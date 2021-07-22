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Сегодня 16:09143

Почему стоит перейти на iPhone 12

Специалисты признали iPhone 12 одним из лучших смартфонов 2020 года. Многие пользователи с нетерпением ждали выхода этой новинки, количество предзаказов побило все рекорды.

С чем же связан такой немыслимый ажиотаж и почему всем, кто активно пользуется гаджетами, стоит переходить на этот девайс.

Надежный девайс

У iphone 12 новый дизайн. Грани более не закругленные, экран плоский, вокруг – рамка из алюминия. В 2020-м году подобный внешний вид кажется строгим и нестандартным, ведь большая часть флагманов получают закругленное стекло.

Новый корпус обладает неочевидными особенностями – он меньше iPhone 11, при этом диагональ дисплея неизменная. Этого удается достигнуть благодаря тонким рамкам.

Но больший интерес представляет защитная поверхность под названием Ceramic Shield. В ходе производства передней панели нового устройства в матрицу стекла добавляют нанокристаллы керамики. Это делает структуру устойчивой к трещинам и сколам.

Панель спереди демонстрирует небывалую прочность. Во время проверок устройства регулярно падали с разной высоты, при этом экран оставался целым, хотя по краям и появлялись царапины. Специалисты яблочной корпорации утверждают, что у iPhone 12 в четыре раза больше шансов исправно работать после падения, нежели у него предшественника. Во время одной из проверок дисплей пережил десяток падений на плиту из металла.

Шикарные снимки

Если говорить вкратце, устройство снимает быстро, четко и ярко. Для улучшения качества снимков смартфон получил большую апертуру на главном объективе и обновленный алгоритм HDR 3. Он соединяет в одном снимке несколько фотографий, что позволяет избежать слишком светлых и темных зон.

Самые популярные сценарии для фото:

  • • Съемка в клубах и ресторанах с помощью сверхширокоугольного объектива. Это позволит продемонстрировать дизайн помещения и придумать оригинальную сцену.

  • • Быстрая съемка на улицах в вечерние и ночные часы. Широкая апертура обеспечивает больше света, и ему реже нужно обращаться к ночному режиму. Подготовка к съемкам в таких условиях будет отнимать меньше времени.

  • • Возможность экспериментировать с таймлапсами. Ночные таймлапсы выглядят насыщенно и плавно. К примеру, если пользователь хочет запечатлеть восход солнца, но его лучи не будут слепить камеру и на видео не появятся белые пятна.

Смартфон iPhone 12 создано специально для тех, кто хочет получить максимум возможности по доступной цене.

Общество
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Почему стоит перейти на iPhone 12
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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