепатит С, цьогоріч за 6 місяців – 145.

Наразі на обліку в обласному гепатологічному центрі знаходиться 4 702 людини з вірусними гепатитами, з яких 1 278 потребують противірусного лікування.

Серед хворих на гепатит С за останні три роки проліковано за бюджетні кошти та інші програми безкоштовного лікування 928 пацієнтів, у тому числі 73 хворих з поєднаною інфекцією з ВІЛ, 29 учасників операції об’єднаних сил, 91 людина з інвалідністю, 95 споживачів ін’єкційних наркотиків (у тому числі 20 людей, які перебувають на програмі замісної підтримувальної терапії). Ефективність лікування склала 98,2%.

Роль громадських організацій

Сумщина стала однією з чотирьох областей, де протягом грудня 2020 — червня 2021 років впроваджували пілотний проєкт підтверджувальної діагностики вірусних гепатитів у представників ключових груп населення.

Наразі держава не закуповує витратні матеріали для проведення додаткової діагностики вірусних гепатитів, внаслідок чого люди, у яких швидкий тест показав позитивний результат, мають самостійно оплачувати додаткові аналізи. У приватній лікарні вони коштують близько 500 гривень. Тож, були випадки, коли пацієнти отримували позитивний результат безкоштовного швидкого тесту, а потім роками не могли його підтвердити.

Таким чином, у рамках нового проєкту Центр громадського здоров’я України за кошти Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією закупив картриджі для системи GeneXpert. Додаткові аналізи для клієнтів “Клуб “Шанс” стали безкоштовними.

Фахівці громадської організації “Клуб “Шанс” проводили асистоване тестування на гепатит С для клієнтів організації. Якщо тест показував позитивний результат — консультували людину та, у рамках нового проєкту, виписували направлення для подальшої безкоштовної підтверджувальної діагностики методом GeneXpert. Після цього проводилося підтверджувальне дослідження на базі КНП СОР “Регіональний клінічний фтизіопульмонологічний медичний центр.

Якщо гепатит С підтверджувався, пацієнта перенаправляли для подальшого безкоштовного лікування вірусного гепатиту у КНП СОР «Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології ім. З.Й. Красовицького».

Усього за час реалізації проєкту, фахівці громадської організації “Клуб “Шанс” виписали 239 направлень на додаткову діагностику. 

До слова, завтра, 28 липня, Сумах відбудеться безкоштовне тестування на вірусний гепатит С до Всесвітнього Дня боротьби з вірусними гепатитами. Захід організовує громадська організація «Клуб «Шанс» у партнерстві з КНП СОР Обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань. Під час акції кожен охочий зможе безкоштовно в мобільній амбулаторії Клуб "Шанс" пройти експрес-тест на гепатит С, отримати практичні рекомендації з профілактики вірусних гепатитів і алгоритм дій у разі діагностування інфекції. Захід відбудеться на площі Покровській (біля Центрального універмагу (ЦУМ). Початок о 17:00. 

Общество Гепатит
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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